Orbán Viktor nem ül be a magyar parlamentbe, hiányát az európai vezetők is érzik – teljesen átalakul a Fidesz-frakció

Orbán Viktor maradhat a Fidesz elnöke, de nem ül be a parlamentbe – Gulyás Gergely lesz a frakcióvezető (VIDEÓ)
A leköszönő miniszterelnök megszólalt a megújulásról és a politikai szövetség jövőjéről.
Orbán Viktor parlamenti visszalépése, a KDNP-s politikusok visszalépése, az uniós csúcson felszínre törő feszültségek, egy kemény orosz reakció és Szoboszlaiék aggodalma is megmozgatta a Mandiner olvasóit szombaton.
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor a Fidesz jövőjéről: a leköszönő miniszterelnök közölte, hogy nem ül be a parlamentbe, visszaadja listás mandátumát. Döntését azzal indokolta, hogy rá most nem az Országgyűlésben, hanem a „nemzeti oldal újjászervezésében” van szükség.
A pártelnök azt is bejelentette, hogy gyökeresen átalakítják a Fidesz parlamenti frakcióját, amelynek vezetője Gulyás Gergely lesz. Orbán hangsúlyozta: „ez a tábor volt végig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége”, és jelezte, hogy a jövőben is kész vezetni a pártot.
A leköszönő miniszterelnök megszólalt a megújulásról és a politikai szövetség jövőjéről.
Gyorsan továbbgyűrűzött a hír: nem Orbán Viktor az egyetlen, aki nem veszi fel mandátumát. A beszámolók szerint a KDNP-ből több ismert politikus is hasonlóan döntött.
Semjén Zsolt mellett Latorcai János és Soltész Miklós sem ül be a parlamentbe. A választáson összesen 52 mandátumot szerző Fidesz–KDNP esetében ráadásul az is eldőlt, hogy a két párt külön frakcióban folytatja a munkát.
A Politico szerint az uniós csúcstalálkozón Orbán Viktor hiánya látványosan megváltoztatta a légkört – de nem úgy, ahogy sokan várták. Bár a hangulat kezdetben oldottabb volt, gyorsan kiderült, hogy a problémák nem egyetlen szereplőhöz kötődnek.
Az észt miniszterelnök, Kristen Michal szerint Orbán „bűnbakként” szolgált, aki mögé mások elbújhattak. A viták azonnal felszínre törtek: Ukrajna csatlakozása, az energiapolitika és az uniós költségvetés kérdésében is éles nézetkülönbségek rajzolódtak ki.
Erős reakció érkezett Oroszországból az EU döntéseire. Az unió 90 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá Ukrajna számára, és újabb szankciókat vezetett be Moszkvával szemben.
Dmitrij Medvegyev szerint azonban az EU súlyosan elszámítja magát. „Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből!” – fogalmazott, azt állítva, hogy Brüsszel irreálisan számít arra, hogy a költségeket végül Oroszország viseli.
A sportrovatban is komoly hír kavarta fel az állóvizet: megsérült Mohamed Szalah a Liverpool Crystal Palace elleni győzelmén.
Az egyiptomi támadót a második félidőben kellett lecserélni, miután combhajlító sérülést szenvedett. A This is Anfield szerint nem kizárt, hogy „Mohamed Szalah liverpooli karrierje véget érhetett”, ami különösen rossz hír lehet Szoboszlai Dominikék számára a sorsdöntő rangadók előtt.
Fotó: Ludovic MARIN / AFP