A védelmi biztos elismerte: Európa lemaradt az Oroszországgal szembeni fegyverkezési versenyben

Európa évek óta próbálja felgyorsítani hadiipari termelését, azonban az erőfeszítések eddig nem hozták meg a várt eredményt. Az orosz ukrán háború kezdete óta Brüsszelben viszonylagos egyetértés alakult ki arról, hogy növelni kell a védelmi kiadásokat és a hadiipari kapacitásokat, a kontinens azonban továbbra is fegyverhiánnyal küzd, miközben a NATO jövőjét is egyre több bizonytalanság övezi – írta meg a Világgazdaság.

Több tagállam 2025-ben éppen csak elérte a NATO korábbi célkitűzését, amely a GDP 2 százalékának megfelelő védelmi kiadást írt elő, az új megállapodás szerint viszont 2035-re már az éves GDP 5 százalékát kellene védelemre fordítani. Miközben számos uniós ország nehezen talál forrást hadereje fejlesztésére, Ukrajna az eddig folyósított segélyekből és hitelekből jelentős beruházásokat indított.