Kisiklott egy vonat Újszászon

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Korlátozásokra kell számítani.
Csütörtökön 13 óra után Újszászon kisiklott a Hatvanból Szolnokra közlekedő személyvonat az állomás váltóján – közölte Facebookon Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató.
A vonat ezen a szakaszon a megengedett, 40 km/h sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt.
A vonaton 15 fő tartózkodott, szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani
– tette hozzá.
A MÁV vezérigazgatója a történtek miatt azonnali vizsgálatot rendelt el, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását.
Nyitókép: Facebook