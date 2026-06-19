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végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság schadl györgy országgyűlés

Hétfőn megkezdjük a munkát

2026. június 19. 18:53

Aztán jöhet(ne) a parkolási, a felszámolási, és a többi politikai hátszelű bűnszervezet is, amelyek évtizedek óta élősködnek a magyar társadalmon.

2026. június 19. 18:53
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Toroczkai László
Toroczkai László
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„Miután az Országgyűlés is megszavazta, hogy vezessem a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságot, hétfőn megkezdjük a munkát. 

Soha korábban olyan jogosítványokkal nem működtek Magyarországon vizsgálóbizottságok, mint ahogyan a jövőben fognak. Ez mindenképpen jó hír.

Együtt kívánok majd működni azokkal a civil hősökkel, akik ugyancsak régóta foglalkoznak a végrehajtók áldozataival, illetve a banki károsultakkal, a devizahitelesekkel. Keresni fogom őket. Természetesen dr. Fiszter Zsuzsanna is a segítségemre lesz.

Több mint egy évtizede foglalkozom a végrehajtói maffiával, üldözöm azokat, akik magyarok százezreit forgatták ki a vagyonukból csupán azért, hogy egy szűk kör évente sok százmillió forintot kereshessen.

Azért is kellett ennyire mohónak lenniük, mert a vesztegetési pénzekkel a kormányig érő bűnszervezetet is táplálniuk kellett. Ezek a maffiacsoportok évtizedeken át, kormányokon átívelően működtek, voltak benne balliberális és fideszes politikusok is. Most talán végre elszámoltathatjuk őket.

Aztán jöhet(ne) a parkolási, a felszámolási, és a többi politikai hátszelű bűnszervezet is, amelyek évtizedek óta élősködnek a magyar társadalmon.

Ígérem, hogy rajtam nem fog múlni. Schadl Györgyöt is kimozdítom a balatoni nyaralójából, és (volt) miniszterek is kapnak majd idézést. Sohasem lehetett sem fenyegetéssel, sem támadásokkal, sem ígéretekkel eltántorítani a haza szolgálatától.” 

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Nyitókép: Kovács Attila / MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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Sorrend:
SyncBaer
2026. június 19. 21:04
Több mint tíz éve, Toroczkai üldözi a fekete macskát a koromsötét szobában. Ez idő alatt még arra sem volt képes, hogy az kiabálja, megvan, megvan! Magyarul: mutass fel valami eredményt az elmúlt 10 évből, legalább pár feljelentést, amit be is adtál a hivatalos szervekhez.
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0
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berzerk
2026. június 19. 20:41
Büdös patkány... Most végre rúghatod a fideszt tiszta erőből. Te buzi kis fasz, a Poloska csicskája lettél. Tetű geci, azt hiszed, több dolgot fogsz kideríteni, mint a nyomozó szervek? :D :D :D Vagy megint belebegtetsz hatalmas kamuügyeket? Rohadtál volna meg.
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5
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Dermedve
2026. június 19. 20:37
Éppen patkányt csinált belőle MP. Azért nevezte ki vigyorogva. Tőle csak neveket várnak intézkedési jogköre nincs vagyis majdnem besúgó lett. Tácolj Toro!
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4
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Sróf
2026. június 19. 19:56
Tudom, nem leszek népszerű, de ettől a csávótól majdnem annyira irtózom, mint Dévényi Istvántól meg Debreczeni Józseftől. Nem tehetek róla, a patkánydetektorom valamiért mindig besípol.
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