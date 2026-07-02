A miniszteri kinevezéssel együtt megérkezett a menetrendszerű nyári kánikula is, a vasúti káosz és a MÁV késései pedig nem szűntek meg az országban. Most azonban valami egészen megrendítő dolog történt. A fizikai törvények hirtelen beléptek a Tisza-kormány valóságába is.

A miniszter közösségi oldaláról hirtelen megtudhattuk a legújabb kifogásokat:

A modern Flirt motorvonatok leállása nem politikai szabotázs, hanem a 70 fokos akkumulátorcella-hőmérséklet miatti automatikus tűzvédelmi letiltás.