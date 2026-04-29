04. 29.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
moszkva védelmi biztos európai unió európa ukrajna oroszország

A védelmi biztos elismerte: Európa lemaradt az Oroszországgal szembeni fegyverkezési versenyben

2026. április 29. 06:19

Az unió a védelmi kiadások növelése és a hadiipar fejlesztése ellenére sem tudta érdemben ledolgozni lemaradását Oroszországgal szemben.

Európa évek óta próbálja felgyorsítani hadiipari termelését, azonban az erőfeszítések eddig nem hozták meg a várt eredményt. Az orosz ukrán háború kezdete óta Brüsszelben viszonylagos egyetértés alakult ki arról, hogy növelni kell a védelmi kiadásokat és a hadiipari kapacitásokat, a kontinens azonban továbbra is fegyverhiánnyal küzd, miközben a NATO jövőjét is egyre több bizonytalanság övezi – írta meg a Világgazdaság.

Több tagállam 2025-ben éppen csak elérte a NATO korábbi célkitűzését, amely a GDP 2 százalékának megfelelő védelmi kiadást írt elő, az új megállapodás szerint viszont 2035-re már az éves GDP 5 százalékát kellene védelemre fordítani. Miközben számos uniós ország nehezen talál forrást hadereje fejlesztésére, Ukrajna az eddig folyósított segélyekből és hitelekből jelentős beruházásokat indított. 

Andrius Kubilius az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges, Oroszországgal szembeni fegyveres konfliktusban az Európai Uniónak sokkal erősebb orosz hadsereggel kellene szembenéznie, mint 2022-ben. 

A védelmi biztos szerint az orosz erők idén akár 7 vagy 8 millió drónt is bevethetnek, Moszkva pedig harcedzett és tapasztalt hadsereggel rendelkezik, miközben Európának nincs ilyen jellegű tudása. Az Európai Unió a háború kitörése óta megközelítőleg 71 milliárd eurót fordított Ukrajna felfegyverzésére, és ez az összeg további 60 milliárd euróval egészülhet ki, így az ukrán haderőre fordított uniós források összértéke elérheti a 130 milliárd eurót.

„Úgy tűnik, hogy az ukránok (az EU-nál) sokkal inkább képesek felpörgetni a fegyvergyártást (…). A legnagyobb problémát az jelenti, hogy minden erőfeszítésünk ellenére, Oroszország jelentős mértékben felülmúl bennünket termelésben. Ez egy nagyon rossz tendencia. Cirkálórakétákból Oroszország évente körülbelül 1200 darabot állít elő, mi csupán 300-at. Az ukránok tavaly kezdték meg az úgynevezett Flamingo cirkálórakéták gyártását, amiből a tervek szerint idén 700 darabot gyártanak majd. Oroszország évente megközelítőleg 1000 ballisztikus rakétát gyárt évente, melyek egy részét bevetik a harcokban. Európa egyáltalán nem gyárt ilyen rakétákat, miközben Ukrajna idén elindítja saját tervezésű ballisztikus rakétáinak gyártását” − mondta Andrius Kubilius.

Közös európai hadsereg

A közös európai haderő felállításáról évek óta zajlik a vita Brüsszelben, ám megállapodás eddig nem született, mert továbbra is vitatott, ki irányítaná a hadsereget. Kubilius ennek ellenére létrehozná az Európai Védelmi Uniót, amely kormányközi, páneurópai szerződésen alapulna, és amelyet egy brüsszeli Európai Biztonsági Tanács irányítana egyszerű többségi döntéshozatallal, vétózási lehetőség nélkül. Elképzelése szerint az együttműködésbe az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyságot, Norvégiát és Ukrajnát is bevonhatnák.

„Amennyiben az amerikaiak elkezdik kivonni csapataikat az európai kontinensről, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogyan lehet őket pótolni. Itt jön képbe annak a lehetősége, hogy egy hasonló típusú és méretű hadsereget hozhatnánk létre. Ez egy gyorsreagálású hadtest lehetne, amit nevezhetünk akár európai hadseregnek is” − tette hozzá.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. április 29. 07:21
Mit is írna a fideszes világgazdaság….🤨 Ukrajnában is hasít az orosz agresszor…vagy nem…
elektronelektor
2026. április 29. 07:15
Szépen halad a háborús uszítás és az EU katonai szervezetté alakítása. A gyarmattartó parazitáknak szükségük volna további gyarmatokra. Annyi a bökkenő, hogy ezt más gyarmattartók igen rossz szemmel nézik. Nagyon lassan, de kezdenek rájönni az euparaziták, hogy ez már nem a 17. század.
B_kanya
2026. április 29. 07:13
recipp 2026. április 29. 06:22 "Igen, a legfrissebb 2024-2026-os jelentések és elemzések szerint az európai lőszergyártási kapacitás jelentősen megnövekedett, és bizonyos területeken, különösen a tüzérségi lőszerek terén, felülmúlta az Egyesült Államokét." Bár a kretének széles vigyorával magára saját ürülékét kenő czippelferi a 2026-os éves lezártnak tekint így április végén, három nagyon fontos dolgot elfelejt: 1, Az EU-nak nem az USA-val kell versenyeznie 2, Mark Rutte szerint Oroszország egymaga 4x annyit termel, mint az EGÉSZ NATO: youtube.com/watch?v=IOvwNilzfRM (a felvétel ugyan majd 1 éves, de azóta az oroszok a gyapot mellett len és fapép alapú lőport is gyártanak már, illetve Észak Korea is nekik termel - Kína pedig csak most kezdte bizonyos anyagok és alkatrészek eladását korlátozni NATO országoknak és cégeknek) 3, Az EU a maga végtelen bölcsességében az EUs gyártás kétszámjegyű %-át jelentő magyar lőszeripar dacára NEM ítélte meg a SAFE kölcsön ránk eső részét.
lacika-985
2026. április 29. 06:58
Soha sem fogja tudni még csak megközelíteni se az oroszok fegyverkezési szintjét. Egyszerű a képlet. Európában és a világ nyugati felében az államoknak csak elenyésző részük van a fegyvergyárakban- tehát azok profittermelő multik kezében vannak. Nagyon nem mindegy hogy egy golyót x összegért gyártanak le és aztán 3 x-ért adják el vagy önköltségi áron megy a hadsereghez. Ez az egész semmi más mint az országok , az emberek kiszipolyozása , a pénzéhez multik zsebeinek kitömése. Nem kell félni hogy az orosz megtámadja Europát. Minek venne a nyakára egy nagy rakás szart amit takarítani kell.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!