Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
És vajon amikor a Tisza közlekedési minisztere visszaélést sejtetve az előző kormányt támadja, a saját korábbi tevékenységéről beszél?
„Vajon miről egyeztetett a Fidesz-kormány közlekedési államtitkáraként Vitézy Dávid a V-Hidat vezető Sárváry Istvánnal 2022 nyarán?
Akinek van ötlete, írja meg – a fotót közlő 444 nem tudta, vagy nem akarta megfejteni.
És vajon amikor a Tisza közlekedési minisztere visszaélést sejtetve az előző kormányt támadja, a saját korábbi tevékenységéről beszél?”
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán