Újabb botrány körvonalazódik: manipulált hangfelvétellel rukkolt elő a tiszás képviselőjelölt (VIDEÓ)

G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
A fideszes jelölt, Barcsa Lajos szerint a céljuk az, hogy a karlendítéses botrányról eltereljék a figyelmet.
Barcsa Lajos, a Fidesz debreceni képviselőjelöltje közösségi oldalán arról írt, hogy Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és egyben országgyűlési képviselőjelöltje kétségbeesésében manipulált, mesterséges intelligenciával felturbózott hangfelvétellel rukkolt elő kedden.
A manipulációt az alábbi hangfelvétel bizonyítja, amelyen a Jobbik azon jelöltje hallható, aki készítette és manipulálta a hangfelvételt. A Jobbik jelöltje a manipulált hangfelvételt értékesítette Tárkányi Zsoltnak – hívta fel a figyelmet Barcsa.
Ellenfeleim szándéka a manipulált felvétellel egyértelmű: el akarják terelni a figyelmet Tárkányi Zsolt náci karlendítéséről és a Tisza párt ukrán- és háborúpárti politikájáról”
– jelentette ki a fideszes politikus.
Barcsa Lajos bejegyzését azzal zárta, hogy míg Tárkányi Zsolt a Tisza jelöltjeként továbbra is az ukrán és brüsszeli érdekeket képviseli, addig a Fidesz továbbra is a magyar nemzeti érdekek képviseletében jár el, azaz megvédi a rezsicsökkentést, elutasítják a migrációt és a háborút, és a béke mellett állnak ki.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Tárkányi Zsolt Facebook-oldala
Kapcsolódó vélemény
Van egy konszenzus a magyar és az európai politikában. Zéró tolerancia a náci ideológiával szemben.