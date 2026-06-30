Sorra állnak le a MÁV vonatai az extrém hőség miatt

Soha ilyen forróság nem volt Magyarországon, megdőlt a melegrekord
Csaknem húsz éve mértek ehhez hasonló forróságot idehaza.
Több tucat szerelvény adta be a kulcsot.
Nem bírták a rekord meleget a MÁV légkondicionált FLIRT motorvonatai. A mindössze 10-20 éves szerelvényeket legfeljebb 35 Celsius-fokos hőségre tervezték, így sorra mondták fel a szolgálatot. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a probléma legalább 30 vonatnál lépett fel és még várhatóan újabbak esnek ki.
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Csaknem húsz éve mértek ehhez hasonló forróságot idehaza.
A MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán, mivel a helyzet percről percre változik; erről a Mávinform oldalán lehet percrekész információkat kapni
Kiemelte: ennél talán nem is lehetne jobban érzékeltetni, hogy a klímaváltozás hatásai már nagyon is itt vannak, és napi szinten befolyásolják az életünket. A közlekedés szintjén pedig ez két dolgot jelent: egyrészt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, mert minden kutatás szerint az a legfenntarthatóbb közlekedési forma.
Rövid távon pedig a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a klímaalkalmazkodás kérdésére, és úgy kell átalakítanunk az egész közlekedési rendszerünket, minden egyes járművünket, hogy az extrém hőhullámok során is működőképesek maradjanak.
Nyitókép: MTI/Jászai Csaba