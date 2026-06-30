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mészáros lőrinc Magyar Péter Lázár János

Mészáros Lőrinc jobb kezével Magyar Péter balkeze

2026. június 30. 16:14

És vajon amikor a Tisza közlekedési minisztere visszaélést sejtetve az előző kormányt támadja, a saját korábbi tevékenységéről beszél?

2026. június 30. 16:14
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Lázár János
Lázár János
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„Vajon miről egyeztetett a Fidesz-kormány közlekedési államtitkáraként Vitézy Dávid a V-Hidat vezető Sárváry Istvánnal 2022 nyarán?
Akinek van ötlete, írja meg – a fotót közlő 444 nem tudta, vagy nem akarta megfejteni.
És vajon amikor a Tisza közlekedési minisztere visszaélést sejtetve az előző kormányt támadja, a saját korábbi tevékenységéről beszél?”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Karbantartó9
2026. június 30. 16:57
Kedves János! Mi, a patrióták, nagyon nagy részben miattad veszítettünk a választáson, április 12-én. Úgyhogy kussolj és húzz végre a PICSÁBA! Nekünk te nem érsz annyit, hogy az egész életformánk miattad dőljön romba, és ilyenek kezébe kerüljön, minta ahova került!
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0
1
balatontihany-25
2026. június 30. 16:45
A hazudozásban verhetetlen tizsás pojáca (bizonyos Magyar Péter), azt is mondta Vitézy Dáviddal kapcsoaltosan, hogy: "Vitézy a Fidesz hekkje. Közismert a Fideszhez kötődéséről, államtitkár volt, hogyan lehetne ő miniszter egy tiszás kormányban". Aztán az lett... No, hát ennyit az idegzakkant, beteges hazudozó tiszás vezérről, meg a kaméleon Vitézyről...
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5
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Galerida
2026. június 30. 16:43
Remélem Lázár János beül a Parlamentbe és helyre teszi a leninfiúkat! Minden adottsága megvan hozzá, hogy akár csak a tények puszta közlésével is nevetségessé tegye őket! Nem lehet a kánikulára fogni, de péter már majdnem becsavarodott, talán segítene az országon, ha végre szanatóriumba kerülne...
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5
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Ohel
2026. június 30. 16:30
Futár projektet bizony még ő kezelte.
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2
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