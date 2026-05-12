Tarr Zoltán elmondta, mi fog történni, miután megnyerték a választásokat

Kedden megkezdődtek az újonnan felálló Magyar Péter vezette kabinet miniszterjelöltjeinek meghallgatásai. A Társadalmi Részvétel Bizottsága Tarr Zoltánt hallgatta meg. Végül 6 igen, egy nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatták a miniszteri kinevezést.

Tarr Zoltán bizottsági meghallgatásán arról beszélt: az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következménye az volt, hogy megszakadt a kapcsolat az emberek és a közélet között. A politikus szerint a Tisza célja ennek a bizalomnak és párbeszédnek az újjáépítése.