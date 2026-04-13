Kutyát sem érdekelt két törpepárt vasárnap

Schiffer: Egy kisebb vereség is „kipukkaszthatná” a Tisza piramisjátékát
A volt LMP-s politikus rámutatott: a Tisza kommunikációja kimerül abban, hogy a rendszer leváltásának ígéretét ismételgeti – valódi program még mindig nincsen.
Az LMP és a MIÉP is elindult a választáson, de ezt igazából senki sem vette észre.
Két egykori parlamenti párt is kvázi hattyúdallal vérzett el vasárnap éjjel. Noha országos listára esélyük sem volt, egy-egy egyéni jelölttel képviseltette magát mind a MIÉP, mind pedig az LMP is.
Előbbi a kisvárdai központú Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. számú egyéni választókerületében indította el jelöltjét. Perdiák János a HVG cikke szerint
mindössze 182 voksot kapott, ami a szavazatok 0,35 százalékára volt elég.
Az LMP pedig a 23. kerületben, a Budapest 16-os OEVK-ban indította Szabó-Kellner Katalint, de ő még inkább lebőgött: 155 szavazattal zárt, ami 0,24 százalékot jelentett. Igaz, még ezzel az eredményével is megelőzte a Munkáspárt jelöltjét, aki csak 49 voksot kapott.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI