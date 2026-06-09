Heves vita a szuverenitásról és a migrációs paktumról – ülésezik az Országgyűlés

Kiderült, mennyi vagyona volt május 9-én Magyar Péternek
Június 8-án nyilvánosságra kerültek az országgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai. Magyar Péter miniszterelnök vagyonában kevés a változás januárhoz képest.
Toroczkai László arra figyelmeztetett felszólalásában, hogy totális diktatúra épül Magyarországon. Míg Gulyás Gergely és Rétvári Bence a migrációs paktum részleteit szerette volna megtudni a miniszterelnöktől és kormányától.
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Ahogy arról beszámoltunk, kedden 9 órától napirend előtti felszólalásokkal folytatja munkáját a parlament.
A képviselők többek között
Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldaláról kiderült, hogy a felszólalások sorát ő maga nyitja majd.
Latorczai Csaba levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a június 8-i hatéridőig valamennyi esküdt tett képviselő, szószóló és volt tisztségviselő benyújtotta a saját, és vele egy háztartásban élő vagyonnyilatkozatát.
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Június 8-án nyilvánosságra kerültek az országgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai. Magyar Péter miniszterelnök vagyonában kevés a változás januárhoz képest.
Magyar Péter felszólalásában felidézte, hogy egy hónappal ezelőtt alakult meg az új Országgyűlés. Mint fogalmazott, „közösen vettek ekkor egy nagy levegőt, és az egész ország fellélegzett aznap”. A kormányfő úgy vélekedett, hogy az Orbán-rendszernek „megannyi áldozata volt”, akik egyszerre lélegeztek fel.
Ezután arról beszélt, hogy kedden két fontos javaslatról vitáznak majd a parlamentben: a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, – mely hivatalnak az intellektuális teljesítménye „a negatív tartományban értelmezhető, és Magyarországra fenyegető veszélyt egyetlenegyet sem tudott leleplezni”.
Magyar aláhúzta, hogy
nem pusztán egy hivatalt szüntetnek meg, hanem visszaadják a szuverenitás szót azoknak, akiknek mindig is a tulajdonában volt.
„Büszke vagyok arra, mindannyian büszkék lehetünk, hogy visszaadjuk a szuverenitást a hazának, és visszaadhatjuk a szuverenitás szó valódi jelentését” – hangsúlyozta.
Ezutánarra is kitért, hogy elvárja, ha kritikát fogalmaznak meg a kormánya teljesítménye ellen,
azt szabadon és mindenkor félelem nélkül tehessék tehessék meg. Mindenki”.
A kormányfő azzal folytatta, hogy véleménye szerint a gyűlöletkeltés az elmúlt években mindenhol megjelent az országban: az óriásplakátokon, buszmegállókban, villamosmegállókban, hiretőoszlopokon, online felületeken „fenyegetett minket egyszerre Zelenszkij, Juncker, Soros, Manfred Weber, Von der Leyen és természetesen Magyar Péter minden mennyiségben és változatban” – sorolta.
Kicsit később Magyar Péter úgy fogalmazott, „a gyerekek azt tanulták meg, hogy természetes félni, természetes gyűlölni, sőt, egyre több mindenkitől kell félni, egyre több mindenkit kell gyűlölni. Magyar gyerekek milliói nőttek fel egy olyan országban, ahol a politika újra és újra azt üzente, mindig van valaki, akitől félni kell, akit hibáztatni kell. Ennek a korszaknak is véget vetettek a magyar választók” – jelentette ki.
Végül leszögezte, a javaslatuk kimondja:
a politikai reklám nem sértheti az emberi méltóságot, nem bélyegezhet meg közösségeket, nem építhet kollektív bűnösségre, és nem hozhat létre gyűlöletkeltésre alkalmas társadalmi ellenségképet.
„Ezért kell most rendet tenni ott, ahol évekig a gyűlölet uralta a nyilvánnosságot” – húzta alá a miniszterelnök.
Magyar Péter felszólalását követően a képviselőcsoportok vezetőinek 5-5 perc állt rendelkezésre arra, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Elsőként Toroczkai László kapott szót. A Mi Hazánk Mozgalom vezetője többek között elmondta, hogy „ami az elmúlt tizenhat évet illeti
mindenféle területen sérült a demokrácia, de úgy tűnik, hogy önök semmivel nem csinálnak különbet, totális diktatúrát kezdenek építeni”.
Toroczkai László egyetértett a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésével, mert úgy gondolja, hogy az nem látta el a feladatát.
A Mi Hazánk elnöke arról is beszélt, hogy Magyar Péter felemelkedésében nagy szerepe volt a 444-nek, a Partizánnak, az RTL-nek és a Facebooknak.
Majd azzal folytatta, hogy a magyarországi választási rendszer „katasztrofális”, ezért tudja egymás vádolni pártállami működéssel a Fidesz és a Tisza Párt. Toroczkai László előre tekintve rámutatott, hogy olyan jogszabályokat alkotna, amelyek ténylegesen megvédik Magyarországot a külső beavatkozásoktól, és átalakítaná, arányosítaná a választási rendszert is.
Ezután Rétvári Bence kapta meg a szót. A KDNP frakcióvezetője közölte Magyar Péterrel:
úgy beszél, mintha ön tizenhat évig illegalitásban tevékenykedett volna, miközben tizennégy évig a rendszer része volt, és nem szólalt fel.
Csak akkor szólalt fel, amikor elfogytak az állások, amelyeket betölthetett ebben a rendszerben. Úgy beszél, mintha nem lett volna a Fidesz tajga, vagy nem lett volna tisztségviselő”.
A KDNP-s politikus szerint a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, és ennek fontos része a migrációs paktum. „Ön egy szójátékot játszik, azt mondja, amíg ön lesz a miniszterelnök, azt mondja, illegális bevándorlók nem jönnek Magyarországra, de a paktum lényege, hogy aki a hatálya alá esik, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló. Miniszterelnök úr, azt mondja ki, hogy Magyarország soha nem járul hozzá a migrációs paktumhoz, és nem ad le végrehajtási tervet” – kérte számon Rétvári Magyart.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője úgy kommentálta Magyar Péter felszólalását, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal hatósági megállapításokat nem tehetett, Magyar Péter véleményét meghallgatták, a kormánytöbbségnek lehetősége van a változtatásra.
„Ha eddig nem volt, most szükség lenne egy szuverenitásvédelmi hivatalra. A probléma az, hogy olyan döntések születnek, amelyek az ország szuverenitását valóban érintik” – mutatott rá, konkrétumként említve az Európai Ügyészséghez történő csatlakozást.
A politikus a migrációs paktumról közölte, hogy Magyar az Orbán-kormányt vádolja azzal, hogy az ő időszakunkban fogadták el, miközben az igazság az, hogy ellene szavaztak, és még a bíróságon is megtámadták. „Az, hogy olyan országok támogatják a migrációs paktumot, akik a szigorú migrációs politikában Magyarország partnerei, az annak a következménye, hogy náluk már vannak migránsok, és a paktum következtében egy részüket elviszik tőlük. Ha migrációs válsághelyzet van, a bizottságot abba a helyzetbe hozza a paktum, Magyarországot pedig arra kötelezi, hogy engedjen be migránsokat. A szuverenitásvédelmi harcban ne csak a hivatalt szüntessék meg, hanem tegyenek nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot” – magyarázta.
Gulyás azt is hangoztatta felszólalásában, hogyha Magyar fel kíván lépni a gyűlöletkeltés ellen, azt a a saját pártjában kezdje.
Gyűlöletkeltés helyett javaslom, hogy kormányozzanak”
– hangzott el.
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője is megszólalt. Azt mondta „az elmúlt tizenhat év maradandó károkat okozott a társdalomban. Az ellenzék elvált a valóságtól, a szuverenitást úgy értelmezik, mint a saját elitjük kiváltságát. (...) Muszáj, hogy magukba nézzenek és leszálljanak az elefántcsonttoronyból” – hangoztatta.
Ezután Magyar Péter viszontválaszában kifejtette, hogy „Lengyelországban nincsenek illegális migránsok. Lengyelország megoldotta a szabályozását, csak ők nem fizetnek egymillió euró bírságot naponta. Értem, hogy önök szerint mindenki önök ellen volt, de Lengyelország legalább ilyen nyomás alatt volt, mégis meg tudták oldani, mert meg akarták oldani. Diplomatákkal és az Igazságügyi Minisztérium jogászaival egyeztetek az uniós csúcsra készülve. Önök nem akartak megállapodni, pedig lett volna jogi lehetőség, nem is egy”.
A miniszterelnök szerint a Fidesz és a KDNP arról elfelejt beszélni, hogy migránstábort akartak építtetni Vitnyéden, milliárdos közpénzen. „Megvan a titkos kormányhatározat, be fogjuk mutatni, és azt is, hogy miért faroltak ki ebből” – állította.
Magyar arra is kitért, hogy Magyar a Fidesz azért tart az Európai Ügyészségtől, mert 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat.
De a miniszterelnöki viszontválaszból az is kiderült, hogy a megszüntetni kívánt Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás – akit bohócnak nevezett – a Facebookon többször is írt neki, és bár kérte, hogy hivatalos levélben forduljon hozzá, azt a mai napig nem kapta meg.
Valamivel később Magyar jelezte, hogy
a közeljövőben a választási rendszer mellett a pártfinanszírozási rendszert is felülvizsgálják.
„De nem fogjuk ezt mi magunk eldönteni. Szeretnénk egyeztetni, főleg ilyen fontos jogszabályok tekintetében. Nyitottak leszünk az önök javaslataira, valamint a parlamenten kívüli pártok és a magyar emberek javaslataira is” – hangzott el.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
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