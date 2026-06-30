Sorra állnak le a MÁV vonatai az extrém hőség miatt

Kiemelte: ennél talán nem is lehetne jobban érzékeltetni, hogy a klímaváltozás hatásai már nagyon is itt vannak, és napi szinten befolyásolják az életünket. A közlekedés szintjén pedig ez két dolgot jelent: egyrészt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, mert minden kutatás szerint az a legfenntarthatóbb közlekedési forma.

Rövid távon pedig a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a klímaalkalmazkodás kérdésére, és úgy kell átalakítanunk az egész közlekedési rendszerünket, minden egyes járművünket, hogy az extrém hőhullámok során is működőképesek maradjanak.