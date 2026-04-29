Súlyos belső feszültségeket okozhat Magyar Péter kormányának összetétele

„A legnagyobb jóindulattal is csak azt lehet mondani, hogy a Tisza Párt ugyanazt csinálja, amit a Fidesznek felrótt: saját embereket ültet be a pozíciókba” – kommentálta ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek Magyar Péter kedden bemutatott két új miniszterének és a kormánybiztosának bejelentését.

Az alkotmányjogász a lapnak arra is rámutatott, hogy még ennél is lényegesen nagyobb problémát jelenthet, hogy a Bódis-féle progresszív aktivizmus a „nyitott társadalom” felé tolódást okozhatja, míg a Tarr-féle egyházi-brüsszeli vonal a nemzeti-konzervatív szavazók megtartását irányozza elő.