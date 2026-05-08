Budapest belvárosában kapták le az Eufória sztárját: horrorfilmet forgat nálunk

Betért a Budapest belvárosában lévő Kismező étterembe Hunter Schafer színész, ahol a hírek szerint megkóstolta a gulyást.

A transznemű színész még 2019-ben kapta meg Jules Vaughn szerepét az Eufóriában, ezzel vált ismertté. Azóta szerepelt az Éhezők viadala filmsorozat egyik részében, illetve a készülő Szárnyas Fejvadász sorozatban is szerepe lesz. Hazánkban feltételezhetően egy még be nem jelentett, az A24 stúdió által készített horror filmet forgat a színész.