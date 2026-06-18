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kisiklott máv vonat

Kisiklott egy vonat Újszászon

2026. június 18. 14:51

Korlátozásokra kell számítani.

2026. június 18. 14:51
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Csütörtökön 13 óra után Újszászon kisiklott a Hatvanból Szolnokra közlekedő személyvonat az állomás váltóján – közölte Facebookon Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató.

A vonat ezen a szakaszon a megengedett, 40 km/h sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt.

A vonaton 15 fő tartózkodott, szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani

– tette hozzá.

A MÁV vezérigazgatója a történtek miatt azonnali vizsgálatot rendelt el, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását.

Nyitókép: Facebook