Sorra állnak le a MÁV vonatai az extrém hőség miatt
Több tucat szerelvény adta be a kulcsot.
A fizikai törvények, amelyek eddig gyanúsan fideszes pártkatonának tűntek, hirtelen beléptek a kormányzati valóságba is.
„Tavaly nyáron a képlet még végtelenül egyszerű és vegytiszta volt. Ha elgörbült a sín a negyven fokban, ha leszakadt a felsővezeték a Nyugatinál, vagy ha megfőtt az utas a vonaton, netán felmondták a szolgálatot a mozdonyok, motorvonatok, a bűnös nevét azonnal ki lehetett plakátolni:
Lázár János volt az alkalmatlan miniszter.
Az Orbán-kormány volt a felelős a strukturális összeomlásért.
A kampányüzemmódban száguldó Vitézy Dávid – mint a hazai vasút önjelölt messiása – menetrendszerűen és precízen mutatta be a felelősöket minden egyes elromlott klímaberendezés mögött.
Aztán fordult a kocka, eljött a Tisza-kormány korszaka, és a szakértő ellenzékiből végre szakminiszter lett.
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Több tucat szerelvény adta be a kulcsot.
A miniszteri kinevezéssel együtt megérkezett a menetrendszerű nyári kánikula is, a vasúti káosz és a MÁV késései pedig nem szűntek meg az országban. Most azonban valami egészen megrendítő dolog történt. A fizikai törvények hirtelen beléptek a Tisza-kormány valóságába is.
A miniszter közösségi oldaláról hirtelen megtudhattuk a legújabb kifogásokat:
A modern Flirt motorvonatok leállása nem politikai szabotázs, hanem a 70 fokos akkumulátorcella-hőmérséklet miatti automatikus tűzvédelmi letiltás.
A klímaváltozás intenzív hőhullámai olyan extrém terhelést jelentenek a vasúti infrastruktúrára, amire egyelőre nem tudunk felkészülni. De máshol sem tudnak.
Az utasok türelme hirtelen már mást jelent, a miniszter úr most már megértést kér a lakosságtól.
Hát nem csodálatos ez a hirtelen jött tudományos felvilágosodás? Milyen megnyugtató, hogy a sínek hőtágulása és a Stadler vonatok elektronikai korlátai immár nem a vezetőség alkalmatlanságának bizonyítékai, hanem a globális felmelegedés sajnálatos, de elkerülhetetlen velejárói.”
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