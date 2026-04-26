Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
labdarúgás KDNP Liverpool Oroszország Dmitrij Medvegyev Fidesz Orbán Viktor Európai Unió Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Orbán Viktor nem ül be a magyar parlamentbe, hiányát az európai vezetők is érzik – teljesen átalakul a Fidesz-frakció

2026. április 26. 06:05

Orbán Viktor parlamenti visszalépése, a KDNP-s politikusok visszalépése, az uniós csúcson felszínre törő feszültségek, egy kemény orosz reakció és Szoboszlaiék aggodalma is megmozgatta a Mandiner olvasóit szombaton.

Orbán Viktor visszaadja mandátumát, átalakul a Fidesz

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor a Fidesz jövőjéről: a leköszönő miniszterelnök közölte, hogy nem ül be a parlamentbe, visszaadja listás mandátumát. Döntését azzal indokolta, hogy rá most nem az Országgyűlésben, hanem a „nemzeti oldal újjászervezésében” van szükség.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

A pártelnök azt is bejelentette, hogy gyökeresen átalakítják a Fidesz parlamenti frakcióját, amelynek vezetője Gulyás Gergely lesz. Orbán hangsúlyozta: „ez a tábor volt végig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége”, és jelezte, hogy a jövőben is kész vezetni a pártot.

Nem csak Orbán: KDNP-s politikusok is visszalépnek

Gyorsan továbbgyűrűzött a hír: nem Orbán Viktor az egyetlen, aki nem veszi fel mandátumát. A beszámolók szerint a KDNP-ből több ismert politikus is hasonlóan döntött.

Semjén Zsolt mellett Latorcai János és Soltész Miklós sem ül be a parlamentbe. A választáson összesen 52 mandátumot szerző Fidesz–KDNP esetében ráadásul az is eldőlt, hogy a két párt külön frakcióban folytatja a munkát.

Az európai vezetők már nem mutogathatnak a magyar kormányfőre

A Politico szerint az uniós csúcstalálkozón Orbán Viktor hiánya látványosan megváltoztatta a légkört – de nem úgy, ahogy sokan várták. Bár a hangulat kezdetben oldottabb volt, gyorsan kiderült, hogy a problémák nem egyetlen szereplőhöz kötődnek.

Az észt miniszterelnök, Kristen Michal szerint Orbán „bűnbakként” szolgált, aki mögé mások elbújhattak. A viták azonnal felszínre törtek: Ukrajna csatlakozása, az energiapolitika és az uniós költségvetés kérdésében is éles nézetkülönbségek rajzolódtak ki.

„Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket”

Erős reakció érkezett Oroszországból az EU döntéseire. Az unió 90 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá Ukrajna számára, és újabb szankciókat vezetett be Moszkvával szemben.

Dmitrij Medvegyev szerint azonban az EU súlyosan elszámítja magát. „Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből!” – fogalmazott, azt állítva, hogy Brüsszel irreálisan számít arra, hogy a költségeket végül Oroszország viseli.

Szalah sérülése árnyékolja be Szoboszlaiék hajráját

A sportrovatban is komoly hír kavarta fel az állóvizet: megsérült Mohamed Szalah a Liverpool Crystal Palace elleni győzelmén.

Az egyiptomi támadót a második félidőben kellett lecserélni, miután combhajlító sérülést szenvedett. A This is Anfield szerint nem kizárt, hogy „Mohamed Szalah liverpooli karrierje véget érhetett”, ami különösen rossz hír lehet Szoboszlai Dominikék számára a sorsdöntő rangadók előtt.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
narancsliget1
2026. április 26. 07:04
Beles még mindig nem érti... A hatalmat - vagyis most már csak annak illúzióját - képtelen volt elengedni, de attól látványosan betojt, hogy Magyar Péter tetemre hívhassa a Parlamentben
Kormánypárti2
2026. április 26. 06:53
Teljesen igaza van, semmi értelme azok közé ülni, akiknek a győzelem csa bosszúállásra való.
blackorion
2026. április 26. 06:20
Ez már a repülőrajt?
angie1
2026. április 26. 06:20
Ebbe a parlamentbe én sem ülnék be! Hazaárulók gyülekezete, megvett bábokkal!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.