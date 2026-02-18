Az EU bojkottot hirdet, amiért néhány orosz paralimpikon indulhat az olimpián

Nem vesz részt az Európai Bizottság sportbiztosa a paralimpiai játékok megnyitóján, miután a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) engedélyezte, hogy orosz és fehérorosz sportolók nemzeti zászló alatt versenyezzenek – írta a Politico.

A döntés éles vitát váltott ki, mivel a 2022-es ukrajnai háború kitörése után a két ország sportolóit a paralimpiáról is teljesen kizárták. 2023-ban enyhítettek a szabályokon, és engedélyezték az indulást, de csak semleges színekben, zászló és himnusz nélkül.