Újabb halálos lövöldözés az Egyesült Államokban: három rendőrt gyilkoltak meg

2025. szeptember 18. 14:11

A támadót szintén lelőtték.

2025. szeptember 18. 14:11
null

Lövöldözés volt szerdán York megyében, Pennsylvania államban, amelyben öt rendőrt meglőttek; közülük hárman életüket vesztették – jelentette a Fox News. A fegyveres támadót a rendőrök lelőtték, kilétét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

Christopher Paris ezredes, a pennsylvaniai állami rendőrség parancsnoka közölte, hogy a hatóságok tisztában vannak a támadó személyazonosságával és munkahelyével, ám az indítékról nem nyilatkozott. A lövöldözés akkor tört ki, amikor a rendőrök egy „családi jellegű” ügyben folytattak nyomozást. 

A két sebesült rendőrt kórházba szállították, állapotuk válságos, de stabil, és a kórház fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be.

A helyi hatóságok munkáját a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal (ATF), valamint a pennsylvaniai állami rendőrség is segíti. Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója a szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozta: 

Ez egy rendkívül tragikus és pusztító nap az egész pennsylvaniai közösség számára.” 

A tragédia mindössze néhány hónappal azután következett be, hogy egy másik York megyei rendőr szolgálatteljesítés közben életét vesztette.

Nyitókép: AP Photo/Matt Slocum

 

altercat1
2025. szeptember 18. 16:06
Pennsylvania demokrata állam...
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. szeptember 18. 16:04
Polgárháború már szinte elkerülhetetlen .
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. szeptember 18. 16:02
@massivement5 "mint Kirk gyilkosa (aki konkrétan fegyverbuzi republikánus szavazó is volt, ahogy az egész családja)" Nem olvasod a híreket hülyegyerek. Kirk gyilkosa együtt élt egy transzneművel, és szélsőbalos volt, és emiatt konfliktusba is került a konzervatív republikánus családjával.
Válasz erre
0
0
Interista
2025. szeptember 18. 15:55
A fejlett USA. Újabb bizonyíték arra, hogy ez egy terrorista állam. Az elhunyt rendőrök nyugodjanak békében. A sérülteknek mielőbbi teljes gyógyulást kívánok.
Válasz erre
0
0
