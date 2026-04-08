04. 08.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt Választás 2026 Magyar Péter bizonytalanság következmény hangfelvétel

Nagy zavart okoztak a kiszivárgott hangfelvételek a Tisza Párt soraiban, komoly következmények várhatók

2026. április 08. 09:25

Már most felmerültek olyan forgatókönyvek, amelyek szerint a választási eredmények fényében személyi kérdések is napirendre kerülhetnek – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza ügyeire rálátó informátor.

Bár kívülről nem úgy tűnt, de a Magyar Péterhez köthető, nyilvánosságra került hangfelvételek komoly feszültséget keltettek a Tisza Párt berkein belül. A párt elnökségével együtt dolgozó informátorok szerint a történtek akár a választások utáni időszakban is jelentős következményekkel járhatnak – írta a Magyar Nemzet.

A lap felidézte, hogy bár a felvételek tartalmáról és keletkezési körülményeiről eltérő értelmezések láttak napvilágot, a párt vezetéséhez közel álló informátorok szerint már önmagában a kiszivárgás ténye is komoly bizonytalanságot idézett elő.

Egy, az elnökséggel együtt dolgozó forrás úgy fogalmazott:

nem is feltétlenül az a kérdés, mi hangzik el pontosan a felvételeken, hanem az, hogy ez az egész ügy mennyire bontja meg a belső kohéziót”.

Már a jelöltek is zúgolódnak

A Magyar Nemzet továbbá úgy értesült, hogy a háttérben zajló egyeztetések során állítólag több jelölt is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a történtek aláássák a párt hitelességét, illetve még inkább megnehezíthetik az elnökséggel való kommunikációt.

Kiemelték, hogy ez a bizonytalanság különösen érzékeny időszakban jelent meg. A kampány hajrájában a párt számára kulcsfontosságú lenne az egységes fellépés és a stabil politikai kép fenntartása, de így még a mozgósítás sem fog problémamentesen működni – jegyezte meg a lap informátora.

Egy másik, az önkéntesek koordinációjával foglalkozó tiszás forrás szerint a mostani helyzetben egyre nehezebb fenntartani a látszatot, 

a belső bizalom elpárolgásával párhuzamosan pedig egyre több magánakciót kell megfékeznie a párt elnökségének. 

A választás után is lehetnek következmények

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy több, a Tisza Párt működésére rálátó forrás is arra utalt, hogy a hangfelvételek ügyét ugyan kifelé elnyomják, de a belső kommunikációban ez a kérdés még vissza fog térni.

A valódi következmények csak a választások után válnak majd láthatóvá. Most mindenki próbálja minimalizálni a károkat, de a számonkérés és az esetleges átrendeződés később fog megvalósulni”

– tekintett előre egyikük. 

A lap ezen informátora azt is hozzátette, hogy a háttérben már most felmerültek olyan forgatókönyvek, amelyek szerint a választási eredmények fényében személyi és stratégiai kérdések is napirendre kerülhetnek. 

A párt a hajrában egységesen kommunikál, a források szerint ugyanakkor a feszültségek valósak, és kezelésük elkerülhetetlen lesz – zárta összeállítását a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

logoff-mihaly
2026. április 08. 11:59
Ez már régen várható volt, hogy petikét kukázzák. Az a platószónok, hepciáskodó ficsúr azért kellett, hogy a mindig létező csőcseléket összeterelje, Azt meg is tette, de kb. 3 hónapja már semmi újat nem tudott húzni s a régi viccek már nem jönnek be. A FIDESZ meg kivárt és a jó pillanatban beindította a gőzhengert. Na de hogyan tovább, tiszap,? Kapitány túl későn jött, meg egy bebukó kompániát nem tud és nem is akar kezelni. Ő is, bár ravasz, csak az afféle folyosói palotaforradalmakhoz ért mint a Fletó. OA? Szintén késésben és még buta is. Izgi...
ördöngös pepecselés
2026. április 08. 10:31
"a történtek aláássák a párt hitelességét" egy hiteltelenségből vakhitre épített tákolmány ellenáll minden hitelességi próbának addig amíg a hit meginog. A választások napján pedig ez a hit szerte fog foszlani bármi lesz az eredmény. Ha veszítenek akkor a hívek céltalanul fognak bóklászni mert nincs semmi ami összetartaná őket. Tán egy két érdektelenségbe fulladó tüntetést még össze tudnak hozni majd, választási csalásra hivatkozva de az ex-hívek gyorsan meg fogják unni és hazamennek. Ha győznek akkor még nagyobb lesz a csalódás a hívekben mert millió, eddig eltitkolt érdek fog összecsapni kiszámíthatatlan eredménnyel, ami néhány fejesnek és multinak lehet, hogy jó lesz de a tisza szavazóinak és az országnak semmikép.
elcapo-3
2026. április 08. 10:16
Mi a baja a szektának? Hogy a poloska meg a Radnai szárzon szereti?
csulak
2026. április 08. 10:14
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.