Vidnyánszky Attila: A nyugati előadások nagy része politikai hadszíntérre változtatja a színházat

Vidnyánszky Attila hozzátette, mindennek ellenében a MITEM alapelvei a kezdetektől ugyanazok maradtak: idén is a formai-tartalmi sokszínűségen, a bátor vitákon és az alkotók közötti szellemi összekapcsolódás lehetőségének megteremtésén lesz a hangsúly. Akárcsak az elmúlt 12 találkozó alkalmával, aminek eredményeként számos olyan együttműködés jött létre, amelyek segítenek és segítettek megnyitni a magyar közönség számára korábban jobbára ismeretlen színházi világokat.

Köszönhetően sok más mellett a román és a szerb alkotókkal kialakított többéves, egyre gazdagodó kapcsolatrendszernek vagy legújabban a bolgár és szlovák teátrumokkal létrejött színházi barátságoknak. A 2025-ös MITEM kapcsán megjegyezte, a Budapesten tavaly nagy sikerrel bemutatkozott mongol Nemzeti Színházzal éppen most formálódik egy nagyszabású terv egy közösen létrehozott, nagyszabású Attila-előadásról.

A fesztiválalapító külön felhívta a figyelmet arra is,

hogy az egyik legizgalmasabb európai színházi nyelvet ma a román színház képviseli,

amely merész és kísérletező előadásaival folyamatosan jelen van a MITEM programjában.