kormány nemzeti múzeum tarr zoltán múzeumok majálisa kultúra

Tarr: Egyetlen kritériuma lesz a kultúrpolitikának, ez pedig a szabadság

2026. május 16. 13:24

„Nem fogunk semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan, és milyen módon kell a kultúrának működnie” – jelentete ki a Magyar Nemzeti Múzeumban Tarr Zoltán.

A Tisza-kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszüntetik az erőszakos központosítást – sorolta a következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Múzeumok Majálisa rendezvényen.

Nem fogunk semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan, és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság”

–hangoztatta Tarr Zoltán.

Kiemelte: a politikának ki kell vonulnia azokból a terekből, ahol korábban honfoglaló módon megjelent, ezért első intézkedései között lesz a közgyűjteményi dolgozók bérének rendezése, a múzeumi költözések azonnal leállítása, valamint a kulturális intézmények, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) „erőszakos központosításának” megszüntetése, amely „megint csak a politikai ideológia megvalósításának az egyik eszköze volt”.

Hozzátette: az MNMKK megszüntetésénél kiemelten figyelnek majd arra, hogy a múzeumok működésében zavar ne keletkezzen.

(MTI)

Nyitókép: Tarr Zoltán Facebook-oldala

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Magyarorszag-elveszett
2026. május 16. 14:05
Ajjaj Balogh Zoltán után Tarr Zoltán is a református egyházból ejtőernyőzött. Fel kéne már ismerni összefüggéseket, mi lehet a következménye. Balogh is megcsinálta a maga kis kárát nekünk és az országnak, és most él mint Marci Hevesen....
Fekvőrendőr
2026. május 16. 14:04
🤣🤣🤣
hernadvolgyi-2
2026. május 16. 14:01
"Liberté, Égalité, Fraternité" Ez vár ránk is? Mert akkor tiplizek.
Magyarorszag-elveszett
2026. május 16. 13:59
Oké de tudjuk milyen a liberális szabadság. Jobboldalinak semmi sem jut belőle.
