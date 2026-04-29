BL-történelem Párizsból: élje át újra az elképesztő izgalmakat, videón a kilenc gól

Gála Párizsban

Az első gólra a 17. percig kellett várni, ekkor Harry Kane büntetőből szerzett vezetést a Bayernnek (0–1). Nem sokkal később Hvicsa Kvarachelia egy tűpontos lövéssel egyenlített (1–1). Aztán fordított a PSG, egy szöglet után Joao Neves csúsztatott a hosszú sarokba (2–1), majd a szünet előtt nem sokkal Michael Olise egalizált (2–2). Nem ez volt azonban a félideji eredmény, ugyanis a Paris Saint-Germain is kapott egy büntetőt, amit Ousmane Dembélé értékesített (3–2).

Az 56. percben Kvarachelia kettőre növelte a hazaiak előnyét (4–2), két perccel később pedig Dembélé is duplázott (5–2). A Bayern München viszont nem tört meg, egy szabadrúgás után Dayot Upamecano szépített (5–3), aztán Luis Díaz is betalált (5–4). A végeredmény a 68. percben alakult ki.



A PSG tehát egygólos előnyt harcolt ki a visszavágóra, amelyet jövő szerdán rendeznek. A másik ágon az Atlético Madrid az Arsenallal találkozik, annak első mérkőzését szerdán, visszavágóját pedig jövő kedden rendezik. A döntő május 30-án a budapesti Puskás Arénában lesz.