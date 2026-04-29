Trumpot próbálta támadni, de csak magát járatta le a demokrata képviselő, aki a tizenegyedik világháború borzalmait emlegette

Ilhan Omar, az USA Kongresszusának demokrata képviselője kínos helyzetbe hozta magát, amikor azt akarta felidézni, hogy Donald Trump „idegengyűlöletéhez” hasonlót utoljára a második világháború idején élt meg Amerika a német, japán és olasz bevándorlókkal szemben. Csakhogy Omart saját jegyzetei hozták zavarba, és feltehetően a római II-es számot, amit 11-nek olvasott, így a második világháború helyett a tizenegyedik világháborút emlegetett.

Legutóbb, amikor az idegen ellenségekről szóló törvényt alkalmazták, azt német, japán és olasz bevándorlók deportálására és internálására használták a második világháború idején”

– mondta a politikus.