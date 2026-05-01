05. 01.
péntek
választási bizottság nemzeti választási bizottság országgyűlési képviselő országgyűlés

Hivatalos: megvan a 25 új parlamenti képviselő neve

2026. május 01. 20:36

Beteltek a lemondások miatt megüresedett helyek.

2026. május 01. 20:36
null

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). 

Ezt is ajánljuk a témában

Az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig az NVB-hez intézett írásbeli nyilatkozatukkal mondhatnak le. A jogszabály szerint az országos listán szerzett mandátum megüresedése esetén a párt – közös pártlista esetén az érintett pártok – nevezhetik meg, az országos listán szereplők közül kinek kérik kiadni a mandátumot. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Borvendég Zsuzsanna a Mi Hazánk Mozgalom listájának 5. helyén szerzett országgyűlési képviselői mandátumot az április 12-i választáson, de arról lemondott. A jelölőszervezet a párt listájának 7. helyén szereplő Szabadi Istvánt jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére, és mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi feltételeknek, az NVB kiadta az országgyűlési képviselői mandátumot Szabadi Istvánnak. 

A Fidesz-KDNP közös listájáról összesen 24-en mondtak le mandátumukról: 

  • Bánki Erik (a lista 30. helyéről),
  • Demeter András (31.),
  • Földesi Gyula (34.),
  • Gál Kinga (4.),
  • Jakab István (12.),
  • Kovács Zsolt (33.),
  • Kósa Lajos (7.),
  • Kövér László (3.),
  • Kubatov Gábor (6.),
  • Latorcai János (10.),
  • Lezsák Sándor (11.),
  • Menczer Tamás (36.),
  • Mohácsy István (14.),
  • Molnár Ágnes (27.),
  • Németh Szilárd (8.),
  • Nyitrai Zsolt (41.),
  • Orbán Viktor (1.),
  • Rogán Antal (23.),
  • Selmeczi Gabriella (18.),
  • Semjén Zsolt (2.),
  • Soltész Miklós (39.),
  • Sztojka Attila (15.),
  • Tapolczai Gergely (16.) és
  • Zsigmond Barna Pál (42.).

A jelölőszervezetek április 30-án azt kérték, a mandátumokat az NVB adja ki rendre

  • Bencsik Jánosnak (aki az országos lista 131. helyén szerepelt),
  • Czirbus Gábornak (85.),
  • Csibi Krisztinának (130.),
  • Hankó Balázsnak (51.),
  • Hargitai Jánosnak (118.),
  • Koncz Zsófiának (88.),
  • Hegedűs Barbarának (152.),
  • Máthé Zsuzsának (84.),
  • Molnárné Lezsák Annának (46.),
  • Nagy Bálintnak (96.),
  • Németh Balázsnak (47.),
  • Panyi Miklósnak (170.),
  • Pócs Jánosnak (122.),
  • Radics Bélának (158.),
  • Seszták Miklósnak (78.),
  • Szécsi Zoltánnak (211.),
  • Szűcs Gábornak (218.),
  • Takács Árpádnak (83.),
  • Takács Péternek (123.),
  • Tuzson Bencének (49.),
  • Varga Zsoltné Szalai Piroskának (237.),
  • Vitályos Eszternek (48.),
  • Witzmann Mihálynak (103.) és
  • Zsigó Róbertnek (121.).

Mivel a bejelentések megfeleltek a törvényi előírásoknak, az NVB kiadta a mandátumokat a jelölőszervezetek által megjelölteknek. A választási bizottság határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.
(MTI)

Fotó: MTI/Illyés Tibor 

socialismo-e-muerte
2026. május 01. 21:40
Jól mondta a Koronaőrség. Mindenki járuljon a Szent Korona elé. Az MHM-esek nyilván tudták az elmozdíthatatlanságot.
socialismo-e-muerte
2026. május 01. 21:01
Ezt írtam: 2) socialismo-e-muerte 2026. február 24. 20:43 Láttam elmém szemeivel, (ahogyan írtam már röviden): Egy nagy barnás kőfal, homokkő vagy valami egy kőajtóval amin egy egyenlő szárú kereszt volt. Az ajtón túl iszonyú bűz (mint az égett birka hús) csontok és rongyok és egy bejárat egy sötét barlangba. Oda nem mertem bemenni. Majd egy modern bevásárló központ ahol mészárszékokban aprítják a tetemeket. Később volt egy templom a puszta közepén, egy meggyalázott régi ház-templom, ami roskadozó állapotban elhanyagolva lett hagyva. Kérdezte a mellettem álló, hogyan újítsuk fel? Ennyit feleltem: Olyan legyen mint az Öskü. Megértettem, ez az álom az Esküre vonatkozott.
socialismo-e-muerte
2026. május 01. 20:53
Várom az esküket a Szent Korona előtt, hogy lássam mindegyik képviselő arcát eskü közben. Akkor majd többet tudok mondani.
socialismo-e-muerte
2026. május 01. 20:45
Akik lemondtak, azok nem akarnak felsküdni a Szent Koronára. Vagy mert reformátusok, vagy mert zsidók. Vagy csak hitetlenek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!