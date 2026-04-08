Schiffer: Egy kisebb vereség is „kipukkaszthatná” a Tisza piramisjátékát

Itt van a Tisza kiszivárgott brutális terve: ennek Zelenszkijék is örülni fognak
Nagyon ráfáznának a magyar családok, ha ez megvalósulna.
A volt LMP-s politikus rámutatott: a Tisza kommunikációja kimerül abban, hogy a rendszer leváltásának ígéretét ismételgeti – valódi program még mindig nincsen.
Élesen bírálta a Tisza Párt működését Schiffer András az InfoRádió Aréna című műsorában. A volt LMP-s politikus szerint a párt sikere nem valós politikai teljesítményen, hanem mesterségesen felépített várakozásokon alapul.
Amit látunk, az tulajdonképpen semmi egyéb, mint egy politikai piramisjáték, ahol a reményt árulják”
– fogalmazott, hozzátéve: a Tisza körüli „hájp” jelentős részben közvélemény-kutatásokra és közösségi médiás felfutásra épül. Schiffer szerint nem véletlen, hogy a párt következetesen távol marad az időközi választásoktól és a klasszikus médiavitáktól. Úgy látja, egy-egy szoros eredmény vagy akár egy kisebb vereség is „kipukkaszthatná” azt a képet, amely szerint a Tisza megállíthatatlan erő.
Példaként említette a nagykőrösi időközi választást, ahol a Tiszához köthető jelölt vereséget szenvedett, illetve a kazincbarcikai voksolást, ahol a Fidesz végül győzni tudott a korábbi várakozásokkal szemben.
A volt képviselő úgy látja, a párt nemcsak a megmérettetést, hanem a konkrét szakpolitikai állításokat is kerüli. Úgy hiszi, a Tisza kommunikációja kimerül abban, hogy a rendszer leváltásának ígéretét ismételgeti, miközben nincs világos programja. Ezt nevezte „angolnataktikának”:
amikor kényes kérdések merülnek fel, a párt egyszerűen kitér a válasz elől.
Schiffer arra is felhívta a figyelmet, hogy a politikai verseny kiüresedése komoly veszélyeket hordoz. Szerinte egy demokráciában alapvető lenne, hogy a választók tisztában legyenek azzal, milyen következményei vannak a döntésüknek – ezzel szemben most egy olyan helyzet körvonalazódik, ahol a „hangulat” felülírja a tartalmat.
Jaj annak az országnak, ahol győzelemre lehet juttatni úgy egy pártot, hogy senki nem kíváncsi a közpolitikai állításaira”
– fogalmazott a volt politikus, ugyanakkor a kormányoldalhoz is szólt: még egy Fidesz-győzelem esetén is új helyzet állna elő, hiszen a korábbi, kétszámjegyű fölény helyett jóval szorosabb eredmény várható.
