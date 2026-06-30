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vitézy dávid mávinform közlekedés

Sorra állnak le a MÁV vonatai az extrém hőség miatt

2026. június 30. 17:39

Több tucat szerelvény adta be a kulcsot.

2026. június 30. 17:39
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Nem bírták a rekord meleget a MÁV légkondicionált FLIRT motorvonatai. A mindössze 10-20 éves szerelvényeket legfeljebb 35 Celsius-fokos hőségre tervezték, így sorra mondták fel a szolgálatot. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a probléma legalább 30 vonatnál lépett fel és még várhatóan újabbak esnek ki. 

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A MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán, mivel a helyzet percről percre változik; erről a Mávinform oldalán lehet percrekész információkat kapni 

írja a tárcavezető

Kiemelte: ennél talán nem is lehetne jobban érzékeltetni, hogy a klímaváltozás hatásai már nagyon is itt vannak, és napi szinten befolyásolják az életünket. A közlekedés szintjén pedig ez két dolgot jelent: egyrészt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, mert minden kutatás szerint az a legfenntarthatóbb közlekedési forma. 

Rövid távon pedig a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a klímaalkalmazkodás kérdésére, és úgy kell átalakítanunk az egész közlekedési rendszerünket, minden egyes járművünket, hogy az extrém hőhullámok során is működőképesek maradjanak.

Nyitókép: MTI/Jászai Csaba

Összesen 57 komment

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Sorrend:
Zsolt75
2026. június 30. 20:06
Szerencsére a metrón már van klíma, hiszen 7 éve a fürdőköpenyes a főpolgi. Ugye?
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2
0
giottor
2026. június 30. 19:59
Nyilván a melegért is az előző kormány a felelős. Csak kiváncsi leszek kb egy év múlva mire fognak hivatkozni. Vagy innentől kezdve a melegért is az Viktor a felelős. Majd kitalálják ezt is. :):):)
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4
0
ördöngös pepecselés
2026. június 30. 19:57
én inkább azt emelném ki, hogy az új modern cuccok sokkal szarabbak a régieknél és nem a klímaváltozásra kenném a néhány foktóól való beszarást ezért nem is lehetnék miniszter a hülyék kormányában
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4
0
szim-patikus
•••
2026. június 30. 19:49 Szerkesztve
Nézd a jó oldalát. A klímavéldelem ezt sosem volt képes elérni egy káros üzemvitel esetében se.
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0
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