„Tegnap egy forgatás után Nagy Feróval tartottunk hazafelé, amikor egy tizen-huszonéves suhanc rákiáltott Feróra, hogy »mocskos Fidesz«. Visszakiáltottam neki valamit, erre elszaladt. Azóta azon gondolkodom: mitől lennének ezek tényleg boldogok? Másrészt, mi lett volna ennek a gyereknek a fejében, hogyha veszítenek? Nem csak ráordít egy öregemberre, hanem meg is üti? Megpróbálja megölni? Miért?

Megéltem Magyarországon két fideszes kétharmadot. Láttam azokat, akik akkor a nyertes oldalon álltam, és még úgyis, hogy a győzelmek előtt folyamatos zaklatásnak volt kitéve a jobboldal, nem dühhel tekintettek a világba, hanem megbékéléssel. Nem akartak megfélemlíteni, nem akartak bántani senkit. Mégis milyen lelki világa van annak, aki még a győzelem után is ilyen megkeseredett módon néz embertársaira.