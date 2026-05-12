tarr zoltán társadalmi részvétel bizottsága Magyar Péter

Tarr Zoltán elmondta, mi fog történni, miután megnyerték a választásokat

2026. május 12. 10:53

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltet kedden is meghallgatták. Tarr Zoltán ezúttal a Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt beszélt az elképzeléseiről.

Nagy Gábor
Kedden megkezdődtek az újonnan felálló Magyar Péter vezette kabinet miniszterjelöltjeinek meghallgatásai. A Társadalmi Részvétel Bizottsága Tarr Zoltánt hallgatta meg. Végül 6 igen, egy nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatták a miniszteri kinevezést.

Tarr Zoltán bizottsági meghallgatásán arról beszélt: az elmúlt évek egyik legsúlyosabb következménye az volt, hogy megszakadt a kapcsolat az emberek és a közélet között. A politikus szerint a Tisza célja ennek a bizalomnak és párbeszédnek az újjáépítése.

Tarr Zoltán minisztériumához olyan területek tartoznak majd, mint a kultúra, a nemzetiségi kérdések, az egyház és a civil szervezetek, valamint a határon túliak helyzete, ennek megfelelően hétfőn már két alkalommal, a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságában és a Magyarságpolitikai Bizottságban is meghallgatták, majd kedd reggel a Művelődési Bizottság tagjainak kérdéseire válaszolt.

Expozéja elején Tarr úgy fogalmazott: különösen fontos számára, hogy ilyen bizottság előtt beszélhet, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben valódi párbeszéd alakulhat ki a különböző politikai szereplők között.

Szerinte „egy hónapja élünk szabad országban”, és bízik abban, hogy a társadalomban érzett felszabadultság tartós marad.

A politikus szerint az előző kormányzat tudatosan távolodott el az emberektől és a társadalomtól. Úgy vélte, olyan döntések születtek az elmúlt években, amelyekre nem volt társadalmi igény, miközben sok ember ellehetetlenült vagy kiszorult a közéletből.

Tarr Zoltán kemény kritikát fogalmazott meg a korábbi kormányzással kapcsolatban. Beszélt a közbeszéd eltorzulásáról, a politikai kommunikáció képmutatásáról és arról, hogy szerinte számos társadalmi kérdést – köztük a gyermekvédelem vagy a családon belüli erőszak ügyét – politikai célokra használtak fel.

Úgy fogalmazott: az elmúlt időszakot „hazugság, képmutatás, pusztítás és félrevezetés” jellemezte.

A politikus szerint ugyanakkor a magyar társadalom szabadságszerető, és hosszú távon nem lehet elnyomni. Úgy vélte, az emberek végül a propaganda és a „verbális erőszak” ellenére is változást akartak.

Tarr Zoltán hangsúlyozta: a Tisza egyik legfontosabb célja, hogy az emberek aktívan részt vegyenek a politika alakításában. Elmondása szerint a párt közössége is így szerveződött: olyan emberekből állt össze, akik korábban nem voltak politikusok, de közös ügyek mentén kezdtek együtt dolgozni.

Azt mondta, programjukat is társadalmi beszélgetések alapján alakították ki, és a kormányzást is az emberekkel való együttműködésre kívánják építeni. A társadalmi részvételért felelős bizottság feladata szerinte az lesz, hogy ezeket a párbeszédeket minél szélesebb körre terjessze ki. Beszédében kiemelte, hogy Magyar Péter május 9-én bocsánatot kért a korábbi kormányok károsultjaitól, amit fontos politikai gesztusnak nevezett.

Tarr Zoltán hangsúlyozta: a jövőben szorosabb együttműködést szeretnének kialakítani az egyházakkal és a civil szervezetekkel is. Szerinte az elmúlt tizenhat évben nem volt megfelelő szintű egyeztetés a kormány és az egyházi szereplők között.

A politikus azt ígérte, hogy a jövőben nem korlátozni akarják ezeket a közösségeket, hanem erősíteni önállóságukat. Hozzátette: felülvizsgálják az egyedi támogatási rendszereket is annak érdekében, hogy csökkentsék a kiszolgáltatottságot és átláthatóbbá tegyék a támogatási döntéseket.

Reakciók

Hidvéghi Balázs, a Fidesz képviselője azt mondta a miniszterjelölti expozét követően, hogy jó lenne, ha befejeznék a kampánybeszédek tartását. Rétvári Bence (KDNP) azt kifogásolta, hogy Tarr Zoltán kollektív, degradáló jelzőkkel jellemezte a Fidesz-KDNP szavazótáborát.

Képek forrása: Facebook

 

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Oszodibeszed
2026. május 12. 14:00
A Decathlonos fasziból csináltak belügyminisztert. A szociológusból oktatási minisztert, a református lelkészből kulturális miniszter. Ezt a két szerény képességűt lehett volna akár fordítva is, nem!?
harald
2026. május 12. 13:59 Szerkesztve
A puCCCsot megszervező Bajnai embere > Tarr, a református poloska Petya pedig csak 1 psychopata frontManager...
Oszodibeszed
2026. május 12. 13:49
amatőr, tájékozatlan, unintelligens pasas semmi köze az ún. kultúrához
Hohokam
2026. május 12. 13:41
ThunderDan 2026. május 12. 13:02 • Szerkesztve Normális esetben tarrzoltánnak (innentöl tényleg megérdemli a kisbetűt) AZONNAL LE KELLENE MONDANIA, ÉS ÖRÖKRE TAKARODNIANA KÖZÉLETBŐL (ha már a "választás után mindent lehet" után nem tette) már önmagában e mondat miatt: Tarr Zoltán: A tatárjárás a Fidesz kormányzásához képest egy laza kis hétvégi program. Ez valamo INFERNÁLIS. --------------------------------------- Valamelyik másik barom meg a Parlamentben annak örült, hogy "vége van a "vészkorszaknak". Ez így együtt valami kollektív elmebaj, és egyre félelmetesebb.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!