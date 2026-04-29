Magyar Péter már a választás másnapján megfenyegette a volt lengyel politikusokat, a jogi elemző szerint ez a sors vár rájuk

Romanowski is üzent Magyar Péternek
„A konzervatív Lengyelország és Európa egy nagyon fontos bástyát vesztett el” – jelentette ki a volt igazságügyi miniszterhelyettes egy lengyel tévécsatornának az Onet tudósítása szerint.
Marcin Romanowski arra is rámutatott, hogy úgy tűnik „a lengyel példa nem volt elég tanulságos a magyarok számára, hogy a változás a puszta változtatás kedvéért nem jó dolog”.
A 2024 év vége óta politikai menedékjoggal hazánkban tartózkodó politikus arra is utalt, hogy már van terve a folytatásra. „Ami Európát illeti, a konzervatívok nem szenvedtek végső vereséget szerinte, a jövőre esedékes franciaországi elnökválasztás fordíthat a helyzeten” – nyilatkozta.
„Nem könnyítem meg a Tusk-kormány dolgát, és sem az új címemet, sem a tervemet nem árulom el” – szögezte le.
Romanowski arról is beszélt, hogy nem a magyar kormány dönt majd a sorsukról, hiába mondja ezt Magyar Péter. „Nem a kormány fog minket bilincsben Varsóba vinni, erről a bíróságnak kell döntenie. Mindez azonban másodlagos kérdés a számomra, a legfontosabb az, hogy Lengyelország egy nagyon fontos szövetségesét vesztette el” – hangoztatta a politikus. Végül arra is kitért, hogy Magyar Péter a magyar Tusk, és mindketten Brüsszel bábjai.