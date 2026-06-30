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hungaromet 41 fok hőmérséklet forróság

Soha ilyen forróság nem volt Magyarországon, megdőlt a melegrekord

2026. június 30. 16:17

Csaknem húsz éve mértek ehhez hasonló forróságot idehaza.

2026. június 30. 16:17
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A fővárosi és az országos abszolút melegrekord is megdőlt kedden Magyarországon – jelentette be a Hungaromet. Az eddigi legforróbb napot 2007-ben mérték, akkor Budapesten 40,7 fok, Kiskunhalason pedig 41,9 fokig emelkedett a hőmérséklet. 

Kedden viszont a fővárosban 41,0 fokot, Szécsényben pedig 42,0 fokot mértek. 

Ugyanakkor még tovább emelkedhetett a hőmérséklet ezeken a területeken is, hiszen a forróság nem enyhült napközben, a későbbi, pontos adatokkal még később jelentkeznek. A hírre reagált Magyar Péter miniszterelnök is, aki bejelentést ígért a közösségi oldalán a rekordokkal kapcsolatban. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
The Loner
2026. június 30. 16:56
Nem elég, hogy a természet is ontja a forróságot. Szombaton még ezt a rengeteg meleget is ráengedték a városra, aztán csodálkoznak, hogy sorra dőlnek meg a melegrekordok.
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4
0
hernadvolgyi-2
•••
2026. június 30. 16:42 Szerkesztve
"Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;" "A hírre reagált Magyar Péter miniszterelnök is, aki bejelentést ígért a közösségi oldalán a rekordokkal kapcsolatban. " "Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, Meddig a szem ellát puszta földön, égen;"
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4
0
orokkuruc-2
•••
2026. június 30. 16:35 Szerkesztve
Hogy az a szarosagyú mandiner-selejt fosadék, az!! Ha soha nem volt ilyen forróság akkor mi a lofasz volt 20 éve, szarok? Hogy a MaPöti féle izéknek mindent tönkre kell tenniük! .. Fosagyú-minuszoló, képes vagy átlátni, hogy ha valami megtörtént 20 éve akkor nem mondhatjuk, hogy soha se volt még?
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4
2
lemez
2026. június 30. 16:33
A bkk-nál nagy csalásra derúlt fény.Felsöbb utaditásra akik a klimákat ellenörizték ha hármat néztek meg húszat kellett beirniuk hogy mükódik..
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3
0
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