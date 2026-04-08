Nagy zavart okoztak a kiszivárgott hangfelvételek a Tisza Párt soraiban, komoly következmények várhatók

„Jellemtelen szodomiták” – így reagált Ábrahám Róbert az újabb kiszivárgott tiszás hangfelvételre (VIDEÓ)
A Vissza a mederbe oldal által közölt felvételből kiderül, hogy voltak olyan pillanatok, hogy szinte „megerőszakolta” a barátnőjét.
Már most felmerültek olyan forgatókönyvek, amelyek szerint a választási eredmények fényében személyi kérdések is napirendre kerülhetnek – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza ügyeire rálátó informátor.
Bár kívülről nem úgy tűnt, de a Magyar Péterhez köthető, nyilvánosságra került hangfelvételek komoly feszültséget keltettek a Tisza Párt berkein belül. A párt elnökségével együtt dolgozó informátorok szerint a történtek akár a választások utáni időszakban is jelentős következményekkel járhatnak – írta a Magyar Nemzet.
A lap felidézte, hogy bár a felvételek tartalmáról és keletkezési körülményeiről eltérő értelmezések láttak napvilágot, a párt vezetéséhez közel álló informátorok szerint már önmagában a kiszivárgás ténye is komoly bizonytalanságot idézett elő.
Egy, az elnökséggel együtt dolgozó forrás úgy fogalmazott:
nem is feltétlenül az a kérdés, mi hangzik el pontosan a felvételeken, hanem az, hogy ez az egész ügy mennyire bontja meg a belső kohéziót”.
A Magyar Nemzet továbbá úgy értesült, hogy a háttérben zajló egyeztetések során állítólag több jelölt is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a történtek aláássák a párt hitelességét, illetve még inkább megnehezíthetik az elnökséggel való kommunikációt.
Kiemelték, hogy ez a bizonytalanság különösen érzékeny időszakban jelent meg. A kampány hajrájában a párt számára kulcsfontosságú lenne az egységes fellépés és a stabil politikai kép fenntartása, de így még a mozgósítás sem fog problémamentesen működni – jegyezte meg a lap informátora.
Egy másik, az önkéntesek koordinációjával foglalkozó tiszás forrás szerint a mostani helyzetben egyre nehezebb fenntartani a látszatot,
a belső bizalom elpárolgásával párhuzamosan pedig egyre több magánakciót kell megfékeznie a párt elnökségének.
A Magyar Nemzet arról is írt, hogy több, a Tisza Párt működésére rálátó forrás is arra utalt, hogy a hangfelvételek ügyét ugyan kifelé elnyomják, de a belső kommunikációban ez a kérdés még vissza fog térni.
A valódi következmények csak a választások után válnak majd láthatóvá. Most mindenki próbálja minimalizálni a károkat, de a számonkérés és az esetleges átrendeződés később fog megvalósulni”
– tekintett előre egyikük.
A lap ezen informátora azt is hozzátette, hogy a háttérben már most felmerültek olyan forgatókönyvek, amelyek szerint a választási eredmények fényében személyi és stratégiai kérdések is napirendre kerülhetnek.
A párt a hajrában egységesen kommunikál, a források szerint ugyanakkor a feszültségek valósak, és kezelésük elkerülhetetlen lesz – zárta összeállítását a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala