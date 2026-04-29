Zelenszkij bejelentette: ott tartanak az ukránok, hogy exportálják a felesleges fegyvereket, mert túl sokat gyártanak

Ukrajna fegyverexportra készül, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire fegyveres erőinek szüksége van – jelentette be kedd esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök.

Egyes gyártási területeken jelenleg akár 50 százalékos kapacitásfeleslegünk is van”

– mondta. Hangsúlyozta: az ukrán hadseregnek mindig elsőbbsége lesz, megkapja azt, amire szüksége van, a többi pedig exportra kerül.