Trump „az egyik legszörnyűbb embernek” nevezte, a vádlottak padjára kerülhet az FBI korábbi vezetője

„Senki sem áll a törvény felett” – mondta Pam Bondi amerikai legfőbb ügyész az X-en.

„A mai vádirat tükrözi az Igazságügyi Minisztérium elkötelezettségét amellett, hogy felelősségre vonja azokat, akik hatalmi pozíciójukban félrevezetik az amerikai népet. Ebben az ügyben a tényeket fogjuk követni.”

Kash Patel, az FBI igazgatója X-hez fordulva azt mondta: „Ma az FBI újabb lépést tett a teljes elszámoltathatóság ígéretének teljesítése felé”.

„A korábbi korrupt vezetés és támogatóik túl sokáig fegyverként használták a szövetségi bűnüldözést, károsítva az egykor büszke intézményeket és súlyosan aláásva a közbizalmat” – írta Patel. „Minden nap folytatjuk a küzdelmet, hogy visszaszerezzük ezt a bizalmat, és az én vezetésem alatt ez az FBI szembenéz a problémával. A bűnüldözés politizálása sehol sem volt nyilvánvalóbb, mint a Russiagate-átverés idején, a történelem szégyenteljes fejezetében, amelyet továbbra is vizsgálunk és leleplezünk.