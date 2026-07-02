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kormány tisza lázár jános máv vonat Vitézy Dávid

Vége a hőségnek, de Vitézy Dávid még nem tért magához a valóságtól

2026. július 02. 07:00

A fizikai törvények, amelyek eddig gyanúsan fideszes pártkatonának tűntek, hirtelen beléptek a kormányzati valóságba is.

2026. július 02. 07:00
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Odrobina Kristóf
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Tavaly nyáron a képlet még végtelenül egyszerű és vegytiszta volt. Ha elgörbült a sín a negyven fokban, ha leszakadt a felsővezeték a Nyugatinál, vagy ha megfőtt az utas a vonaton, netán felmondták a szolgálatot a mozdonyok, motorvonatok, a bűnös nevét azonnal ki lehetett plakátolni:

Lázár János volt az alkalmatlan miniszter.

Az Orbán-kormány volt a felelős a strukturális összeomlásért.

A kampányüzemmódban száguldó Vitézy Dávid – mint a hazai vasút önjelölt messiása – menetrendszerűen és precízen mutatta be a felelősöket minden egyes elromlott klímaberendezés mögött.

Aztán fordult a kocka, eljött a Tisza-kormány korszaka, és a szakértő ellenzékiből végre szakminiszter lett.

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A miniszteri kinevezéssel együtt megérkezett a menetrendszerű nyári kánikula is, a vasúti káosz és a MÁV késései pedig nem szűntek meg az országban. Most azonban valami egészen megrendítő dolog történt. A fizikai törvények hirtelen beléptek a Tisza-kormány valóságába is.

A miniszter közösségi oldaláról hirtelen megtudhattuk a legújabb kifogásokat:

A modern Flirt motorvonatok leállása nem politikai szabotázs, hanem a 70 fokos akkumulátorcella-hőmérséklet miatti automatikus tűzvédelmi letiltás.

A klímaváltozás intenzív hőhullámai olyan extrém terhelést jelentenek a vasúti infrastruktúrára, amire egyelőre nem tudunk felkészülni. De máshol sem tudnak.

Az utasok türelme hirtelen már mást jelent, a miniszter úr most már megértést kér a lakosságtól.

Hát nem csodálatos ez a hirtelen jött tudományos felvilágosodás? Milyen megnyugtató, hogy a sínek hőtágulása és a Stadler vonatok elektronikai korlátai immár nem a vezetőség alkalmatlanságának bizonyítékai, hanem a globális felmelegedés sajnálatos, de elkerülhetetlen velejárói.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

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lofejazagyban-2
2026. július 02. 08:59
ez az autista buzit sajnos a Patás hozta a nyakunkra, mi meg miatta elviseltük . Hiba volt. :((
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Vasalo
2026. július 02. 08:36
Èrdekes modon a Priden vonaglok hütèsére kiküldték katonasàgot. A vonatok hütése ugy látszik már nem volt érdek. Pedig azok a vonatok többnyire csak akkor dögledeznek, ha sokàig állnak a napon. Menetközben már a menetszél eleget hüt ( mert arra van méretezve). ( legalàbbis több külföldi magáncég tapasztalatai szerint).
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nyugalom
2026. július 02. 08:34
A klimatizalt jegyért külön kell fizetni! Klima nincs, ablakok zártak, a helyjegyeket 3-4 fő reszere keptelenek esszerűen kiadni! Minden jogallami, meg Lázár a felelős mindenert!
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pollip
2026. július 02. 08:28
Vitézy ebből nem von le semmiféle következtetést. Sőt, fel sem fogja.
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