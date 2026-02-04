Ft
Csak az számít, az igazán fontos – 3 tipp, hogy megtalálja a fókuszt a 2026-os évben

2026. február 04. 20:59

A stresszmentes fogadalmak titka a túl nagy elvárások elengedése. Az újévi prioritások meghatározása, majd megvalósítása a tudatosság beépítésével könnyíthető meg.

2026. február 04. 20:59
null
Szabó Péter

Az év eleje sokaknál szól az újratervezésről, amely nagy elhatározásokkal és a fontossági sorrendek felállításával rajzol keretet az évnek. Ahhoz, hogy az újévi prioritások és tervek sikeresen meg is valósuljanak az előttünk álló hónapok során, rendkívül fontos a tudatosság beépítése a mindennapokba. Érdemes tisztában lenni vele, hogy a hétköznapi szükségletek alapozzák meg a célokra való fókuszáltságot: elegendő alvás, rendszeresen mozgás, illetve egészséges étkezés – de a karrierre koncentráció hosszú távon nem lehetséges a családdal, a barátokkal töltött minőségi idő nélkül, azaz a lelki egyensúly megteremtése nélkül sem.

újévi prioritások
Az újévi prioritások meghatározása szilveszterig éreztetheti hatását – a tudatosság és a lelki egyensúly sarokkövei a fejlődésnek
Fotó: Pixabay

Kiemelten fontos, hogy a meghatározott újévi célok valóban összhangban legyenek saját vágyainkkal, szenvedélyeinkkel és értékeinkkel – írja a Vice. A magunkkal szembeni őszinteség nélkül nem fogalmazható meg egy önazonosnak nevezhető prioritási sorrend. A stresszmentes fogadalmak titka a túl nagy elvárások elengedése, a problémák gyökerének a kezelése, a megvalósítható kisebb célokra való fókuszálás, illetve a identitás-alapú megközelítés, azaz a fogyás helyett az egészséges táplálkozásra törekvés. Drasztikus lépések helyett apró változtatásokra, önazonossághoz illeszkedő döntésekre és fokozatos integrálásra törekedjünk, ez hosszú távon is sokkal fenntarthatóbb és kevésbé megterhelő a szervezetnek a fejlődés érdekében.

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja

Újévi prioritások – 3 tipp, hogy megtalálja a fókuszt

1. Legyen tisztában az értékeivel!

A prioritások azonosításához először tisztába kell kerülnünk az értékeinkkel. Meg kell válaszolnunk, mi a fontos az életben és mitől érezzük magunkat a leginkább önazonosnak. Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segítenek összehangolni a mindennapi cselekedeteket a magasabb rendű célokkal.

Az önkifejezés és a kreativitás sokszor átsegít a nehezebb időszakokon,

  • a zenélés,
  • a rajzolás,
  • a mozgás vagy
  • az utazás

el-elmaradása rányomhatja a bélyegét a mindennapokra, könnyebben lesz ingerlékeny, néha szorongó vagy depresszióra hajlamos az, akinek ilyen jellegű igényei vannak, mégsem sikerül megvalósítani. Ez természetesen egyértelműen személyiségfüggő, de a munka, a pihenés és a család mellett a személyes passzió, a hobbi megélésére is feltétlenül szükséges a megfelelő idő.

2. Határozza meg a céljait!

Akár a rövid, akár a hosszú távú célokat hívjuk kapaszkodóként, azok biztosan segítenek meghatározni a prioritásokat. Legyen szó világ körüli utazásról, családalapításról, vagy az edzőterem rendszeres látogatásáról:

ha valamit igazán akar az ember, elérheti – csak megfelelően kell rangsorolni a cél eléréséhez szükséges apró lépéseket.

Adott esetben háttérbe szorítható egy görbe péntek este, hogy koncentráltan, kipihenten és aktívan telhessen a hétvége és minden energiát a célokra fókuszálhassunk. Ezek a kisebb áldozatok megmutatják, hol vannak a valódi prioritások, és jelentős változásokat idézhetnek elő.

3. Arra fókuszálni, ami igazán hiányzik!

Amikor számot vetünk egy időszakkal és felkészülünk a következőre, érdemes feltenni a kérdést, hogy mi az, ami igazán hiányzik az életünkből. Ha túl sok időt és energiát emészt fel a munka és nem tud megújulni a lélek, egy idő után elveszíti a szikráját, a motivációját, hogy táptalaja legyen a célokért való küzdelemnek. A személyes kapcsolatok ápolása, vagy egy új hobbi, illetve úti cél felfedezése olyan lehetőség, egyesek számára valóra váltható álom, amelyet nem érdemes halogatni, ha az egészségünk lehetővé teszi azok elérését.

Az őszinteség rendkívül fontos magunkkal szemben is, a korábban gyakran ismételgetett kifogások helyett a megoldásra érdemes fókuszálni!

Ezért is fontos a prioritások meghatározása, mert a természetes életszükségletek megteremtése, azaz a lakhatás és az ellátás biztosítása mellett magunkra is fontos megfelelő időt fordítani, hogy a jólét jól léttel is párosuljon!

Fotó: Pixabay

 

 

