„Vajon miről egyeztetett a Fidesz-kormány közlekedési államtitkáraként Vitézy Dávid a V-Hidat vezető Sárváry Istvánnal 2022 nyarán?

Akinek van ötlete, írja meg – a fotót közlő 444 nem tudta, vagy nem akarta megfejteni.

És vajon amikor a Tisza közlekedési minisztere visszaélést sejtetve az előző kormányt támadja, a saját korábbi tevékenységéről beszél?”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán