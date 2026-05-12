Tarr Zoltán elmondta, mi fog történni, miután megnyerték a választásokat

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltet kedden is meghallgatták. Tarr Zoltán ezúttal a Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt beszélt az elképzeléseiről.
Kedden megkezdődtek az újonnan felálló Magyar Péter vezette kabinet miniszterjelöltjeinek meghallgatásai. A Társadalmi Részvétel Bizottsága Tarr Zoltánt hallgatta meg. Végül 6 igen, egy nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatták a miniszteri kinevezést.
Tarr Zoltán bizottsági meghallgatásán arról beszélt: az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következménye az volt, hogy megszakadt a kapcsolat az emberek és a közélet között. A politikus szerint a Tisza célja ennek a bizalomnak és párbeszédnek az újjáépítése.
Tarr Zoltán minisztériumához olyan területek tartoznak majd, mint a kultúra, a nemzetiségi kérdések, az egyház és a civil szervezetek, valamint a határon túliak helyzete, ennek megfelelően hétfőn már két alkalommal, a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságában és a Magyarságpolitikai Bizottságban is meghallgatták, majd kedd reggel a Művelődési Bizottság tagjainak kérdéseire válaszolt.
Expozéja elején Tarr úgy fogalmazott: különösen fontos számára, hogy ilyen bizottság előtt beszélhet, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben valódi párbeszéd alakulhat ki a különböző politikai szereplők között.
Szerinte „egy hónapja élünk szabad országban”, és bízik abban, hogy a társadalomban érzett felszabadultság tartós marad.
A politikus szerint az előző kormányzat tudatosan távolodott el az emberektől és a társadalomtól. Úgy vélte, olyan döntések születtek az elmúlt években, amelyekre nem volt társadalmi igény, miközben sok ember ellehetetlenült vagy kiszorult a közéletből.
Tarr Zoltán kemény kritikát fogalmazott meg a korábbi kormányzással kapcsolatban. Beszélt a közbeszéd eltorzulásáról, a politikai kommunikáció képmutatásáról és arról, hogy szerinte számos társadalmi kérdést – köztük a gyermekvédelem vagy a családon belüli erőszak ügyét – politikai célokra használtak fel.
Úgy fogalmazott: az elmúlt időszakot „hazugság, képmutatás, pusztítás és félrevezetés” jellemezte.
A politikus szerint ugyanakkor a magyar társadalom szabadságszerető, és hosszú távon nem lehet elnyomni. Úgy vélte, az emberek végül a propaganda és a „verbális erőszak” ellenére is változást akartak.
Tarr Zoltán hangsúlyozta: a Tisza egyik legfontosabb célja, hogy az emberek aktívan részt vegyenek a politika alakításában. Elmondása szerint a párt közössége is így szerveződött: olyan emberekből állt össze, akik korábban nem voltak politikusok, de közös ügyek mentén kezdtek együtt dolgozni.
Azt mondta, programjukat is társadalmi beszélgetések alapján alakították ki, és a kormányzást is az emberekkel való együttműködésre kívánják építeni. A társadalmi részvételért felelős bizottság feladata szerinte az lesz, hogy ezeket a párbeszédeket minél szélesebb körre terjessze ki. Beszédében kiemelte, hogy Magyar Péter május 9-én bocsánatot kért a korábbi kormányok károsultjaitól, amit fontos politikai gesztusnak nevezett.
Tarr Zoltán hangsúlyozta: a jövőben szorosabb együttműködést szeretnének kialakítani az egyházakkal és a civil szervezetekkel is. Szerinte az elmúlt tizenhat évben nem volt megfelelő szintű egyeztetés a kormány és az egyházi szereplők között.
A politikus azt ígérte, hogy a jövőben nem korlátozni akarják ezeket a közösségeket, hanem erősíteni önállóságukat. Hozzátette: felülvizsgálják az egyedi támogatási rendszereket is annak érdekében, hogy csökkentsék a kiszolgáltatottságot és átláthatóbbá tegyék a támogatási döntéseket.
Hidvéghi Balázs, a Fidesz képviselője azt mondta a miniszterjelölti expozét követően, hogy jó lenne, ha befejeznék a kampánybeszédek tartását. Rétvári Bence (KDNP) azt kifogásolta, hogy Tarr Zoltán kollektív, degradáló jelzőkkel jellemezte a Fidesz-KDNP szavazótáborát.
