Megdöbbentő dolgot állít az amerikai diplomata: Oroszország előbb adhatja fel, mint Ukrajna

Az egykori ukrajnai különmegbízott szerint Moszkva már nem képes pótolni saját veszteségeit, Kijev viszont hasznos tapasztalatra tett szert a háborúban.
Oroszország pénzügyi helyzete folyamatosan romlik, és már nem tudja pótolni az Ukrajna elleni háborúban elszenvedett veszteségeket. Kijev ezzel szemben fejleszteni tudta saját védelmi iparát, sőt 60–70 százalékban önellátóvá vált, és fontos tapasztalatokat szerzett – értékelte a háború jelenlegi állását a Radio Ukraine-nek Kurt Volker, aki 2017-től 2019-ig volt az USA ukrajnai különmegbízottja.
Volker az interjúban arról is beszélt, hogy
Oroszország számára csak egy színjáték a részvétel a béketárgyalásokon,
amivel Kijev is tisztában van, de a béke érdekében ennek ellenére is támogatja a tárgyalásokat. A szakértő tévedésnek tartja az orosz olajra vonatkozó szankciók enyhítését az Iránnal folytatott háború miatt, ugyanakkor elismerte: Trump Bidennel szemben nem korlátozza Ukrajna mozgásterét. Bár az amerikai technológiák felhasználásának korlátozása az Oroszország területén végrehajtott mélyreható csapásokra továbbra is fennáll, az USA általában nem ellenzi az ilyen támadásokat.
Az egykori különmegbízott szerint abból is látszik, hogy Oroszország nem veszi komolyan a béketárgyalásokat, hogy „maximalista követeléseket támaszt, és a tárgyalásokat eszközként használja Ukrajna nyomás alá helyezésére, valamint arra, hogy az Egyesült Államokat is ilyen nyomásgyakorlásra ösztönözze”. Szerinte Moszkva a szankciók feloldása utáni üzleti lehetőségek ígéreteivel próbálja maga mellé állítani az amerikai tárgyaló feleket.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel az USA jelenleg az iráni helyzettel van elfoglalva, az ukrajnai béketárgyalások nem kapnak kellő figyelmet, ezért sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy mi folyik a harctéren.
„Ott pedig nagyon beszédes fejlemények zajlanak” – állítja. Úgy látja,
Oroszország pénzügyi helyzete a gazdasági nyomásgyakorlás hatására romlik, és már nem képes kompenzálni saját emberi és technikai veszteségeit.
Hozzátette: Ukrajna kezében fontos ütőkártya, hogy képes nagy távolságra csapásokat mérni Oroszország területén, például az olajexport szempontjából kulcsfontosságú létesítményekre, amelyek kritikus jelentőségűek a háború finanszírozása szempontjából.
A diplomata megítélése szerint a jelenlegi állapotok Ukrajna malmára hajtják a vizet, és ha ez a tendencia folytatódik, előfordulhat, hogy Oroszország kénytelen lesz elfogadni a tűzszünetet.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP