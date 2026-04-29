Nem jön Magyar Péter két szép szeméért a felfüggesztett EU-támogatás Magyarországra

2026. április 29. 08:30

Orbán Viktorra viszont kimondottan kellemes idők várnak.

Juhász Géza
Index

„A Tisza csak veszteni tud az ártatlan hamvasságából, még ha a kormányzásuk sima is lenne, a parlamentben nem lesz tartható a szigorú szájzár, a Megafon-videók teli lesznek a rutintalan tiszás képviselők bénázásaival.

Míg a magyarországi 2,4 millió biztos Fidesz-szavazó akár elég is lehet egy újabb győzelemhez, Európa más országaiban több tucatszor ennyien is szívesen szavaznának rá. Némi pihenés után nekiláthat turnézni a patrióta pártok mellett. Szégyenkezés nélkül, hiszen elmondhatja, hogy a Facebookon őt le-, ellenfelét pedig fölcsavaró deep state, valamint egy titkosszolgálatokkal zajló brüsszeli–kijevi beavatkozás buktatta meg. Az ő lehallgatott beszélgetését hozták nyilvánosságra, miközben a Fidesz úriemberi módon kímélte Magyar Pétert, akiről csak Evelin hangfelvételeinek egy része került ki.

Ha Magyar sikeresen húzza az időt a brüsszeli megszorításkövetelésekkel szemben, akkor Orbán elmondhatja a patrióták rendezvényein, hogy az utóda is az ő politikáját folytatja. Ha ellenben becsicskítják Magyart, és eltörli például a családtámogatásokat, az csak megerősíti Orbán pótolhatatlanságát, itthon pedig sok Tisza-szavazó elkezdheti visszasírni őt. Olyan opció nincs, hogy Magyar Péter új, jelentős lakossági támogatásokat vezessen be, nem ezért támogatták a kampányát Brüsszelből és Berlinből.

De módja se nagyon lesz rá. Trump újra és újra provokálhatja Iránt a Hormuzi-szoros elzárására, európai olajínséggel pofozva itteni ellenfeleit.

Ha Brüsszel pénzmegvonása hatalomra juttathatta Brüsszel pártfogoltját Lengyelországban és Magyarországon, akkor Trump olajmegvonása hatalomra juttathatja a Trumphoz közelebb álló európai pártokat.

Manfred Weber remek ötletet adott, amikor megpendítette az Európai Bizottság és a Tanács elnöki tisztségeinek összevonását, indulhat a verseny. Ha 2029-ig Magyar Péter beleegyezésével a brüsszeliták keresztülvinnék az EU centralizálását, az egyhangúság követelményének megszüntetését, az EP-választás eredményjelzője láttán rögtön meg is bánhatják.

A politikát eddig csak Magyarországon belüli show-műsornak érző főszereplőnk hamar átlép a filmből a vérfagyasztó nemzetközi valóságba, és kérdés, mikor szedi össze a bátorságot, hogy ezt szavazóival is tudassa.”

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
campesino
2026. április 29. 10:31
"Civil ruhás nyomozók jelentek meg a győri városházán, fideszes politikusok után kérdezősködtek" azokat ugyan kereshetik a munkahelyukon :)
chief Bromden
2026. április 29. 10:11
"Orbán Viktorra viszont kimondottan kellemes idők várnak." Nem olyan biztos, az énekkar dalolni fog, viszont más a karmester.
gyaloggos
2026. április 29. 10:10
VALÓBAN nem jön Magyar Péter két szép szeméért a felfüggesztett EU-s támogatás! DE! Magyar Péterék rengeteget dolgoznak azért, és van remény, hogy valamennyi jön majd. NAGYON sok a tennivaló az ügyben és nagyon rövid az idő!
campesino
2026. április 29. 10:10
Orbanra hosszu elozetes letartoztatas es sok birosagra jarkalas var
