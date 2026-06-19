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budapesten combino nagykörút

Teljesen leállt a közlekedés Budapesten: egy férfi órákig táncolt a Combino tetején, végül rendőrök szedték le (VIDEÓ)

2026. június 19. 22:48

Súlyos fennakadásokat okozott a reggeli csúcsforgalomban egy magáról megfeledkezett férfi a Nagykörúton.

2026. június 19. 22:48
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Péntek hajnalban, hajnali két óra körül egy férfi felmászott a 4-es 6-os vonalán közlekedő egyik Combino villamos tetejére a Rákóczi téri megállónál. A szemtanúk döbbenten figyelték, ahogy a férfi órákon át eszeveszetten táncolt, ugrált és hajladozott a szerelvény tetején. Az RTL Híradó információi szerint a férfi a mutatvány közben meg is sérült, ugyanis láthatóan vérzett – írja az Index.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, a tűzoltók és a mentők is, majd a hatóságok azonnal áramtalanították a Nagykörút érintett szakaszát, nehogy a férfit halálos áramütés érje a felsővezetékektől.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai hosszas, órákon át tartó rábeszéléssel próbálták jobb belátásra bírni a tetőn dülöngélő férfit, ám ő nem akart önként lejönni. Végül a katasztrófavédelem egy hatalmas, felfújható mentőpárnát helyezett el a villamos mellett, amibe a férfi beleugrott. A földet érés után a mentők azonnal ellátták, majd kórházba szállították.

A férfi magánakciója miatt a 4-es 6-os villamosok vonalán hajnali kettőtől egészen reggel hat óráig teljesen állt a forgalom. Bár a BKK pótlóbuszokat állított csatasorba, a kiesés miatt még a reggeli csúcsidőben is jelentős késések fordultak elő a főváros legforgalmasabb villamosvonalán -írja a lap

A mutatvány a járműben is kárt okozott: a Combino visszapillantó tükre és az ablaktörlője is komolyan megsérült a rongálás során. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi nem ússza meg olcsón az esetet: közérdekű üzem működésének megzavarása bűntett gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást ellene.

Képernyőmentés: RTL

 

Összesen 5 komment

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Kiscsiga
2026. június 19. 23:27
ezzel mit kellett órákon keresztűl szórakozni ?
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0
turani
2026. június 19. 22:59
Az hagyján, de holnaptól két napig fog leállítani egy metróvonalat egy másik őrült a 36 fokos kánikulában pótlóbuszoztatva! Ha most elvinnék, talán még meg lehetne állítani...
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2
0
johannluipigus
2026. június 19. 22:58
Legalább eszméletlenre verték a zsaruk a fogdában a férget?
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2
0
citromosParizer
2026. június 19. 22:55
miért tartott órákba leszedni ezt a majmot? ennyit tud a Tisza Belügyminisztériuma? OKJ-s az összes rendőr? ellőtte Gyurcsány az összes gumilövedéket?
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6
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