A Fidesz hivatalosan követeli Brüsszeltől a Magyarország elleni politikai nyomásgyakorlás megszüntetését (VIDEÓ)

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő bejelentette szerda reggel, hogy a párt hivatalosan kezdeményezte a Magyarországgal szembeni „szégyenteljes” 7-es cikkely szerinti eljárás azonnali megszüntetését a Libe bizottság részéről.

Elmondása szerint a jogállamiság sérülésére hivatkozó cikkely csak politikai nyomásgyakorlás volt a Fidesz ellen, és most, hogy már nem ők lesznek hatalmon, ideje lenne megszüntetni.