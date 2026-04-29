Az egész internet Guardiolán nevet, aki a Debrecen elnökével nézett együtt meccset (VIDEÓ)

Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő francia Paris Saint-Germain Párizsban 5–4-re legyőzte a német Bayern Münchent a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásában. Ezt a mérkőzést hagyta ki a Manchester City vezetőedzője, a legendás Pep Guardiola, aki a BL-elődöntő helyett, a meccsel egy időben inkább egy angol harmadosztályú bajnokit tekintett meg. Nem meglepő módon, a hazai és a nemzetközi sajtó is felkapta rá a fejét.

A City mestere egy Stockport–Port Vale mérkőzést nézett meg a helyszínen, amely a BL-elődöntőhöz hasonlóan szintén meglepetéssel zárult, de nem azért, mert kilenc gól esett, hanem mert a negyedosztályba kieső vendégek 2–1-re legyőzték a másodosztályért küzdő hazaiakat.