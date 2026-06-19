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együttműködés energetikai magyarország horvátország Magyar Péter

Horvát miniszterelnök: Horvátország jószomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit

2026. június 19. 14:20

Plenkovic az X közösségi oldalon azt írta: Horvátország a vitás energetikai ügyeket jószomszédi légkörben rendezné, és javítani kívánja a két ország kapcsolatait.

2026. június 19. 14:20
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Horvátország jószomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit – közölte Andrej Plenkovic horvát kormányfő, miután pénteken Brüsszelben megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel.

A találkozót az uniós tagállami vezetők csúcstalálkozójának keretében tartották. Plenkovic az X közösségi oldalon azt írta: Horvátország a vitás energetikai ügyeket jószomszédi légkörben rendezné, és javítani kívánja a két ország kapcsolatait.

Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten.

A horvát-magyar energetikai kapcsolatokban az elmúlt években több kérdés is napirenden volt. Ezek közé tartozik az INA horvát olajipari vállalat irányítási jogai körüli jogi és tulajdonosi vita, valamint a kőolajszállításokkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos együttműködés.

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(MTI)

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 10 komment

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Almassy
2026. június 19. 15:14
Sunyi kis csicska. Jót még nem kaptunk tőletek.
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2
0
Öreg Palóc
2026. június 19. 15:11
SZOPJA LE AZ ÁLLATKERTI ELEFÁNTOT !!! - zsaroló, szarházi usztasa.
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1
0
lendvaiildiko
2026. június 19. 14:57
Addig is a magyar hafiak bojkottálják a horvát idegenforgalmat, Itália, Szlovénia, Montenegro, Albánia is kiváló tengeri üdülést tesz lehetővé. Próbálják ki Tunéziát, Marokkót, a horvátok álla pedig kopjon fel!
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7
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 19. 14:52
A jó szomszédi légkör az nem nemzetközi elfogatóparanccsal kezdődik. A jó légkör nem bírósági döntéssel akarok ingyen tulajdonos lenni. A jó légkör az már régen ködös és az is lesz ebben az ügyben.
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7
0
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