Heves vita a szuverenitásról és a migrációs paktumról – ülésezik az Országgyűlés

Magyar Péter is a rendszer része volt

Ezután Rétvári Bence kapta meg a szót. A KDNP frakcióvezetője közölte Magyar Péterrel:

úgy beszél, mintha ön tizenhat évig illegalitásban tevékenykedett volna, miközben tizennégy évig a rendszer része volt, és nem szólalt fel.

Csak akkor szólalt fel, amikor elfogytak az állások, amelyeket betölthetett ebben a rendszerben. Úgy beszél, mintha nem lett volna a Fidesz tajga, vagy nem lett volna tisztségviselő”.

A KDNP-s politikus szerint a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, és ennek fontos része a migrációs paktum. „Ön egy szójátékot játszik, azt mondja, amíg ön lesz a miniszterelnök, azt mondja, illegális bevándorlók nem jönnek Magyarországra, de a paktum lényege, hogy aki a hatálya alá esik, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló. Miniszterelnök úr, azt mondja ki, hogy Magyarország soha nem járul hozzá a migrációs paktumhoz, és nem ad le végrehajtási tervet” – kérte számon Rétvári Magyart.

Gulyás Gergely gyűlöletkeltés helyett kormányzást vár

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője úgy kommentálta Magyar Péter felszólalását, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal hatósági megállapításokat nem tehetett, Magyar Péter véleményét meghallgatták, a kormánytöbbségnek lehetősége van a változtatásra.

„Ha eddig nem volt, most szükség lenne egy szuverenitásvédelmi hivatalra. A probléma az, hogy olyan döntések születnek, amelyek az ország szuverenitását valóban érintik” – mutatott rá, konkrétumként említve az Európai Ügyészséghez történő csatlakozást.

A politikus a migrációs paktumról közölte, hogy Magyar az Orbán-kormányt vádolja azzal, hogy az ő időszakunkban fogadták el, miközben az igazság az, hogy ellene szavaztak, és még a bíróságon is megtámadták. „Az, hogy olyan országok támogatják a migrációs paktumot, akik a szigorú migrációs politikában Magyarország partnerei, az annak a következménye, hogy náluk már vannak migránsok, és a paktum következtében egy részüket elviszik tőlük. Ha migrációs válsághelyzet van, a bizottságot abba a helyzetbe hozza a paktum, Magyarországot pedig arra kötelezi, hogy engedjen be migránsokat. A szuverenitásvédelmi harcban ne csak a hivatalt szüntessék meg, hanem tegyenek nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot” – magyarázta.

Gulyás azt is hangoztatta felszólalásában, hogyha Magyar fel kíván lépni a gyűlöletkeltés ellen, azt a a saját pártjában kezdje.

Gyűlöletkeltés helyett javaslom, hogy kormányozzanak”

– hangzott el.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője is megszólalt. Azt mondta „az elmúlt tizenhat év maradandó károkat okozott a társdalomban. Az ellenzék elvált a valóságtól, a szuverenitást úgy értelmezik, mint a saját elitjük kiváltságát. (...) Muszáj, hogy magukba nézzenek és leszálljanak az elefántcsonttoronyból” – hangoztatta.

Titokzatos kormányhatározatot emleget a kormányfő

Ezután Magyar Péter viszontválaszában kifejtette, hogy „Lengyelországban nincsenek illegális migránsok. Lengyelország megoldotta a szabályozását, csak ők nem fizetnek egymillió euró bírságot naponta. Értem, hogy önök szerint mindenki önök ellen volt, de Lengyelország legalább ilyen nyomás alatt volt, mégis meg tudták oldani, mert meg akarták oldani. Diplomatákkal és az Igazságügyi Minisztérium jogászaival egyeztetek az uniós csúcsra készülve. Önök nem akartak megállapodni, pedig lett volna jogi lehetőség, nem is egy”.

A miniszterelnök szerint a Fidesz és a KDNP arról elfelejt beszélni, hogy migránstábort akartak építtetni Vitnyéden, milliárdos közpénzen. „Megvan a titkos kormányhatározat, be fogjuk mutatni, és azt is, hogy miért faroltak ki ebből” – állította.

Magyar arra is kitért, hogy Magyar a Fidesz azért tart az Európai Ügyészségtől, mert 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat.

De a miniszterelnöki viszontválaszból az is kiderült, hogy a megszüntetni kívánt Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás – akit bohócnak nevezett – a Facebookon többször is írt neki, és bár kérte, hogy hivatalos levélben forduljon hozzá, azt a mai napig nem kapta meg.

Valamivel később Magyar jelezte, hogy

a közeljövőben a választási rendszer mellett a pártfinanszírozási rendszert is felülvizsgálják.

„De nem fogjuk ezt mi magunk eldönteni. Szeretnénk egyeztetni, főleg ilyen fontos jogszabályok tekintetében. Nyitottak leszünk az önök javaslataira, valamint a parlamenten kívüli pártok és a magyar emberek javaslataira is” – hangzott el.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor