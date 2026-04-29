Már a munkahelyük sem mentheti meg az ukránokat a besorozástól

Ukrajnában április elsejétől új fejezet kezdődött az általános mozgósítás menetében. Miközben a kijevi parlament döntése értelmében a hadiállapot 2026. május 4-ig érvényben marad, a hátország gazdasági stabilitását és a hadkiegészítés folyamatát jelentősen átszabták az új szabályozások – írja a KárpátHír.

A legfontosabb változás a stratégiai fontosságú vállalatok dolgozóit érinti. A korábbi gyakorlattal ellentétben a „védett státusz” – vagyis a katonai szolgálat alóli mentesség – megszerzése immár szigorú anyagi feltételhez kötött. Ahhoz, hogy egy hadiipari vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt cég mentesíthesse alkalmazottját, a munkavállaló havi bérének el kell érnie a 21 617 hrivnyát. Ezzel a küszöbbel a kormányzat egyszerre igyekszik fehéríteni a gazdaságot és biztosítani a kulcsfontosságú iparágak működését.