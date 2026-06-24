Szivárványos zászló helyett önkéntesek magyar zászlókat függesztettek ki az Erzsébet hídra

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Balogh Péter egy üzenetet is hagyott az általa kihelyezett zászló mellett.
Nagy botrányt kavart a hét elején, hogy egy ismeretlen az Erzsébet hídra kihelyezett Pride-zászlókat a Dunába dobta. „A szándékos rongálás gyanítható” – reagált az esetre a Főpolgármesteri Hivatal, amely közölték, a zászlókat néhány napon belül pótolják, hiszen „a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten”.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Magyar Életvédők négy magyar zászlót helyeztek ki a „szivárványos rongyok helyére”.
Legyél Te a következő! Díszítsék újra nemzeti lobogók az Erzsébet hidat!
– írta közösségi oldalán Vékony Csongor kőbányai önkormányzati képviselő, egykori Mi Hazánkos politikus.
A Ferencváros szurkolóinak egyik ultracsoportja a Facebookon bejelentette, kiállnak az lmbtq-zászlókat leszedő személy mellett, ezenfelül hozzájárulnak a rá kirótt pénzbüntetés költségéhez.
Nyitókép: Budapest Városháza