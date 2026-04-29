háború ukrajna usa oroszország

Megdöbbentő dolgot állít az amerikai diplomata: Oroszország előbb adhatja fel, mint Ukrajna

2026. április 29. 09:17

Az egykori ukrajnai különmegbízott szerint Moszkva már nem képes pótolni saját veszteségeit, Kijev viszont hasznos tapasztalatra tett szert a háborúban.

Oroszország pénzügyi helyzete folyamatosan romlik, és már nem tudja pótolni az Ukrajna elleni háborúban elszenvedett veszteségeket. Kijev ezzel szemben fejleszteni tudta saját védelmi iparát, sőt 60–70 százalékban önellátóvá vált, és fontos tapasztalatokat szerzett – értékelte a háború jelenlegi állását a Radio Ukraine-nek Kurt Volker, aki 2017-től 2019-ig volt az USA ukrajnai különmegbízottja.

Volker az interjúban arról is beszélt, hogy 

Oroszország számára csak egy színjáték a részvétel a béketárgyalásokon, 

amivel Kijev is tisztában van, de a béke érdekében ennek ellenére is támogatja a tárgyalásokat. A szakértő tévedésnek tartja az orosz olajra vonatkozó szankciók enyhítését az Iránnal folytatott háború miatt, ugyanakkor elismerte: Trump Bidennel szemben nem korlátozza Ukrajna mozgásterét. Bár az amerikai technológiák felhasználásának korlátozása az Oroszország területén végrehajtott mélyreható csapásokra továbbra is fennáll, az USA általában nem ellenzi az ilyen támadásokat.

Az egykori különmegbízott szerint abból is látszik, hogy Oroszország nem veszi komolyan a béketárgyalásokat, hogy „maximalista követeléseket támaszt, és a tárgyalásokat eszközként használja Ukrajna nyomás alá helyezésére, valamint arra, hogy az Egyesült Államokat is ilyen nyomásgyakorlásra ösztönözze”. Szerinte Moszkva a szankciók feloldása utáni üzleti lehetőségek ígéreteivel próbálja maga mellé állítani az amerikai tárgyaló feleket.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel az USA jelenleg az iráni helyzettel van elfoglalva, az ukrajnai béketárgyalások nem kapnak kellő figyelmet, ezért sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy mi folyik a harctéren.

„Ott pedig nagyon beszédes fejlemények zajlanak” – állítja. Úgy látja,

 Oroszország pénzügyi helyzete a gazdasági nyomásgyakorlás hatására romlik, és már nem képes kompenzálni saját emberi és technikai veszteségeit.

Hozzátette: Ukrajna kezében fontos ütőkártya, hogy képes nagy távolságra csapásokat mérni Oroszország területén, például az olajexport szempontjából kulcsfontosságú létesítményekre, amelyek kritikus jelentőségűek a háború finanszírozása szempontjából.

A diplomata megítélése szerint a jelenlegi állapotok Ukrajna malmára hajtják a vizet, és ha ez a tendencia folytatódik, előfordulhat, hogy Oroszország kénytelen lesz elfogadni a tűzszünetet.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
egyszeri
2026. április 29. 10:57
Ez a diplomata, tudja egyáltalán hol is van Ukrajna, meg Oroszország? Lényeg, hogy bemondja a lehetséges tutit.
szim-patikus
2026. április 29. 10:52
Az egykori ukrajnai különmegbízott szerint Moszkva már nem képes pótolni saját veszteségeit, Kijev viszont hasznos tapasztalatra tett szert a háborúban. Persze, Kivyv kurva sok fegyverrel bír, csak nincs aki kezelje. Soroznak is mindenkit akit érnek. Az orosz meg azt se tiudja melyiket honnan vegye, nemde?
cint04
2026. április 29. 10:50 Szerkesztve
hát van benne azért valami bár kevésbé a pénzügyi okoknak gondolnám, sokkal inkább annak, hogy az oroszokat lekapcsoltak a starlinkről (előtte elnézték, hoyg hasznáják). Nem vagyok katonai szakértő, de amit ezektől olvasok az még az ukrán propaganda túlzásaiből köbgyököt vonva is inkább azt mutatja hogy az oroszok elakadtak a donbassi 4 nagyvárosnál és délen ahol eddig mentek előre mint kés a vajban, visszarúgdosták őket az ukránok. Persze ilyenkor még az ukránpárti bloggerek, akiket végigfutottam is hozzátették hogy a fuckránoknál az ára a dolognak nagy , mert tapasztalt elitegységeket áldoztak fel. Az személyes tapasztalat mert jópár (nyugaton élő) orosz kollégával van dolgom, hogy azt mondják nagyon fogy a tűrőképességük odahaza, főleg azért mert az eddig eltűrt - nem túl szigorúan tiltott - internetes platforomokat korlátozzák ez viszont jó sok embernek jelent bevételt (a nyugaton élőknek is mert az othoniakkal sefteltek).
obakapimaki
2026. április 29. 10:29
Errondta Hofi, hogy lehet, de nem valószínű.. 🤣🤣😁
