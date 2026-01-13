Öt tipp: így érdemes újrakezdeni a mozgást januárban az ünnepi lakomák után

Az év végi ünnepi időszak után nehéz az újrakezdés az élet minden területén – nincs ez másként a rendszeres testmozgással kapcsolatban sem. A pihenésbe csempészett karácsonyi lakomák okozta jóllakottság érzés után nem ajánlott teljes intenzitással visszatérni az edzésekhez, az izomzat és az ízületek kímélése miatt célszerűbb óvatosan növelni a penzumot a korábbi adagig. Fontos azonban a motiváció felélesztése, mert a sport újrakezdése az év elején testi és lelki szempontból is feltölt.

A sport újrakezdése sokakat foglalkoztat az év első napjaiban

Fotó: Pixabay

A sport újrakezdése az ünnepek után

Ahogy a karácsony véget ér és elkezdődik az új év, sokan alig várják, hogy visszatérhessenek a megszokott kerékvágásba, a szokásos sportrutinjukhoz. Kiemelten fontos azonban a fokozatosság a sportot illetően, a hirtelen visszatérés ugyanis fizikai és mentális téren is visszaesésekhez vezethet – hívja fel a figyelmet a szaklap.