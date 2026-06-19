Hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által a tavaly augusztusi amerikai-orosz alaszkai csúcstalálkozón javasolt megoldási elképzelések mellett. Elmondta, hogy Moszkvát meglepte Marco Rubio amerikai külügyminiszternek nemrégiben a kongresszusi meghallgatáson tett kijelentése, miszerint az Egyesült Államok nem lehet közvetítő az ukrán ügyekben, mert teljes mértékben Ukrajnát támogatja. Hozzátette, hogy folytatja a kapcsolattartást Rubióval.

Méltányolta a jelenlegi amerikai kormányzat álláspontját, amely soha „nem tagadta a párbeszéd szükségességét”. Emlékeztetett rá, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrégiben telefonon beszélt egymással, és megismételte, hogy az ukrajnai válság megoldásával is foglalkozó két amerikai tárgyaló, Steve Witkoff és Jared Kushner hamarosan ismét Moszkvába érkezik. Hozzátette, hogy a látogatás időpontjáról egyelőre nincs megállapodás.

Úgy vélekedett, hogy Witkoffnak és Kushnernek észre kell vennie az ukrán fél által elkövetett „felháborító terrortámadásokat”, és hogy hasznos lenne számukra újra megismerkedni „a kijevi rezsim terrorista természetére” rávilágító tényekkel.