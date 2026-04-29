Míg a magyarországi 2,4 millió biztos Fidesz-szavazó akár elég is lehet egy újabb győzelemhez, Európa más országaiban több tucatszor ennyien is szívesen szavaznának rá. Némi pihenés után nekiláthat turnézni a patrióta pártok mellett. Szégyenkezés nélkül, hiszen elmondhatja, hogy a Facebookon őt le-, ellenfelét pedig fölcsavaró deep state, valamint egy titkosszolgálatokkal zajló brüsszeli–kijevi beavatkozás buktatta meg. Az ő lehallgatott beszélgetését hozták nyilvánosságra, miközben a Fidesz úriemberi módon kímélte Magyar Pétert, akiről csak Evelin hangfelvételeinek egy része került ki.

Ha Magyar sikeresen húzza az időt a brüsszeli megszorításkövetelésekkel szemben, akkor Orbán elmondhatja a patrióták rendezvényein, hogy az utóda is az ő politikáját folytatja. Ha ellenben becsicskítják Magyart, és eltörli például a családtámogatásokat, az csak megerősíti Orbán pótolhatatlanságát, itthon pedig sok Tisza-szavazó elkezdheti visszasírni őt. Olyan opció nincs, hogy Magyar Péter új, jelentős lakossági támogatásokat vezessen be, nem ezért támogatták a kampányát Brüsszelből és Berlinből.

De módja se nagyon lesz rá. Trump újra és újra provokálhatja Iránt a Hormuzi-szoros elzárására, európai olajínséggel pofozva itteni ellenfeleit.