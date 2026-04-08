Itt van a Tisza kiszivárgott brutális terve: ennek Zelenszkijék is örülni fognak

Tarr Zoltán tiszás alelnök és EP-képviselő egy interjúban elmondta, hogy győzelmük esetén 2035-ig köteleznék a Molt az orosz olajimport teljes leállítására. De nem csak a tiszás politikusok utasítják el a rezsicsökkentést, a Tisza Párt holdudvarához tartozó egykori balliberális „szakértők” is vannak szép számmal, akik így gondolkodnak. Élükön a Tisza pársajtójában saját podcastot vezető Kéri Lászlóval, aki szerint a rezsicsökkentés „blöff”.

Egy friss kutatás egyértelművé tette, hogy a Tisza Párt kiszivárgott energiaterve és politikusainak energiapolitikával kapcsolatban tett kijelentései teljesen szembe megy a magyar emberek többségének véleményével. Érthető tehát, hogy Magyar Péter tagadja, hogy mire készülnek, ám saját párttársai igazolják, hogy megint nagyvonalúan közelíti meg a valóságot.



Alaposan alávágna a családoknak a Tisza terve

Évi másfél millió forintba és húsz százalék feletti inflációba kerülne minden magyarnak Magyar Péterék terve, a Tisza ugyanis eltörölné a védett benzinárat és a rezsicsökkentést – hangzott el a Mesterterv legfrissebb adásában, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemezték a legfontosabb belpolitika fejleményeket. A műsorban felidézték, hogy a nyilvánosságra került javaslat szerint – amennyiben a Tisza Párt kerülne hatalomra – eltörölnék a védett üzemanyagárat – amit Brüsszel már követel –, megszüntetnék a rezsicsökkentést, bevezetnék az 1–1,5 százalékos energiafüggetlenségi adót a lakossági megtakarításokra, és leállítanák az olcsó orosz energia importját, így egy átlagos autóval rendelkező háztartásnál éves szinten akár 1,1 millió forintos többletköltség keletkezhet csak a rezsi és az üzemanyag költségeket illetően, miközben az új adó további évi 360 ezer forinttal terhelné a megtakarításokat. A Mestertervben rámutattak, hogy az energiapolitika ma már nem pusztán szakpolitikai kérdés, hanem a választók pénztárcáját közvetlenül érintő döntés, amely a kampány kimenetelét is meghatározhatja.