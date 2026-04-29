Debrecen Stockport Manchester City Anglia videó Bajnokok Ligája Pep Guardiola

Az egész internet Guardiolán nevet, aki a Debrecen elnökével nézett együtt meccset (VIDEÓ)

2026. április 29. 10:14

A Manchester City mestere nem a PSG–Bayern meccset nézte. Guardiola inkább kilátogatott két harmadosztályú csapat egymás elleni bajnokijára.

null

Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő francia Paris Saint-Germain Párizsban 5–4-re legyőzte a német Bayern Münchent a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásában. Ezt a mérkőzést hagyta ki a Manchester City vezetőedzője, a legendás Pep Guardiola, aki a BL-elődöntő helyett, a meccsel egy időben inkább egy angol harmadosztályú bajnokit tekintett meg. Nem meglepő módon, a hazai és a nemzetközi sajtó is felkapta rá a fejét.

Guardiola egy harmadosztályú meccs miatt hagyta ki az idény egyik legnagyobb mérkőzését
Guardiola egy harmadosztályú meccs miatt hagyta ki az idény egyik legnagyobb mérkőzését (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

A City mestere egy Stockport–Port Vale mérkőzést nézett meg a helyszínen, amely a BL-elődöntőhöz hasonlóan szintén meglepetéssel zárult, de nem azért, mert kilenc gól esett, hanem mert a negyedosztályba kieső vendégek 2–1-re legyőzték a másodosztályért küzdő hazaiakat.

Az éles szeműek kiszúrták, hogy Guardiola jobbján nem más, mint Mark Stott foglalt helyet, aki a Stockport mellett az NB I-es Debreceni VSC labdarúgócsapatának az elnöke is. A rossznyelvek szerint azért nézte meg ezt a mérkőzést, hogy előre felmérje az ellenfeleket, amennyiben a Manchester Cityt bűnösnek találják a 115 vádpontban, és visszasorolják az alsóbb osztályokba. De ez persze csak a tréfa része.


A BL nem, de a hazai triplázás még összejöhet Guardiola csapatának

A Manchester City a Bajnokok Ligájától elég hamar, már a nyolcaddöntőben elbúcsúzott a Real Madridtól elszenvedett kettős veresége következtében. A bajnokságban viszont beérte az Arsenalt, és azonos mérkőzésszámnál meg is előzte már – most az Ágyúsok eggyel többet játszva ismét az élen állnak.

A City a Premier League mellett a két hazai kupában is diadalmaskodhat még: az Angol Ligakupát már elhódította, míg az FA-kupa döntőjében a Chelsea ellen játszik majd.

