Súlyos belső feszültségeket okozhat Magyar Péter kormányának összetétele

Itt vannak az újabb nevek – már nem titok, milyen szerepet ad az új kormányban Magyar Péter Tarr Zoltánnak és Bódis Krisztának
„A Tisza kormánya egy 16 minisztériumos, rekordméretű bürokratikus monstrum lesz, amely a kritikusok szerint tele lesz friss Tisza-káderekkel” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán.
„A legnagyobb jóindulattal is csak azt lehet mondani, hogy a Tisza Párt ugyanazt csinálja, amit a Fidesznek felrótt: saját embereket ültet be a pozíciókba” – kommentálta ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek Magyar Péter kedden bemutatott két új miniszterének és a kormánybiztosának bejelentését.
Az alkotmányjogász a lapnak arra is rámutatott, hogy még ennél is lényegesen nagyobb problémát jelenthet, hogy a Bódis-féle progresszív aktivizmus a „nyitott társadalom” felé tolódást okozhatja, míg a Tarr-féle egyházi-brüsszeli vonal a nemzeti-konzervatív szavazók megtartását irányozza elő.
A szkeptikus megközelítés szerint
ez a két irány egy olyan politikai-ideológiai olvasztótégely, amely már rövid távon súlyos belső feszültségeket, a tiszás választók tekintetében pedig szignifikáns lemorzsolódást eredményezhet”
– tekintett előre az elemző.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter kedden két újabb minisztert és egy kormánybiztost jelentett be. A Tisza Párt elnöke helyettesét, Tarr Zoltánt bízza meg a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetésével. Bódis Kriszta kormánybiztosi szerepet kap, feladata a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozása, valamint az oktatási, szociális és egészségügyi területek összehangolása lesz. Tanács Zoltán pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője lesz.
Az alkotmányjogász arra is kitért, hogy
a Tisza kormánya egy 16 minisztériumos, rekordméretű bürokratikus monstrum lesz, amely a kritikusok szerint tele lesz friss Tisza-káderekkel, tanácsadókkal, egyházi háttérrel rendelkező politikusokkal és aktivistákkal.
Magyar Péter eddig 14 minisztert és egy kormánybiztost jelentett be, a többségük nem a szakterület csúcsáról érkezik, hanem a párt belső köreiből, mások éppen 2024 és 2025 között csatlakoztak „szakértőként” a párthoz – sorolta ifj. Lomnici Zoltán.
Tanács Zoltán is megkapta a helyét.
Mint ismert, Magyar Péter leendő miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy a Tisza-kormánynak rekordszámú minisztériuma lesz. Ekkor egyből megnevezett hét minisztert is:
Azóta azt is megtudtuk, hogy
Így már csak a belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium vezetőjének személye maradt kérdéses – írta a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP