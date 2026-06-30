Soha ilyen forróság nem volt Magyarországon, megdőlt a melegrekord

A fővárosi és az országos abszolút melegrekord is megdőlt kedden Magyarországon – jelentette be a Hungaromet. Az eddigi legforróbb napot 2007-ben mérték, akkor Budapesten 40,7 fok, Kiskunhalason pedig 41,9 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Kedden viszont a fővárosban 41,0 fokot, Szécsényben pedig 42,0 fokot mértek.

Ugyanakkor még tovább emelkedhetett a hőmérséklet ezeken a területeken is, hiszen a forróság nem enyhült napközben, a későbbi, pontos adatokkal még később jelentkeznek. A hírre reagált Magyar Péter miniszterelnök is, aki bejelentést ígért a közösségi oldalán a rekordokkal kapcsolatban.