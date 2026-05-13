Turbó fokozatra kapcsolt Románia: látványos sebességgel zuhan a gazdasági és ipari teljesítmény, miközben minden drágul

Komoly bajban a román gazdaság: ismét durván felpörgött az infláció
Nem mutatnak jól a friss adatok.
Románia komoly gazdasági lejtmenetbe és technikai recesszióba került az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint – pedig a 2026-os költségvetés tervezetében a bukaresti kormány még gazdasági növekedéssel számolt.
A nyers adatok szerint márciusban éves összevetésben 0,7 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene az országban.
Áprilisban az élelmiszerek 7,39 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02 százalékkal, a szolgáltatások pedig 13,04 százalékkal drágultak. Márciushoz képest 0,84 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.
A bruttó hazai termék (GDP) az első negyedévben 1,7 százalékkal volt kisebb mint 2025 azonos időszakában. Az adatok azt mutatják, hogy az első negyedévi román GDP éves összevetésben 1,5 százalékkal csökkent. Az előző negyedévhez viszonyítva 0,2 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye.
(MTI)
