04. 29.
szerda
politikus tisza párt marcin romanowski magyarország Zbigniew Ziobro Magyar Péter politikai menedékjog

Magyar Péter már a választás másnapján megfenyegette a volt lengyel politikusokat, a jogi elemző szerint ez a sors vár rájuk

2026. április 29. 05:36

A varsói székhelyű Ordo Iuris munkatársa szerint Lengyelországban jelenleg nemcsak a korábbi kormány politikusait üldözik, hanem a civil társadalom jobboldali szegmensét is.

null
Krupincza Mariann
Mint arról a Mandiner is beszámolt, az április 12-ei választás után nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke. A Tisza Párt vezetőjét ezen az eseményen többek között arról is kérdezték, hogy mi lesz a sorsa a politikai menedékjoggal hazánkban tartózkodó lengyel politikusoknak, Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszternek, valamint egyik korábbi helyettesének, Marcin Romanowskinak. 

Lengyel politikusok – a jogi elemző szerint több tényező is befolyásolhatja a sorsukat. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Magyar az újságírónak azt felelte, 

Magyarország nem nemzetközileg körözött bűnözők lerakóhelye”.

Valamint kilátásba helyezte, hogy a Tisza-kormány felállása után 

  • mind Ziobro,
  • mind Romanowski, 
  • mind pedig az egykori észak-macedóniai kormányfő, Nikola Gruevszki

 helyzetét is felülvizsgálják. 

A Mandiner Magyar Péter kijelentése kapcsán megkereste a lengyelországi székhelyű Ordo Iuris Jogtudományi Intézetet, és a szóban forgó politikusok sorsa iránt érdeklődött. 

Nikodem Bernaciak, a szervezet szenior jogi elemzője lapunknak felidézte, hogy a magyar Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) azon döntései, amelyek alapján Marcin Romanowski – 2024 decemberében – és Zbigniew Ziobro – 2025 decemberében – menekültstátuszt kaptak, konkrét jogi és ténybeli alapokon nyugodtak.

Úgy vélem, Magyarország nemzetközi megítélése jelentősen romlana, ha ugyanez a hatóság most, hosszú hónapok elteltével, visszavonná korábbi megállapításait”

– húzta alá.

Majd hozzátette, hogy ugyankkor külön kérdés a nemzeti menekültstátusz és az európai elfogatóparancs (EAW) viszonya, amelyet a politikai alapon befolyásolt lengyel ügyészség már kiadott Romanowski ellen, de Ziobro ellen még nem lépték meg.

Bernaciak válaszából kiderült, hogy 2026 januárja óta mind Romanowski, mind Ziobro lényegesen erősebb jogi védelemben részesül az európai elfogatóparanccsal szemben, köszönhetően az Európai Unió tagállamaival folytatott büntetőügyi együttműködésről szóló 2012. évi magyar törvény 5. cikkének (1a) bekezdésének.

Ez a rendelkezés, amelyet a 2025 decemberi T/12796. számú módosítás (27. §) iktatott be, előírja, hogy a bíróság köteles megtagadni – és nem csupán „megtagadhatja”, mint a (2) bekezdés esetében – az európai elfogatóparancs végrehajtását nemcsak akkor, ha az érintett személyt Magyarországon vagy egy másik EU-tagállamban menekültként ismerték el, hanem akkor is, ha a menekültstátusz formálisan megszűnt, feltéve hogy a menekültként való elismerés feltételei továbbra is fennállnak

Végső soron azonban a belügyminiszter személyesen dönt ezen feltételek fennállásáról. Így a gyakorlatban mindkét lengyel politikus sorsa a Magyar vezette kormány jövőbeli belügyi tárcavezetőjének kezében van” 

– ismertette a szakértő.

Lengyel politikusok – Nawrocki szava is döntő lehet

Nikodem Bernaciak ezután felvázolt egy lehetséges forgatkönvet is. Mint fogalmazott, 

jó esély van arra, hogy még ha Romanowskit és Ziobrót át is adják Donald Tusk kormányának, mindkettőjüket végül kegyelemben részesíti Karol Nawrocki köztársasági elnök.

Ennél a pontnál emlékeztetett arra, hogy Andrzej Duda korábbi lengyel elnök hasonló mód járt el két évvel ezelőtt Mariusz Kamiński és Maciej Wąsik volt miniszterek ügyében.

A szenior jogi elemző ezután rámutatott, hogy valójában ez az ügy inkább az új magyar kormány hitelességének próbája. „Az a tény, hogy a Marcin Romanowski és Zbigniew Ziobro elleni vádak névlegesen az Igazságügyi Alap kezelésében elkövetett szabálytalanságokra vonatkoznak, csak a probléma egyik részét képezik. 

A gyakorlatban ugyanis nemcsak volt minisztereket üldöznek Lengyelországban ezen az alapon, hanem több tucat olyan kisebb civil szervezetet is, amelyek jogszerűen pályáztak minisztériumi forrásokra, és amelyek egyetlen »bűne« – összehasonlítva azokkal a szervezetekkel, amelyek szintén kaptak támogatást, mégsem éri őket ilyen zaklatás – keresztény, konzervatív, nacionalista vagy egyszerűen jobboldali jellegük volt” – magyarázta. 

Ez arra utal, hogy a politika által befolyásolt lengyel ügyészség célja nem az igazság feltárása vagy az illegális cselekmények elkövetőinek azonosítása, hanem egyszerűen a civil társadalom jobboldali szegmensének üldözése, 

amely 2015 és 2023 között megerősödött, és kihívást jelentett a korábbi monopóliumok birtokosainak. Különösen a George Soros vagy német politikai pártok által létrehozott alapítványok kedvezményezettjeinek” – fűzte hozzá.

A következő hónapokban kiderül, életbe lép-e a lengyel modell

A volt lengyel igazságügyi minisztert és helyettesét tehát nem feltétlenül az állítólagos jogsértéseik miatt üldözik, hanem azért is, mert szimbólumai annak a támogatásnak, amelyet a baloldali-liberális establishmenttel szemben mertek nyújtani jobboldali szervezeteknek, amely 2015 előtt gyakorlatilag kihívás nélkül uralta a civil szektort. 

Bernaciak szerint korántsem igaz, hogy minden lengyel jobboldali meg lenne győződve az ártatlanságukról, de amíg ezt a két szempontot nem választják világosan külön, ügyük erősen átpolitizált marad, és az igazság keresése Donald Tusk kormányának hatókörén kívül egyre szélesebb társadalmi réteg számára válik érthetővé Lengyelországban – hangsúlyozta.

Ezért az is világos jelzés lesz, hogy az új magyar belügyminiszter miként kezeli ezt az ügyet. 

Vajon az új magyar kormány is – a jelenlegi lengyel kormányhoz hasonlóan – pusztán tagjaik politikai nézetei miatt üldözi majd a jobboldali szervezeteket? 

Vajon a jóhiszeműen állami támogatást elfogadó kisebb kedvezményezetteket is eszközként zaklatják majd, »járulékos veszteségként«, a támogatások felett rendelkező kormányzati tisztviselőkkel való leszámolás során? Erre valószínűleg a következő hónapokban választ kapunk” – fogalmazta meg kérdéseit az Ordo Iuris szenior jogi elemzője.

Romanowski is üzent Magyar Péternek

„A konzervatív Lengyelország és Európa egy nagyon fontos bástyát vesztett el” – jelentette ki a volt igazságügyi miniszterhelyettes egy lengyel tévécsatornának az Onet tudósítása szerint.

Marcin Romanowski arra is rámutatott, hogy úgy tűnik „a lengyel példa nem volt elég tanulságos a magyarok számára, hogy a változás a puszta változtatás kedvéért nem jó dolog”.

A 2024 év vége óta politikai menedékjoggal hazánkban tartózkodó politikus arra is utalt, hogy már van terve a folytatásra. „Ami Európát illeti, a konzervatívok nem szenvedtek végső vereséget szerinte, a jövőre esedékes franciaországi elnökválasztás fordíthat a helyzeten” – nyilatkozta.

„Nem könnyítem meg a Tusk-kormány dolgát, és sem az új címemet, sem a tervemet nem árulom el” – szögezte le.

Romanowski arról is beszélt, hogy nem a magyar kormány dönt majd a sorsukról, hiába mondja ezt Magyar Péter. „Nem a kormány fog minket bilincsben Varsóba vinni, erről a bíróságnak kell döntenie. Mindez azonban másodlagos kérdés a számomra, a legfontosabb az, hogy Lengyelország egy nagyon fontos szövetségesét vesztette el” – hangoztatta a politikus. Végül arra is kitért, hogy Magyar Péter a magyar Tusk, és mindketten Brüsszel bábjai.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hivor
2026. április 29. 07:25
Fostos Peti mentelmi jogát is kiadja az új Országgyülés?
belbuda
2026. április 29. 07:16
Bástya elvtárs mégsem volt garancia,hogy megússzák a felelősségrevonást, a bújkáló bűnözőket kiadjuk. 🤨
fogas paduc
•••
2026. április 29. 07:01 Szerkesztve
1939 szeptembere után hitler hiába kérte Horthyt, nem adta ki a lengyel menekülteket.
Upuaut
2026. április 29. 07:00
Ha van eszük, már leléptek.
