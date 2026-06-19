Teljesen leállt a közlekedés Budapesten: egy férfi órákig táncolt a Combino tetején, végül rendőrök szedték le (VIDEÓ)

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Súlyos fennakadásokat okozott a reggeli csúcsforgalomban egy magáról megfeledkezett férfi a Nagykörúton.
Péntek hajnalban, hajnali két óra körül egy férfi felmászott a 4-es 6-os vonalán közlekedő egyik Combino villamos tetejére a Rákóczi téri megállónál. A szemtanúk döbbenten figyelték, ahogy a férfi órákon át eszeveszetten táncolt, ugrált és hajladozott a szerelvény tetején. Az RTL Híradó információi szerint a férfi a mutatvány közben meg is sérült, ugyanis láthatóan vérzett – írja az Index.
A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, a tűzoltók és a mentők is, majd a hatóságok azonnal áramtalanították a Nagykörút érintett szakaszát, nehogy a férfit halálos áramütés érje a felsővezetékektől.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai hosszas, órákon át tartó rábeszéléssel próbálták jobb belátásra bírni a tetőn dülöngélő férfit, ám ő nem akart önként lejönni. Végül a katasztrófavédelem egy hatalmas, felfújható mentőpárnát helyezett el a villamos mellett, amibe a férfi beleugrott. A földet érés után a mentők azonnal ellátták, majd kórházba szállították.
A férfi magánakciója miatt a 4-es 6-os villamosok vonalán hajnali kettőtől egészen reggel hat óráig teljesen állt a forgalom. Bár a BKK pótlóbuszokat állított csatasorba, a kiesés miatt még a reggeli csúcsidőben is jelentős késések fordultak elő a főváros legforgalmasabb villamosvonalán -írja a lap
A mutatvány a járműben is kárt okozott: a Combino visszapillantó tükre és az ablaktörlője is komolyan megsérült a rongálás során. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi nem ússza meg olcsón az esetet: közérdekű üzem működésének megzavarása bűntett gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást ellene.
Képernyőmentés: RTL