Teljesen leállt a közlekedés Budapesten: egy férfi órákig táncolt a Combino tetején, végül rendőrök szedték le (VIDEÓ)

Péntek hajnalban, hajnali két óra körül egy férfi felmászott a 4-es 6-os vonalán közlekedő egyik Combino villamos tetejére a Rákóczi téri megállónál. A szemtanúk döbbenten figyelték, ahogy a férfi órákon át eszeveszetten táncolt, ugrált és hajladozott a szerelvény tetején. Az RTL Híradó információi szerint a férfi a mutatvány közben meg is sérült, ugyanis láthatóan vérzett – írja az Index.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, a tűzoltók és a mentők is, majd a hatóságok azonnal áramtalanították a Nagykörút érintett szakaszát, nehogy a férfit halálos áramütés érje a felsővezetékektől.