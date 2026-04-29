04. 29.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Súlyos belső feszültségeket okozhat Magyar Péter kormányának összetétele

2026. április 29. 08:02

„A Tisza kormánya egy 16 minisztériumos, rekordméretű bürokratikus monstrum lesz, amely a kritikusok szerint tele lesz friss Tisza-káderekkel” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán.

„A legnagyobb jóindulattal is csak azt lehet mondani, hogy a Tisza Párt ugyanazt csinálja, amit a Fidesznek felrótt: saját embereket ültet be a pozíciókba” – kommentálta ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek Magyar Péter kedden bemutatott két új miniszterének és a kormánybiztosának bejelentését. 

Az alkotmányjogász a lapnak arra is rámutatott, hogy még ennél is lényegesen nagyobb problémát jelenthet, hogy a Bódis-féle progresszív aktivizmus a „nyitott társadalom” felé tolódást okozhatja, míg a Tarr-féle egyházi-brüsszeli vonal a nemzeti-konzervatív szavazók megtartását irányozza elő.

A szkeptikus megközelítés szerint 

ez a két irány egy olyan politikai-ideológiai olvasztótégely, amely már rövid távon súlyos belső feszültségeket, a tiszás választók tekintetében pedig szignifikáns lemorzsolódást eredményezhet”

– tekintett előre az elemző.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter kedden két újabb minisztert és egy kormánybiztost jelentett be. A Tisza Párt elnöke helyettesét, Tarr Zoltánt bízza meg a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetésével. Bódis Kriszta kormánybiztosi szerepet kap, feladata a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozása, valamint az oktatási, szociális és egészségügyi területek összehangolása lesz. Tanács Zoltán pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője lesz.

Az alkotmányjogász arra is kitért, hogy 

a Tisza kormánya egy 16 minisztériumos, rekordméretű bürokratikus monstrum lesz, amely a kritikusok szerint tele lesz friss Tisza-káderekkel, tanácsadókkal, egyházi háttérrel rendelkező politikusokkal és aktivistákkal. 

Magyar Péter eddig 14 minisztert és egy kormánybiztost jelentett be, a többségük nem a szakterület csúcsáról érkezik, hanem a párt belső köreiből, mások éppen 2024 és 2025 között csatlakoztak „szakértőként” a párthoz – sorolta ifj. Lomnici Zoltán.

Már csak két miniszter személye kérdéses

Mint ismert, Magyar Péter leendő miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy a Tisza-kormánynak rekordszámú minisztériuma lesz. Ekkor egyből megnevezett hét minisztert is:

  • a pénzügyminiszter Kármán András,
  • a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István,
  • a külügyminiszter Orbán Anita,
  • az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,
  • az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László,
  • az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter Bóna Szabolcs,
  • a honvédelmi miniszter pedig Ruszin-Szendi Romulusz lesz.

Azóta azt is megtudtuk, hogy

  • a szociális és családügyi miniszter Kátai-Németh Vilmos,
  • a gyermek- és oktatásügyi miniszter Lannert Judit,
  • a terület- és vidékfejlesztési miniszter Lőrincz Viktória,
  • a Miniszterelnökséget vezető miniszter Ruff Bálint,
  • a közlekedési és beruházási miniszter Vitézy Dávid.
  • a tudományért és technológiáért felelős miniszter Tanács Zoltán,
  • a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig Tarr Zoltán lesz.

Így már csak a belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium vezetőjének személye maradt kérdéses – írta a Magyar Nemzet.

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2026. április 29. 10:42
A rutén szundi rémusz garancia Magyarország hadbaléptetésére az ukránok mellett, és ezen az állításon az ilyen hehegő faszságok sem rontanak, hogy "persze, a tisza nyerésének másnapján már ukrajnában leszünk" és látod, nem lettünk, hihi hehe. RSZR még hivatalba se lépett, hihi, majd nézzük meg mi lesz az első dolga, hehe. Lesz ám itt kacajpark!
nyugalom
2026. április 29. 09:47
Mi lesz itt? Mindenki helyett polos fog nyilatkozni? Ki lesz az első, akit kirúg zaros h.időn belül? Ilike mit kap? Evettke, ervinke?
nyugalom
2026. április 29. 09:44
Milyen ügynökaktakkal hozakodik ez elő? Csak nem erőssss nagypapiról?
pot_ember
2026. április 29. 09:07
Szerintem a tiszások túlnyomó része azt se tudja kik lesznek a kormány tagjai (lesz@rják), az a lényeg (még), hogy elzavarták a "mocskos" fideszt, és a "diktátor" Orbánt, különben is O1G. Majd ha a bőrükön érzik ........
