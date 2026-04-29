Megelevenedett a tiszás álomvilág: 3 milliós átlagbért vizionál Balogh Levente – hamar helyretették a vízkirályt

Balogh Levente hétfőn az ATV-ben azt mondta, hogy ha az EU-s pénzek már a korábbi években megérkeztek volna Magyarországra, akkor hazánk Svájc gazdasági helyzetéhez hasonló állapotban lenne – emlékeztetett a nyíltan tiszás üzletember, Balogh Levente szavaira Sebestyén Géza, az MCC Gazdasági Műhelyének vezetője.

2025 decemberében a svájci bruttó átlagbér 7150 svájci frank volt, ami 394 forintos árfolyamon számolva 2.817.100 forint lenne – magyarázta Sebestyén Géza. Inflációval és reálbér-növekedéssel való korrekció után pedig ez az összeg 3 millió forintra módosul – tette hozzá.