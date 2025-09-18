Újabb halálos lövöldözés az Egyesült Államokban: három rendőrt gyilkoltak meg

Gyilkosság kampánycélra
Charlie Kirk halála borzalmas veszteség, mert most már senki sem tudja észérvekkel meggyőzni arról, hogy az általa képviselt nézetek vállalhatatlan baromságok.
A támadót szintén lelőtték.
Lövöldözés volt szerdán York megyében, Pennsylvania államban, amelyben öt rendőrt meglőttek; közülük hárman életüket vesztették – jelentette a Fox News. A fegyveres támadót a rendőrök lelőtték, kilétét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Christopher Paris ezredes, a pennsylvaniai állami rendőrség parancsnoka közölte, hogy a hatóságok tisztában vannak a támadó személyazonosságával és munkahelyével, ám az indítékról nem nyilatkozott. A lövöldözés akkor tört ki, amikor a rendőrök egy „családi jellegű” ügyben folytattak nyomozást.
A két sebesült rendőrt kórházba szállították, állapotuk válságos, de stabil, és a kórház fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be.
A helyi hatóságok munkáját a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal (ATF), valamint a pennsylvaniai állami rendőrség is segíti. Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója a szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
Ez egy rendkívül tragikus és pusztító nap az egész pennsylvaniai közösség számára.”
A tragédia mindössze néhány hónappal azután következett be, hogy egy másik York megyei rendőr szolgálatteljesítés közben életét vesztette.
Nyitókép: AP Photo/Matt Slocum