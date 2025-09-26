Trump „az egyik legszörnyűbb embernek” nevezte, a vádlottak padjára kerülhet az FBI korábbi vezetője

Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Többek között hamis tanúzás miatt ütheti meg a bokáját James Comey.
James Comey volt FBI-igazgatót két vádpontban vádolta meg az esküdtszék az Egyesült Államokban: a törvényhozó hatalom hatáskörébe tartozó hamis nyilatkozatok, valamint a kongresszusi eljárások akadályozása.
Comey állítólag pénteken megy bíróságra, és a vádemelésre október 9-én 10 órára kerül sor Alexandriában, Michael S. Nachmanoff kerületi bíró előtt – írja a Fox News.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Senki sem áll a törvény felett
A portál emlékeztet: Comey ellen az FBI büntetőeljárást indított. A Comey-val kapcsolatos vizsgálat középpontjában az állt, hogy hazudott-e a Kongresszusnak a 2020. szeptember 30-i vallomása során az FBI-nál folytatott eredeti Trump-Oroszország kapcsolatról szóló vizsgálat kezeléséről, amelyet a hivatalon belül „Crossfire Hurricane” néven ismernek.
„Senki sem áll a törvény felett” – mondta Pam Bondi amerikai legfőbb ügyész az X-en.
„A mai vádirat tükrözi az Igazságügyi Minisztérium elkötelezettségét amellett, hogy felelősségre vonja azokat, akik hatalmi pozíciójukban félrevezetik az amerikai népet. Ebben az ügyben a tényeket fogjuk követni.”
Kash Patel, az FBI igazgatója X-hez fordulva azt mondta: „Ma az FBI újabb lépést tett a teljes elszámoltathatóság ígéretének teljesítése felé”.
„A korábbi korrupt vezetés és támogatóik túl sokáig fegyverként használták a szövetségi bűnüldözést, károsítva az egykor büszke intézményeket és súlyosan aláásva a közbizalmat” – írta Patel. „Minden nap folytatjuk a küzdelmet, hogy visszaszerezzük ezt a bizalmat, és az én vezetésem alatt ez az FBI szembenéz a problémával. A bűnüldözés politizálása sehol sem volt nyilvánvalóbb, mint a Russiagate-átverés idején, a történelem szégyenteljes fejezetében, amelyet továbbra is vizsgálunk és leleplezünk.
„Mindenkit, különösen a hatalmi pozícióban lévőket, felelősségre vonnak – függetlenül attól, hogy milyen pozícióban vannak.”
A vádirat szerint Comey akadályozta a kongresszusi vizsgálatot a bizalmas információk nyilvánosságra hozatala ügyében, megsértve ezzel a vonatkozó jogszabályt. A vádirat azt is állítja, hogy Comey hamis nyilatkozatot tett, amikor azt állította, hogy nem hatalmazott fel senkit az FBI-nál arra, hogy anonim forrás legyen. A vádirat szerint ez az állítás hamis volt.
Csütörtökön egy Instagram-bejegyzésben Comey elismerte, hogy ő és családja évek óta tudják, hogy Donald Trump elnökkel szembeni kiállásnak ára van.
„El sem tudnánk képzelni, hogy másképp éljünk” – mondta. „Nem fogunk térden állva élni, és nektek sem kellene.”
„Megszakadt a szívem az igazságügyi minisztériumért, de nagy bizalommal vagyok a szövetségi igazságszolgáltatási rendszerben, és ártatlan vagyok. Szóval tartsunk tárgyalást és tartsuk meg a hitet” – tette hozzá Comey.
A Fox News arról is beszámolt, hogy John Brennan volt CIA-igazgató ellen bűnügyi nyomozás folyik a Trump–Oroszország-vizsgálattal kapcsolatban.
A szövetségi törvények értelmében az ügyészeknek öt évük van vádat emelni, a határidő épp kedden lesz.
Trump is reagált
„IGAZSÁG AMERIKÁBAN!” – írta Trump elnök a Truth Social fiókján. „Az egyik legrosszabb ember, akivel ez az ország valaha is szembesült, James Comey, az FBI volt korrupt vezetője. Ma a nagy esküdtszék két vádpontban vádat emelt ellene, különféle illegális és jogellenes cselekmények miatt.
Olyan rossz volt az országunknak, olyan régóta, és most kezdi el felelősségre vonni a nemzetünk elleni bűncselekményeiért. TEGYÜK ÚJRA NAGGYÁ AMERIKÁT!”
– folytatta az elnök
Az FBI 2016 júliusában indította el Trump és Oroszország feltételezett kapcsolatának vizsgálatát, amelyet az irodán belül „Crossfire Hurricane” néven ismernek.
Trump elnök első ciklusa alatt, 2017 májusában menesztette Comey-t.
Néhány nappal később Robert Muellert nevezték ki különleges ügyésznek, hogy átvegye az FBI eredeti „Crossfire Hurricane” nyomozását. Közel két év után Robert Mueller volt különleges ügyész nyomozása, amely 2019 márciusában zárult le, nem talált bizonyítékot bűnös összeesküvésre vagy koordinációra a Trump-kampány és az oroszok között a 2016-os elnökválasztás során.
Fotó: Will Oliver (EPA / MTI)