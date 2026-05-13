Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság visszaesés ipar Románia

Turbó fokozatra kapcsolt Románia: látványos sebességgel zuhan a gazdasági és ipari teljesítmény, miközben minden drágul

2026. május 13. 13:33

Nem mutatnak jól a friss adatok.

2026. május 13. 13:33
null

Románia komoly gazdasági lejtmenetbe és technikai recesszióba került az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint – pedig a 2026-os költségvetés tervezetében a bukaresti kormány még gazdasági növekedéssel számolt.

A nyers adatok szerint márciusban éves összevetésben 0,7 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene az országban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Áprilisban az élelmiszerek 7,39 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02 százalékkal, a szolgáltatások pedig 13,04 százalékkal drágultak. Márciushoz képest 0,84 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

A bruttó hazai termék (GDP) az első negyedévben 1,7 százalékkal volt kisebb mint 2025 azonos időszakában. Az adatok azt mutatják, hogy az első negyedévi román GDP éves összevetésben 1,5 százalékkal csökkent. Az előző negyedévhez viszonyítva 0,2 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye.

Az infláció mértékének kilövéséről ebben a cikkünkben írtunk.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
•••
2026. május 13. 15:32 Szerkesztve
Na akkor közösen agyhalottak: bezzegrománia! 🤣🤣🤣🤣 Zengjen, zúgjon!
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. május 13. 14:35
A FOS média folyamatosan nyomta a " bezzeg Románia " narratívát.....szektás szarok!
Válasz erre
4
0
a straight cold player
2026. május 13. 14:05
A baloldal folyamatosan azzal kampányolt, hogy már Románia is lehagyott minket. Hát majd a magyari kormány most mindent el fog követni, hogy gyorsan ,,felzárkózzunk" az oláhokhoz. (mindent megtesznek Magyarország tönkretételéért) Amúgy is nagy hagyománya van ennek a Martinovics-Károlyi-Táncsics-Károlyi Mihály-Kun Béla-Péter Gábor-Rajk-Vásárhelyi-Apró-Kádár-Rajk-Vásárhelyi-Horn-Dobrev-Petar Madjar által fémjelzett oldalon.
Válasz erre
5
0
yalaelnok
2026. május 13. 13:56
ez nem zuhanás zuhanni a görögök zuhantak 2016 körül
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!