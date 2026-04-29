Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij fegyverkezés orosz-ukrán háború fegyverkezési verseny ukrajna

Zelenszkij bejelentette: ott tartanak az ukránok, hogy exportálják a felesleges fegyvereket, mert túl sokat gyártanak

2026. április 29. 07:52

Az ukrán elnök rendkívül magabiztos, bár a háború állása ezt nem indokolja.

2026. április 29. 07:52
null

Ukrajna fegyverexportra készül, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire fegyveres erőinek szüksége van – jelentette be kedd esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök.

Egyes gyártási területeken jelenleg akár 50 százalékos kapacitásfeleslegünk is van” 

– mondta. Hangsúlyozta: az ukrán hadseregnek mindig elsőbbsége lesz, megkapja azt, amire szüksége van, a többi pedig exportra kerül.

Zelenszkij beszámolt arról, hogy az úgynevezett „drónmegállapodások” keretében Ukrajna már együttműködik több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal. Amerikai partnereiknek is tettek már javaslatot – fűzte hozzá.

Az ügylet keretében drónok, védelmi rendszerek és más típusú fegyverek exportjára kerülhet sor, aminek célja az ország pénzügyi helyzetének javítása.

A feltételeknek Ukrajna számára előnyöseknek kell lenniük, és az exportból származó bevételeknek Ukrajna védelmét kell erősíteniük – hangoztatta az ukrán elnök.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 29. 10:46
akkor fizessek vissza az EU altal adott milliardokat
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. április 29. 10:39
Eladnák a soök szarjukat, hogy vehessenek egy jót másoktól maguknak. (üzlet az üzlet, ha nem bolt, akkor meg jó is)
Válasz erre
0
0
madre79
2026. április 29. 10:35
Eddig is eladták a fegyvereket, csak nem volt meghirdetve. Európa Ukrajna raktára!
Válasz erre
1
0
Dixtroy
•••
2026. április 29. 10:32 Szerkesztve
"Ukrajna fegyverexportra készül, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire fegyveres erőinek szüksége van – jelentette be kedd esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök." Ez hamar meg lesz oldva, emlékszem, mikor az volt a terve, hogy majd ukrán árammal látja el Európát. Aztán kisvártatva valahogy nem maradt erőműve, és most árambehozatalra szorul. De amúgy nem azért kellett a 90 mrd segély, hogy fegyvereket vegyenek?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!