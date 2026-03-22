Attila egy egész civilizáció számára fontos – a világszínvonalú budapesti kiállítás új szintre emeli a hun király szerepét

A hun birodalomban vagyont és befolyást szerző csoportok, germánok, éppen ellenkezőleg, úgy tekintettek rá vissza – és a korszak szimbólumára, Attilára – mint arra az időszakra, amikor megalapozták későbbi szerencséjüket. Emiatt

a középkori keresztény Európa Attila képe sem olyan egyszerű, mint ahogy sokan hiszik.

Sőt, például még a keresztény hagyományon belül sem statikus.

Attila, Isten ostora – Isten büntetése a keresztény világon – korántsem az a szörnyalak, amely a reneszánsz idején lép elénk; ismét más az újkori háborús propagandakampányok keleti barbár, pusztító hunja, vagy a 2000-s évek filmjeinek férfieszmény-Attilája. A nyugati Attila kép e különböző aspektusait kiválóan dolgozták össze kurátortársaim a kiállításban.

Ha már itt vagyunk, térjünk vissza arra, hogy milyen hangsúlyt fektet a tárlat a magyar történelem hun-hagyományára!

Az egész kiállítás értelme, létrejöttének háttere a magyar hagyomány elemzése, és számunkra legfontosabb célja a magyar hagyomány megértése,

hiszen a magyar hagyományban Attilának és a hunoknak kiemelkedő szerepe, a mi szemünkben hatalmas jelentősége van, és innentől kezdve nem változtat semmit a magyar hun hagyomány, illetve Attila hagyomány jelentőségén az, amiről ma megint annyi szó esik, hogy a honfoglaló magyarok hoztak-e magukkal keletről bármilyen hun hagyományt.

Az az óbolgár fejedelemlista változat, amelyet az Árpád-család Attila hagyományára utaló forrásként – és nem ennek bizonyítékaként – szokás említeni, még az is csak jelentős elszántsággal, vagy inkább szubjektív megközelítéssel értelmezhető ilyen hagyományként.

Mikor bukkan fel az első forrás, ami szerint a magyarok a hunok leszármazottjainak tekintik magukat?

Az első említés, amelyből már nagy biztonsággal vonható le az a következtetés, hogy az Árpádok Attila leszármazottjainak tarthatták magukat,

az 1070-es évekhez kapcsolódik,

és egy német szerzetes, Herzfeldi Lambert krónikájában olvasható.

Eszerint Salamon király édesanyja, Anasztázia Attila kardját ajándékozta Ottó bajor hercegnek az Árpádházi hercegek belháborújában fiának adott segítség reményében. Ez fontos szöveghely: eszerint a 11. század második felében már megtaláljuk az Anonymusnál egy évszázaddal később leírt azonosságtudatot.

Hogy ezt meddig vezethetjük még vissza időben, nagy kérdés, aminek eldöntését az olvasó fantáziájára vagy tudására bízom. Az én véleményem az, hogy ez esetben

hagyatkozhatunk Anonymusra és a többi magyar krónikára, mivel nincs más forrásunk.

Ők elég nyíltan beszélnek a kérdésben.

Haan Antal: Attila és I. Leó pápa találkozása I Másolat Raffaello azonos című vatikáni falképéről I Olaj, vászon (400 × 677 cm) I 1880–1881 I Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Régi Képtár, Budapest (ltsz. 2025.M.

Drahos István: Attila sírja I Olaj, vászon (132 × 200 cm) I 1929 körül I Koszta József Múzeum, Szentes (ltsz. 2013.35.1.)

Ez mit jelent?

Az Árpádok eredethagyománya a turul monda, egy normális sztyeppi eredetű nemzetségi eredethagyomány, ebben Attila nem hivatkozási pont.

Anonymusnál, III. Béla király jegyzőjénél Attila úgy válik hivatkozási ponttá, hogy leírja: Árpád városát, Óbudát másnéven Etzelburgnak nevezik.

Etzelburg németül van, és a Nibelung énekben Attila városa.

A Nibelung hagyomány azon délnémet terület – germán, hun korig nyúló – hagyományának a része, ahonnan a legtöbb lovag érkezhetett magyar földre Géza fejedelem korától kezdve: mi több, a 12. században lejegyzett változatában Attila udvara a tudományos konszenzus alapján nehezen lenne máshogyan értelmezhető, mint az Árpádok budai központja.

Attila ebben a hagyományban fontos személyiség, nagy uralkodó, és nincs benne semmi a keresztény legendák Isten ostorából.

Anonymus korában az Attila történet nyugat felől mindenképpen ismert volt tehát a Magyar Királyságban, olyan lovagok révén, akik maguk is részeivé váltak a magyar nemesi társadalomnak.

Tehát, ahol van adatunk az Árpádok Attilával való összekapcsolásának eredetére, ott a nyugati kultúrára hivatkozik a kútfő.

Gondolom az sem mindegy, hogy egy nemzetség, vagy egy etnikum eredetét firtatjuk.

Egyáltalán nem mindegy. Azok után, hogy

még egy uralkodó nemzetség eredettudata esetében sem férünk hozzá egyetlen, nyilvánvaló igazsághoz,

mit tegyünk az ennél sokkal bonyolultabb esetben, amikor a magyarság, mint etnikum eredetére kérdezünk rá? Ez sokkal bonyolultabb kérdés.

Mit tegyünk?

A nemzetség valós leszármazási sort, családi kapcsolatot feltételez, amelynek közös hagyománya könnyebben örökíthető. Az etnikumhoz tartozók közös eredete viszont fiktív rokonságon alapul, hiszen csatlakoznak hozzá és kiválnak belőle csoportok, egy-egy, jelentősebb átalakulása akár a hagyományon is változtathat.

Ez történt a magyarokkal is a középkorban: az a magyar etnikum, amelynek az eredethagyománya a Hunor-magyar monda, nem volt teljesen azonos azzal a 13. századi magyar nemességgel, amellyel kapcsolatban Kézai Simon először leírta, hogy ők a hunok utódai.

A Hunor-magyar monda esetében a hivatalos tudománnyal kell tartanunk: Hunor nevében nem a hun, hanem az onogur nép nevét tartotta fenn a hagyomány.

Az onogur-bolgárok a 6. században jelentek meg a kelet-európai sztyeppén, és eszerint a magyar eredethagyomány a velük való rokonság emlékét tarthatta fenn.

Mi a legvalószínűbb forgatókönyv a magyarság hun hagyományára?

Szerintem

azok a német lovagok, akik Géza nagyfejedelem korától nagy számban érkeztek a Magyar Királyságba, hoztak magukkal egy Attila és hun hagyományt.

Amikor a magyar nemesség önálló réteggé kezdett formálódni, ez a nyugati eredetű hagyomány vált a magyar nemesség hun hagyományának a forrásává.

Talán sarkosnak tűnhet a kijelentés, de nagyon úgy tűnik, hogy a magyar kultúra európai és keresztény környezete nélkül a magyar hun hagyomány létre sem jött volna.

Melyek a legfontosabb kiállítási tárgyak Ön szerint?

Termenként több nagyon fontos, kiemelkedő művészeti és kulturális értékű, egyedi tárgy és együttes is van a kiállításban. Régészként illik a művészettörténész kollégák által összeválogatott tárgyakkal kezdenem:

Haan Antal Raffaello Nagy Szent Leo pápa és Attila találkozását ábrázoló freskójának másolata, Than Mór Attila lakomája, Paczka Ferenc Attila halála című festménye

mind abszolút központi eleme az egyes kiállításegységeknek.

A régészeti tárgyak sorában – legalábbis számomra – annyi említésre méltó együttes sorakozik, hogy nehéz döntenem, ha ki kell emelnem közülük néhányat. Az

orlati csontlemezek,

bár hun kor előtti tárgyak, a sztyeppi harcosok, lovasok egyedülálló ábrázolásai; a Speyeri múzeumból érkezett rülzheimi áldozati együttes a korszak egyedülálló kincse; de szinte minden régészeti tárgyról ugyan ez mondható el.

Nagyon sok tárgy érkezett külföldről, amelyeket Magyarországon még nem láthatott a közönség.

Még a kiállított másolatok is műtárgyértékkel bírnak.

Közülük a bécsi szablya másolatát emelném ki. Ezt a fegyvert mi magyarok az 1920-as évek óta

Attila-kardnak nevezzük,

miközben a német hagyomány Nagy Károly kardjaként tekint rá. Az eredetit a bécsi Kunsthistorisches Museum őrzi: számomra a másolatnak az kölcsönöz kiemelkedő értéket, hogy készítője Fettich Nándor, aki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, kiváló kutatója volt, és aki 1945 után, koncepciós perben való félreállítását követően ötvösként tartotta fenn magát.

Hayde Tibor Ervin: A Tápiószentmártonba tervezett „Attila fapalotája” rekonstrukció makettje I Fa (100 × 100 cm) I 2008 I A művész tulajdona

Paczka Ferenc: Attila halála I Olaj, vászon (250,8 × 341 cm) I 1884 I Rozsnyói Bányászati Múzeum, Andrássy Képtár, Krasznahorkaváralja (ltsz. U-211)

Nagy az érdeklődés a kiállítás iránt?

Igen. Nagyon sokan jönnek, nézik meg a tárlatot, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, mind a szakmai vezetéseken, mind a vendégkönyvben, amelyekért nagyon hálásak vagyunk.

