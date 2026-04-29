Lannert Judit megoldja: Sok a túlsúlyos gyerek, tehát legyen kevesebb tornaóra!

Magyarországon 2015 és 2017 között a nagyszabású iskolai NETFIT-mérések még valóban azt mutatták, hogy a túlsúly, illetve az elhízás aránya egyre csak nő, az állóképesség terén azonban már akkor némi javulás volt tapasztalható.

2019-re pedig már kifejezett felívelés látszott, ami a hosszú távú építkezés szükségességére utal – a felmenő rendszerű bevezetés lezárulta után három évvel kezdtek beérni a gyümölcsök.

A Covid-járvány aztán durván rontott a helyzeten, a 2022-es mélypont óta viszont a tanulók állapota ismét fokozatosan javul: a 2024/2025-ös Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt esetében a lányok testtömegindexe az előző évhez képest nem nőtt (2022 óta mindkét nemnél nagyjából stagnál a túlsúlyosság), a diákok állóképessége pedig tovább javult, bár még mindig nem éri el a pandémia előtti értéket. „Az Aktív Iskolákban két tanév eredményei megerősítik, hogy jóval az átlag feletti a diákok fittségi állapotának javulása, amely egyértelműen mutatja a program hatásosságát” – hangzik a hír; ezek az „Aktív Iskolák” a Magyar Diáksport Szövetség 2023-ban elindított programjában részt vevő intézmények, ahol nemhogy nem vesznek vissza a heti öt tornaórából, de még ki is egészítik azt:

a minőségi testnevelés, a minőségi diáksportprogramok és a helyi klubokkal-önkormányzatokkal való kapcsolatteremtés mellett mozgásra ösztönző környezetet alakítanak ki az iskolában, és maguk a diákok is szerveznek mozgásos programokat egymásnak.

Az iskolák 80-100 tételből álló eszköztárból válogathatnak: a „fejfrissítő percek” keretében például matekóra közben néhány perces mozgással fokozzák a gyerekek vérkeringését; az aktív közlekedés hetén pedig a szülők gyalog vagy biciklivel viszik iskolába a gyermekeiket; de ezekben az intézményekben külön figyelmet fordítanak az egészséges táplálkozásra és a lelki egészségre is.