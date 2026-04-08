Schiffer: Egy kisebb vereség is „kipukkaszthatná” a Tisza piramisjátékát

2026. április 08. 18:54

A volt LMP-s politikus rámutatott: a Tisza kommunikációja kimerül abban, hogy a rendszer leváltásának ígéretét ismételgeti – valódi program még mindig nincsen.

Élesen bírálta a Tisza Párt működését Schiffer András az InfoRádió Aréna című műsorában. A volt LMP-s politikus szerint a párt sikere nem valós politikai teljesítményen, hanem mesterségesen felépített várakozásokon alapul. 

Amit látunk, az tulajdonképpen semmi egyéb, mint egy politikai piramisjáték, ahol a reményt árulják” 

– fogalmazott, hozzátéve: a Tisza körüli „hájp” jelentős részben közvélemény-kutatásokra és közösségi médiás felfutásra épül. Schiffer szerint nem véletlen, hogy a párt következetesen távol marad az időközi választásoktól és a klasszikus médiavitáktól. Úgy látja, egy-egy szoros eredmény vagy akár egy kisebb vereség is „kipukkaszthatná” azt a képet, amely szerint a Tisza megállíthatatlan erő. 

Példaként említette a nagykőrösi időközi választást, ahol a Tiszához köthető jelölt vereséget szenvedett, illetve a kazincbarcikai voksolást, ahol a Fidesz végül győzni tudott a korábbi várakozásokkal szemben.

A volt képviselő úgy látja, a párt nemcsak a megmérettetést, hanem a konkrét szakpolitikai állításokat is kerüli. Úgy hiszi, a Tisza kommunikációja kimerül abban, hogy a rendszer leváltásának ígéretét ismételgeti, miközben nincs világos programja. Ezt nevezte „angolnataktikának”: 

amikor kényes kérdések merülnek fel, a párt egyszerűen kitér a válasz elől.

Schiffer arra is felhívta a figyelmet, hogy a politikai verseny kiüresedése komoly veszélyeket hordoz. Szerinte egy demokráciában alapvető lenne, hogy a választók tisztában legyenek azzal, milyen következményei vannak a döntésüknek – ezzel szemben most egy olyan helyzet körvonalazódik, ahol a „hangulat” felülírja a tartalmat.

Jaj annak az országnak, ahol győzelemre lehet juttatni úgy egy pártot, hogy senki nem kíváncsi a közpolitikai állításaira”

 – fogalmazott a volt politikus, ugyanakkor a kormányoldalhoz is szólt: még egy Fidesz-győzelem esetén is új helyzet állna elő, hiszen a korábbi, kétszámjegyű fölény helyett jóval szorosabb eredmény várható.

Nyitókép forrása: Képernyőkép

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. április 08. 22:34
Jó-jó, csak hát ez a szektatagokat nem érdekli...
julius68-2
2026. április 08. 21:55
A tiszások imádják az egyhangoéneklőmüezzin Weber-csicskát, mindennel egyetértenek, következményekkel nem foglalkoznak.
falcatus-2
2026. április 08. 20:57
patikus-3 "Gyurcsány Ferkó nem mástól, mint Tony Blair-től, a baloldal renegátjától, tanulta az „igazi baloldaliságot” Már megint elfelejtett az óvó nénije ecetes borogatást tenni a tyúkszemére?
falcatus-2
2026. április 08. 20:51
Treeoflife: "Ennyien nem lehetnek ennyire ostobák, hogy ne lássanak az orruknál tovább..." de! sajnos ennyire ostobák és nem is lehet őket meggyőzni semmilyen ténnyel, észérvvel. Minden korban, minden társadalomban "tenyészik" egy 20-25 százaléknyi primitív gondolkodású és lelkületű ember. "Ezek" ha élükre áll szűk gátlástalan, hatalomra kiéhezett egoista kör "fölszaporíthatók egy (szinte bármilyen)ügy, ideológia mentén, és alkalmilag, ideig-óráig 30-35%-ra. Ezt tapasztalhattuk a 24-es EP választásokon, és ezt fogjuk tapasztalni most is, és a jövőben is.
