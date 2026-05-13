Elhunyt Gedai István régész-numizmatikus. A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) nyugalmazott főigazgatója rövid betegség után szerdán 91 évesen halt meg. Gedai Istvánt a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Emlékhely Kegyeleti Bizottság és a Nemzeti Örökség Intézete saját halottjának tekinti – közölte az MNM az MTI-vel szerdán.

Mint írták, Gedai István érettségi után, 1953-ban nyert felvételt az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-muzeológia, majd régészet szakára, ahol 1957-ben végzett volna, amennyiben nem szól közbe a történelem. Egyetemistaként ugyanis aktív szerepelt vállalt az 1956-os forradalom eseményeiben, amiért következő évben letartóztatták és ötéves börtönbüntetésre ítélték, amelyet végül egy év hat hónapra mérsékeltek. Szabadulása után nem folytathatta tovább egyetemi tanulmányait, éveken át segédmunkásként dolgozott, mígnem professzora, László Gyula közbenjárására végül 1963-ban befejezhette az egyetemet, következő évben doktorált, 1972-ben pedig kandidátusi fokozatot szerzett.