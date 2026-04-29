Megdöbbentő dolgot állít az amerikai diplomata: Oroszország előbb adhatja fel, mint Ukrajna

Felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel az USA jelenleg az iráni helyzettel van elfoglalva, az ukrajnai béketárgyalások nem kapnak kellő figyelmet, ezért sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy mi folyik a harctéren.

„Ott pedig nagyon beszédes fejlemények zajlanak” – állítja. Úgy látja,

Oroszország pénzügyi helyzete a gazdasági nyomásgyakorlás hatására romlik, és már nem képes kompenzálni saját emberi és technikai veszteségeit.

Hozzátette: Ukrajna kezében fontos ütőkártya, hogy képes nagy távolságra csapásokat mérni Oroszország területén, például az olajexport szempontjából kulcsfontosságú létesítményekre, amelyek kritikus jelentőségűek a háború finanszírozása szempontjából.

A diplomata megítélése szerint a jelenlegi állapotok Ukrajna malmára hajtják a vizet, és ha ez a tendencia folytatódik, előfordulhat, hogy Oroszország kénytelen lesz elfogadni a tűzszünetet.