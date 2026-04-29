Párizs videó Bajnokok Ligája Bayern München PSG

BL-történelem Párizsból: élje át újra az elképesztő izgalmakat, videón a kilenc gól

2026. április 29. 07:45

Nagyon reméljük, hogy a visszavágójuk is ilyen parádés mérkőzést hoz. A PSG és a Bayern München varázsolt Párizsban.

2026. április 29. 07:45
Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő francia Paris Saint-Germain Párizsban 5–4-re legyőzte a német Bayern Münchent a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásában. Élje át újra az elképesztő mérkőzés legfontosabb pillanatait!

Elképesztő este volt ez Párizsban – a Bayern négy gólig jutott, de így is kikapott
Elképesztő este volt ez Párizsban – a Bayern négy gólig jutott, de így is kikapott (Fotó: Alain Jocard/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Számítani lehetett arra, hogy a két elődöntős párharcot tekintve ezen születik majd gól, hiszen a PSG és a Bayern mérkőzésen rendszerint elég sok találat születik. Elég, ha csak a mögöttünk hagyott bajnoki fordulóra tekintünk vissza, amelyen a tartalékos bajorok a szünetben még háromgólos hátrányban voltak a Mainz vendégeként, aztán négy gólt szerezve fordítottak, és így 4–3-ra nyertek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A keddi BL-meccs előtt alig fizettek valamit a fogadóirodák arra, hogy a mindkét csapat szerez gólt, mert annyira biztosak voltak abban, hogy egyik gárda sem marad találat nélkül. Jó játékra, lüktető iramra és sok gólra lehetet számítani, de az elvárásokat így is sikerült túlszárnyalniuk – legalábbis a támadójátékot tekintve.

Gála Párizsban

Az első gólra a 17. percig kellett várni, ekkor Harry Kane büntetőből szerzett vezetést a Bayernnek (0–1). Nem sokkal később Hvicsa Kvarachelia egy tűpontos lövéssel egyenlített (1–1). Aztán fordított a PSG, egy szöglet után Joao Neves csúsztatott a hosszú sarokba (2–1), majd a szünet előtt nem sokkal Michael Olise egalizált (2–2). Nem ez volt azonban a félideji eredmény, ugyanis a Paris Saint-Germain is kapott egy büntetőt, amit Ousmane Dembélé értékesített (3–2).

Az 56. percben Kvarachelia kettőre növelte a hazaiak előnyét (4–2), két perccel később pedig Dembélé is duplázott (5–2). A Bayern München viszont nem tört meg, egy szabadrúgás után Dayot Upamecano szépített (5–3), aztán Luis Díaz is betalált (5–4). A végeredmény a 68. percben alakult ki.


A PSG tehát egygólos előnyt harcolt ki a visszavágóra, amelyet jövő szerdán rendeznek. A másik ágon az Atlético Madrid az Arsenallal találkozik, annak első mérkőzését szerdán, visszavágóját pedig jövő kedden rendezik. A döntő május 30-án a budapesti Puskás Arénában lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Franck Fife/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Czápa
2026. április 29. 10:04
Briliáns volt...
röviden
2026. április 29. 09:22
Őszinte, régimódi foci volt. :)
frankie-bunn
•••
2026. április 29. 08:03 Szerkesztve
Nem volt szándékomban nézni, már nem különsebben vonz a BL... de valamiért lültem.... hát elképesztő volt.. nagyon élveztem és nem csak a kilenc gól miatt!
cutcopy
2026. április 29. 07:55
Két fáradhatatlanul gólra törő nagyhatalom..
