Alaposan megizzasztották Magyar Pétert: ezt már nehezen tudja kimagyarázni, mindenki tűkön ül a válaszára várva

„Itt a bizonyíték arra, hogy a Magyar Péter és képviselőtársai ellenzik, hogy a magyar gazdák ingyenes öntözővízhez jussanak” – írja Facebook-oldalán Dömötör Csaba.

„Az ügy fontos körülménye, hogy a kormány arról döntött, hogy a gazdák a tavalyihoz hasonlóan idén is ingyenesen jussanak öntözővízhez az állami vízművekből. (Aki állami vízszolgáltatótól vesz igénybe vizet, annak nem kell vízszolgáltatási díjat fizetni.)

A Tisza eközben szavazatokkal is támadja ezt a gyakorlatot.

Az Európai Parlamentben nemrég szavaztunk az európai vízstratégiáról. Ennek egyik pontja erőteljesen támadja azokat az országokat, amelyek nem érvényesítik a teljes költségeket az árszabásban (magyarul, kedvezményes árat alkalmaznak.). Egyúttal felhívják a tagországokat, hogy hajtsanak végre »megfelelő vízárazási politikákat«. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy tudjuk: a »megfelelő« vízárazás drágábbat jelent. Tehát, ha rajtuk múlik, akkor nincs díjcsökkentés.

Ezt a dokumentumot minden tiszás képviselő megszavazta. Magyar Péter is megszavazta. Hiába tagadja, ott van a mindenki számára nyilvános május 7-i jegyzőkönyvekben”

– jegyezte meg a Fidesz Európai Parlamenti képviselője.

Brüsszel folytatja a Magyarország elleni támadást

„Az EP-s szöveg érvelése egyébként pont olyan, mint amit az energiaár-támogatások ügyében használnak Brüsszelben. Nem véletlenül mondta korábban a tiszás Gerzsenyi Gabriella, hogy az ilyen díjcsökkentések hasztalanok, véget kell nekik vetni. Tehát most csupán annyi történt, hogy azt a – nagy cégeknek kedvező – politikát, amit az energiaárak ügyében képviseltek, ami egyébként a brüsszeli-weberi fősodor, azt most az öntözővíz ügyére is kiterjesztették.

Mennyire mérhetetlenül képmutató dolog az, hogy a tiszás képviselők vidéki településeken teherautók platójáról hivatkoznak a gazdákra, de elhallgatják előlük, hogy mit szavaznak meg ellenük Brüsszelben.

Amikor eléjük álltak a túrájukon, miért nem mondták a szemükbe, hogy ellenzik az öntözővíz-díjcsökkentést? Miért nem mondják el nekik, hogy a brüsszeli jelölőik és szponzoraik az agrártámogatások leépítésére készülnek? Miért nem mondják el nekik, hogy az Európai Bizottság a napokban piacnyitási megállapodást kötött Ukrajnával azoknak a támogatásával, akikkel egy pártban ülnek?” – tette fel a fontos kérdéseket Dömötör Csaba.