Német miniszter: Nincs abban semmi különleges, hogy Ukrajnának fel kell adni a területeit

Merz elárulta a béke árát: Zelenszkij búcsút inthet nagyratörő terveinek
A német kancellár szerint Kijevnek területi engedményekkel kell számolnia.
Eddig az ellenkezőjét állították.
Ahogy megírtuk, Friedrich Merz kancellár arról beszélt, hogy Ukrajnának le kell majd mondania bizonyos területeiről a béke megkötése érdekében. Erre most Boris Pistroius német védelmi miniszter is rákontrázott, aki szerint ebben az egészben semmi különös nincs – írja az ukrán Szabad Európa.
A lap szerint
a tárcavezető kijelentette, hogy maga az ukrán elnök is elismerte: bizonyos területeket orosz kézbe kell adniuk.
A miniszter úgy véli, semmi különlegeset nem mondott a kancellár.
Hozzáteszik: a kancellár ugyanakkor óva intette Ukrajnát a csatlakozással kapcsolatos várakozásoktól. Kijelentette, hogy
Zelenszkij terve a 2027-es vagy 2028-as uniós tagságról nem reális, mivel Ukrajna nem csatlakozhat a blokkhoz, amíg háborúban áll,
és előbb teljesítenie kell a jogállamisági és korrupcióellenes kritériumokat – írják.
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP