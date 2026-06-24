Szivárványos zászló helyett önkéntesek magyar zászlókat függesztettek ki az Erzsébet hídra

Nagy botrányt kavart a hét elején, hogy egy ismeretlen az Erzsébet hídra kihelyezett Pride-zászlókat a Dunába dobta. „A szándékos rongálás gyanítható” – reagált az esetre a Főpolgármesteri Hivatal, amely közölték, a zászlókat néhány napon belül pótolják, hiszen „a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten”.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Magyar Életvédők négy magyar zászlót helyeztek ki a „szivárványos rongyok helyére”.