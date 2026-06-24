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magyar nemzet budapesten főpolgármesteri hivatal

Szivárványos zászló helyett önkéntesek magyar zászlókat függesztettek ki az Erzsébet hídra

2026. június 24. 11:29

Balogh Péter egy üzenetet is hagyott az általa kihelyezett zászló mellett.

2026. június 24. 11:29
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Nagy botrányt kavart a hét elején, hogy egy ismeretlen az Erzsébet hídra kihelyezett Pride-zászlókat a Dunába dobta. „A szándékos rongálás gyanítható” – reagált az esetre a Főpolgármesteri Hivatal, amely közölték, a zászlókat néhány napon belül pótolják, hiszen „a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten”.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Magyar Életvédők négy magyar zászlót helyeztek ki a „szivárványos rongyok helyére”

Legyél Te a következő! Díszítsék újra nemzeti lobogók az Erzsébet hidat!

 – írta közösségi oldalán Vékony Csongor kőbányai önkormányzati képviselő, egykori Mi Hazánkos politikus.

A Ferencváros szurkolóinak egyik ultracsoportja a Facebookon bejelentette, kiállnak az lmbtq-zászlókat leszedő személy mellett, ezenfelül hozzájárulnak a rá kirótt pénzbüntetés költségéhez.

Nyitókép: Budapest Városháza

 

Összesen 68 komment

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Palatin
2026. június 24. 12:52
Karácsony Gergely a magyar zászlókat az Erzsébet hídról a Dunába dobta, hogy azok ne szennyezzék be a Prájd dicsö fényét, a szabadság magasztos diadalát. Ezt álmodta a napokban többször is...
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0
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chief Bromden
2026. június 24. 12:52
Mondjuk a rikkancs olyan zászlót ki sem tűzethetne, amik sértik mások jogait és erkölcseit.
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0
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angolpuska
2026. június 24. 12:50
Aki a magyar zászlót le meri venni és b@zi zászlót tesz a helyére, bűncselekményt követ el a magyarokkal szemben.
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1
0
salátás
2026. június 24. 12:47
trd127 2026. június 24. 12:06 Itt élsz ezen a bolgyón, mondjuk 60-80 évet. És azzal foglalkozol, hogy mások szexuális élete milyen. ----------- ritka hazugtetű ferdítős álláspont inkább így kéne: Itt élsz ezen a bolgyón, mondjuk 60-80 évet. aztán ennek élvezete helyett kiplakátolod mindenhova, hogy te a nedvesmelegpuhaillatos helyett a sötétbarnabüdösszaros lukba szereted tenni ki a lófaszt érdekel?
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3
0
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