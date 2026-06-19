Több mint egy évtizede foglalkozom a végrehajtói maffiával, üldözöm azokat, akik magyarok százezreit forgatták ki a vagyonukból csupán azért, hogy egy szűk kör évente sok százmillió forintot kereshessen.

Azért is kellett ennyire mohónak lenniük, mert a vesztegetési pénzekkel a kormányig érő bűnszervezetet is táplálniuk kellett. Ezek a maffiacsoportok évtizedeken át, kormányokon átívelően működtek, voltak benne balliberális és fideszes politikusok is. Most talán végre elszámoltathatjuk őket.

Aztán jöhet(ne) a parkolási, a felszámolási, és a többi politikai hátszelű bűnszervezet is, amelyek évtizedek óta élősködnek a magyar társadalmon.