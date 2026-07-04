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Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből

2026. július 04. 18:15

Vállalom a nagy pillanatokat is, meg a rosszakat is.

2026. július 04. 18:15
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Bodacz Balázs
Bodacz Balázs
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„Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből, ami a nevemmel, arcommal kiment a csövön. Vállalom a Magyar Nemzetnél töltött éveket is, a Célpontot is, ahogyan a G-nap utáni HírTV-s vagy az ATV-s négy évemet is. – Vállalom a nagy pillanatokat is, meg a rosszakat is. Ha valamikor esetleg tanítani fogom ezt a szakmát, a rossz pillanataimmal fogom kezdeni. Ha én ezekből tanultam a legtöbbet, akkor talán a pályakezdők számára is hasznos tudás lesz.

- Vállalom akár a pozitív, akár a negatív ítéleteket, minősítéseket a szakmai munkámmal, de a személyemmel kapcsolatban is. 

– Vállalom, hogy talán nem én formálom a jövőmet, de a múltam biztosan formál engem.

Műsorkészítőként több mint egy évtizede eltávolodtam attól a stílustól, amit a Célpontban képviseltem. Itt vagyok mindenki szeme előtt: mindenki számára világos, hogy azóta milyen jellegű munkát végzek. Ezt mondtam a Magyar Hangnak adott 2022-es interjúmban: »Arra a fajta újságírásra pedig, aminek az indulatok gerjesztése a célja, nem vagyok alkalmas.« Nekem is egy út volt. Megérte ide megérkezni.

Ezért külön köszönöm, hogy felidézte az esetet. Az emlékezés erőt ad. Az erő pedig nyugalmat, hogy szembenézzek azzal, ha méltánytalan sérelmeket okoztam akár Önnek és a lányának, akár bárki másnak. Ezzel a nyugalommal és belátással kérek elnézést Fruzsinától is és Öntől is a 2013-as riportom miatt.”

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Idézőjel

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Lenne ehhez a hírhez néhány személyes megjegyzésem.

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
pugacsov-0
2026. július 04. 19:47
Stumpf detto...
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1
0
pisapeter
2026. július 04. 19:35
nem nagyon néztem ezt a megélhetési bűnözőt. Amikor néztem ,kinyilt zsebemben a bicska. Mint a paksi zsidógyerek ,aki a világ összes hatalmának kémkedett ,oda .vissza. Ez a bodacz az Igazi Trebitsch, a paksi zsidógyerek alteregója. Inkább reinkarnációja. Van, az a pénz!!
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0
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Hangillat
•••
2026. július 04. 19:34 Szerkesztve
"A hír szent, a kommentár szabad". Mára ebből a kommenthíresztelés, komment-hírelhagyás lett. A $oro$-FOS teszten mint bizonyítottan függő, nem menne át; "már megint sorosozik a Fidesz."
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0
0
pollip
2026. július 04. 19:29
Megijedt, hogy az internet népe ellene fordul és nem kapja meg a kinevezést. Pedig úgy hasonlít váz életútja MP -ére, úgyhogy megérdemli!
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