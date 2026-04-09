Elemző a „g*ci nagy háború”-ról: a bizonytalanok többsége sem akar háborús kockázatot jelentő vezetőt az ország élére

2026. április 09. 10:54

Deák Dániel a Mandinernek nyilatkozva rámutatott: Magyar Péter azért mond mást a nyilvánosság előtt, mint zárt ajtók mögött, mert ezt várják el tőle brüsszeli főnökei.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel egy leleplező videót közölt Magyar Péterről. Egy olyan hangfelvétel került a szerkesztőség birtokába, amelyen a Tisza-vezér volt barátnőjének, Vogel Evelinnek kijelenti, hogy „g*ci nagy háború” készül.

Bohár Dániel e hanganyag kapcsán úgy fogalmazott, hogy míg Magyar a zárt ajtók mögött tisztában van vele, hogy mire készül Brüsszel, addig a nyilvánosság előtt, kampányfórumain is arról beszél, hogy „baromság” állítani, hogy az ottani vezetők háborúpártiak.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyar Péter kétarcú politikájáról elmondta, hogy már önmagában a stílusa is bemutatja, mennyire távol áll a Tisza Párt elnöke attól, hogy államférfi legyen. 

Egy miniszterelnöki ambíciókkal rendelkező politikus nem beszél így még akkor sem, ha azt gondolja, nem hallja őt senki” 

– húzta alá.

A szakértő azzal folytatta, hogy ennek a felvételnek az a fő üzenete, hogy amikor Magyar azt hiszi, hogy a nyilvánosság nem hallja, akkor nyíltan beszél a brüsszeli háborús tervekről. „Tudja ő is, hogy mekkora veszély fenyegeti Európát, akárcsak azt, hogy ennek mekkora kockázatai vannak. Ugyanakkor a nagy nyilvánosság előtt tagadja mindezt, és azt mondja, hogy nincs háború és nincs háborús veszély, ez csak riogatás. Teszi mindezt azért, mert a brüsszeli főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber ezt várják el tőle.”

Így befolyásolhatja a kampányt a legújabb hanganyag

Deák rámutatott, hogy hasonló kommunikációt láthattunk a migrációs krízis idején is. Emlékezetes, hogy évekkel ezelőtt idehaza többek között a Brüsszellel jó kapcsolatot ápoló Kunhalmi Ágnes, MSZP-s politikus úgy jellemezte ezt a veszélyt, hogy „álprobléma”. „Most pedig a háború kapcsán csinálják ezt. 

Tudják jól, hogy a veszély valós, de ennek ellenére ezt a tagadó kommunikációt várják el tőlük

 – hangsúlyozta.

Az iránti érdeklődésünkre, hogy ez a hangfelvétel miként hathat ki a kampány utolsó napjaira, az elemző azt felelte, hogy mindez a bizonytalan szavazók számára egyértelmű választási lehetőséget állít fel. „Van egy békepárti politikai oldal, amely ki akar maradni a háborúból, és nyilvánosan el is mondja ennek veszélyeit. Erről Orbán Viktor miniszterelnök is számtalan alkalommal beszélt. Míg a másik oldalon ott van Magyar Péter, aki egyértelműen abba a háborús kórusba tartozik, amelyet azok a brüsszeli politikusok fémjeleznek, akik az elmúlt négy évben tettek Ukrajna és a háború finanszírozásáért” – szögezte le.

Deák ennél a pontnál azt is megjegyezte, hogy véleménye szerint 

a bizonytalan szavazók többsége sem akar olyan vezetőt az ország élére, aki kockázatot jelent a háború vonatkozásában.

A vezető elemző ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kampányhajrában sem pihen a kormánypárt: zajlik az országjárás, a fideszes politikusok pedig sorra osztják meg a közösségi médiában a tartalmakat, telefonon hívják a szavazókat, arra kérve őket, hogy vasárnap menjenek el voksolni, és támogassák mind listán, mind egyéniben a Fideszt és annak jelöltjeit. „Egy intenzív mozgósítási időszakban vagyunk. Az utolsó három napban ez a kulcskérdés, és értelemszerűen egy ilyen hanganyag napvilágra kerülése nem segíti a Tisza Párt kampányát” – zárta gondolatait Deák Dániel.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
OszkárOszi
2026. április 09. 11:53
Behúzza valaki egy drogos buliba, valaki, aki az elmondása szerint már hónapok óta zsarolja.Az önkontroll és a felelősségérzet teljes hiánya... Nem csoda, hogy ilyenek keringenek a fejében.És van pár életúnt, aki rá szavazna, de a helyesen gondolkodó többség nem fogja hagyni, hogy ez a balek háborúba vigye Magyarországot.
nemecsek-3
2026. április 09. 11:52 Szerkesztve
A szamárpofájú kb a két - háromévesek szintjét hozza, amikor a gyerek rájön, hogy tud beszélni, és be nem áll a szája. A különbség az, hogy ilyenkor a gyerek azért már gondolkodik is.
csulak
2026. április 09. 11:38
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Mantinka
2026. április 09. 11:24
orbán New York Times-nak nyilatkozva rámutatott: azért mondok mást a nyilvánosság előtt, mint zárt ajtók mögött, mert ezt várják el tőlem hívőim. Ha én is elmondanám az öszödi beszédet, akkor mehetnék utcát sepregetni. Hisz tudják a vagyonnyilatkozatomban is már mínuszban vagyok, semmit sem tudok összekuporgatni a havi 7 millió+ egyéb juttatások+ ingyen kaja, utazások mellett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!