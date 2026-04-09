Elemző a „g*ci nagy háború”-ról: a bizonytalanok többsége sem akar háborús kockázatot jelentő vezetőt az ország élére

Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
Deák Dániel a Mandinernek nyilatkozva rámutatott: Magyar Péter azért mond mást a nyilvánosság előtt, mint zárt ajtók mögött, mert ezt várják el tőle brüsszeli főnökei.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel egy leleplező videót közölt Magyar Péterről. Egy olyan hangfelvétel került a szerkesztőség birtokába, amelyen a Tisza-vezér volt barátnőjének, Vogel Evelinnek kijelenti, hogy „g*ci nagy háború” készül.
Bohár Dániel e hanganyag kapcsán úgy fogalmazott, hogy míg Magyar a zárt ajtók mögött tisztában van vele, hogy mire készül Brüsszel, addig a nyilvánosság előtt, kampányfórumain is arról beszél, hogy „baromság” állítani, hogy az ottani vezetők háborúpártiak.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyar Péter kétarcú politikájáról elmondta, hogy már önmagában a stílusa is bemutatja, mennyire távol áll a Tisza Párt elnöke attól, hogy államférfi legyen.
Egy miniszterelnöki ambíciókkal rendelkező politikus nem beszél így még akkor sem, ha azt gondolja, nem hallja őt senki”
– húzta alá.
A szakértő azzal folytatta, hogy ennek a felvételnek az a fő üzenete, hogy amikor Magyar azt hiszi, hogy a nyilvánosság nem hallja, akkor nyíltan beszél a brüsszeli háborús tervekről. „Tudja ő is, hogy mekkora veszély fenyegeti Európát, akárcsak azt, hogy ennek mekkora kockázatai vannak. Ugyanakkor a nagy nyilvánosság előtt tagadja mindezt, és azt mondja, hogy nincs háború és nincs háborús veszély, ez csak riogatás. Teszi mindezt azért, mert a brüsszeli főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber ezt várják el tőle.”
Deák rámutatott, hogy hasonló kommunikációt láthattunk a migrációs krízis idején is. Emlékezetes, hogy évekkel ezelőtt idehaza többek között a Brüsszellel jó kapcsolatot ápoló Kunhalmi Ágnes, MSZP-s politikus úgy jellemezte ezt a veszélyt, hogy „álprobléma”. „Most pedig a háború kapcsán csinálják ezt.
Tudják jól, hogy a veszély valós, de ennek ellenére ezt a tagadó kommunikációt várják el tőlük
– hangsúlyozta.
Az iránti érdeklődésünkre, hogy ez a hangfelvétel miként hathat ki a kampány utolsó napjaira, az elemző azt felelte, hogy mindez a bizonytalan szavazók számára egyértelmű választási lehetőséget állít fel. „Van egy békepárti politikai oldal, amely ki akar maradni a háborúból, és nyilvánosan el is mondja ennek veszélyeit. Erről Orbán Viktor miniszterelnök is számtalan alkalommal beszélt. Míg a másik oldalon ott van Magyar Péter, aki egyértelműen abba a háborús kórusba tartozik, amelyet azok a brüsszeli politikusok fémjeleznek, akik az elmúlt négy évben tettek Ukrajna és a háború finanszírozásáért” – szögezte le.
Deák ennél a pontnál azt is megjegyezte, hogy véleménye szerint
a bizonytalan szavazók többsége sem akar olyan vezetőt az ország élére, aki kockázatot jelent a háború vonatkozásában.
A vezető elemző ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kampányhajrában sem pihen a kormánypárt: zajlik az országjárás, a fideszes politikusok pedig sorra osztják meg a közösségi médiában a tartalmakat, telefonon hívják a szavazókat, arra kérve őket, hogy vasárnap menjenek el voksolni, és támogassák mind listán, mind egyéniben a Fideszt és annak jelöltjeit. „Egy intenzív mozgósítási időszakban vagyunk. Az utolsó három napban ez a kulcskérdés, és értelemszerűen egy ilyen hanganyag napvilágra kerülése nem segíti a Tisza Párt kampányát” – zárta gondolatait Deák Dániel.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP