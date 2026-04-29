mentesség Ukrajna sorozás

Már a munkahelyük sem mentheti meg az ukránokat a besorozástól

2026. április 29. 09:42

Így is, úgy is viszik őket a frontra.

null

Ukrajnában április elsejétől új fejezet kezdődött az általános mozgósítás menetében. Miközben a kijevi parlament döntése értelmében a hadiállapot 2026. május 4-ig érvényben marad, a hátország gazdasági stabilitását és a hadkiegészítés folyamatát jelentősen átszabták az új szabályozások – írja a KárpátHír.

A legfontosabb változás a stratégiai fontosságú vállalatok dolgozóit érinti. A korábbi gyakorlattal ellentétben a „védett státusz” – vagyis a katonai szolgálat alóli mentesség – megszerzése immár szigorú anyagi feltételhez kötött. Ahhoz, hogy egy hadiipari vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt cég mentesíthesse alkalmazottját, a munkavállaló havi bérének el kell érnie a 21 617 hrivnyát. Ezzel a küszöbbel a kormányzat egyszerre igyekszik fehéríteni a gazdaságot és biztosítani a kulcsfontosságú iparágak működését.

Ezzel párhuzamosan a védelmi minisztérium látványos technológiai ugrást hajtott végre. A cél egyértelmű: a bürokrácia és a korrupció visszaszorítása. Mihajlo Fedorov miniszter tájékoztatása szerint a halasztási kérelmek kilenctizedét ma már automatizált állami adatbázisok kezelik, teljesen kiiktatva az emberi tényezőt. A reform egyik leglátványosabb eleme a Rezerv+ alkalmazás, amelyen keresztül megkezdődött a távúton történő nyilvántartásba vétel tesztelése. Ez a lehetőség jelenleg a 25 és 59 év közötti férfiakat, valamint a 2026-ban nagykorúvá váló fiatalokat érinti, akik így személyes megjelenés nélkül, digitálisan is regisztrálhatnak a rendszerbe.

A váltás nem csupán kényelmi szempont, hanem biztonsági kérdés is.

Oksana Percsuk védelmi miniszterhelyettes szerint a papíralapú dokumentumok korszaka leáldozott; a hamisíthatatlan elektronikus „Rezerv ID” válik az elsődleges igazolássá. Természetesen a rendszer méltányos marad: akik technikai okokból nem tudják használni az alkalmazást, továbbra is kérhetnek hitelesített papír alapú másolatot.

Ami a frontvonal szükségleteit illeti, a hadsereg fókusza is finomodott. Jelenleg elsősorban a harctéri tapasztalattal rendelkező specialistákat, tüzéreket és a rohamcsapatokba alkalmas katonákat keresik. A mozgósítási alap bővítése érdekében pedig a korábban „korlátozottan alkalmas” minősítést kapott személyeknek ismételt orvosi felülvizsgálaton kell átesniük, hogy tisztázzák pontos besorolásukat a megváltozott körülmények között.

Összesen 1 komment

csulak
2026. április 29. 10:44
elore a zutolso ukriig
0
