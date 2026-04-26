Orbán Viktor nem ül be a magyar parlamentbe, hiányát az európai vezetők is érzik – teljesen átalakul a Fidesz-frakció

Orbán Viktor parlamenti visszalépése, a KDNP-s politikusok visszalépése, az uniós csúcson felszínre törő feszültségek, egy kemény orosz reakció és Szoboszlaiék aggodalma is megmozgatta a Mandiner olvasóit szombaton.

Orbán Viktor visszaadja mandátumát, átalakul a Fidesz

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor a Fidesz jövőjéről: a leköszönő miniszterelnök közölte, hogy nem ül be a parlamentbe, visszaadja listás mandátumát. Döntését azzal indokolta, hogy rá most nem az Országgyűlésben, hanem a „nemzeti oldal újjászervezésében” van szükség.