Újabb halálos lövöldözés az Egyesült Államokban: három rendőrt gyilkoltak meg

Lövöldözés volt szerdán York megyében, Pennsylvania államban, amelyben öt rendőrt meglőttek; közülük hárman életüket vesztették – jelentette a Fox News. A fegyveres támadót a rendőrök lelőtték, kilétét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Christopher Paris ezredes, a pennsylvaniai állami rendőrség parancsnoka közölte, hogy a hatóságok tisztában vannak a támadó személyazonosságával és munkahelyével, ám az indítékról nem nyilatkozott. A lövöldözés akkor tört ki, amikor a rendőrök egy „családi jellegű” ügyben folytattak nyomozást.

A két sebesült rendőrt kórházba szállították, állapotuk válságos, de stabil, és a kórház fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be.

A helyi hatóságok munkáját a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal (ATF), valamint a pennsylvaniai állami rendőrség is segíti. Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója a szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozta: