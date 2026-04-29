Az egész internet Guardiolán nevet, aki a Debrecen elnökével nézett együtt meccset (VIDEÓ)

Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő francia Paris Saint-Germain Párizsban 5–4-re legyőzte a német Bayern Münchent a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásában. Ezt a mérkőzést hagyta ki a Manchester City vezetőedzője, a legendás Pep Guardiola, aki a BL-elődöntő helyett, a meccsel egy időben inkább egy angol harmadosztályú bajnokit tekintett meg. Nem meglepő módon, a hazai és a nemzetközi sajtó is felkapta rá a fejét.
A City mestere egy Stockport–Port Vale mérkőzést nézett meg a helyszínen, amely a BL-elődöntőhöz hasonlóan szintén meglepetéssel zárult, de nem azért, mert kilenc gól esett, hanem mert a negyedosztályba kieső vendégek 2–1-re legyőzték a másodosztályért küzdő hazaiakat.
Az éles szeműek kiszúrták, hogy Guardiola jobbján nem más, mint Mark Stott foglalt helyet, aki a Stockport mellett az NB I-es Debreceni VSC labdarúgócsapatának az elnöke is. A rossznyelvek szerint azért nézte meg ezt a mérkőzést, hogy előre felmérje az ellenfeleket, amennyiben a Manchester Cityt bűnösnek találják a 115 vádpontban, és visszasorolják az alsóbb osztályokba. De ez persze csak a tréfa része.
A Manchester City a Bajnokok Ligájától elég hamar, már a nyolcaddöntőben elbúcsúzott a Real Madridtól elszenvedett kettős veresége következtében. A bajnokságban viszont beérte az Arsenalt, és azonos mérkőzésszámnál meg is előzte már – most az Ágyúsok eggyel többet játszva ismét az élen állnak.
A City a Premier League mellett a két hazai kupában is diadalmaskodhat még: az Angol Ligakupát már elhódította, míg az FA-kupa döntőjében a Chelsea ellen játszik majd.
