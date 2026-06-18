Kisiklott egy vonat Újszászon

Csütörtökön 13 óra után Újszászon kisiklott a Hatvanból Szolnokra közlekedő személyvonat az állomás váltóján – közölte Facebookon Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató.

A vonat ezen a szakaszon a megengedett, 40 km/h sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt.