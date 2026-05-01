Hivatalos: megvan a 25 új parlamenti képviselő neve

Bánki Erik (a lista 30. helyéről),

Demeter András (31.),

Földesi Gyula (34.),

Gál Kinga (4.),

Jakab István (12.),

Kovács Zsolt (33.),

Kósa Lajos (7.),

Kövér László (3.),

Kubatov Gábor (6.),

Latorcai János (10.),

Lezsák Sándor (11.),

Menczer Tamás (36.),

Mohácsy István (14.),

Molnár Ágnes (27.),

Németh Szilárd (8.),

Nyitrai Zsolt (41.),

Orbán Viktor (1.),

Rogán Antal (23.),

Selmeczi Gabriella (18.),

Semjén Zsolt (2.),

Soltész Miklós (39.),

Sztojka Attila (15.),

Tapolczai Gergely (16.) és

Zsigmond Barna Pál (42.).

A jelölőszervezetek április 30-án azt kérték, a mandátumokat az NVB adja ki rendre

Bencsik Jánosnak (aki az országos lista 131. helyén szerepelt),

Czirbus Gábornak (85.),

Csibi Krisztinának (130.),

Hankó Balázsnak (51.),

Hargitai Jánosnak (118.),

Koncz Zsófiának (88.),

Hegedűs Barbarának (152.),

Máthé Zsuzsának (84.),

Molnárné Lezsák Annának (46.),

Nagy Bálintnak (96.),

Németh Balázsnak (47.),

Panyi Miklósnak (170.),

Pócs Jánosnak (122.),

Radics Bélának (158.),

Seszták Miklósnak (78.),

Szécsi Zoltánnak (211.),

Szűcs Gábornak (218.),

Takács Árpádnak (83.),

Takács Péternek (123.),

Tuzson Bencének (49.),

Varga Zsoltné Szalai Piroskának (237.),

Vitályos Eszternek (48.),

Witzmann Mihálynak (103.) és

Zsigó Róbertnek (121.).

Mivel a bejelentések megfeleltek a törvényi előírásoknak, az NVB kiadta a mandátumokat a jelölőszervezetek által megjelölteknek. A választási bizottság határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

(MTI)

Fotó: MTI/Illyés Tibor