02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
sport paralimpia Ukrajna Oroszország Nemzetközi Paralimpiai Bizottság Európai Bizottság Európai Unió

Az EU bojkottot hirdet, amiért néhány orosz paralimpikon indulhat az olimpián

2026. február 18. 22:31

Hatalmas veszteség.

2026. február 18. 22:31
null

Nem vesz részt az Európai Bizottság sportbiztosa a paralimpiai játékok megnyitóján, miután a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) engedélyezte, hogy orosz és fehérorosz sportolók nemzeti zászló alatt versenyezzenek – írta a Politico.

A döntés éles vitát váltott ki, mivel a 2022-es ukrajnai háború kitörése után a két ország sportolóit a paralimpiáról is teljesen kizárták. 2023-ban enyhítettek a szabályokon, és engedélyezték az indulást, de csak semleges színekben, zászló és himnusz nélkül.

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Most azonban az IPC tíz sportoló számára lehetővé tette a részvételt, és közölte:

ugyanúgy kezelik őket, mint bármely más ország versenyzőit.

Az Európai Bizottság sportért felelős biztosa, Glenn Micallef ezt elfogadhatatlannak nevezte. Közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Amíg Oroszország agresszív háborúja Ukrajna ellen tart, nem tudom támogatni a nemzeti jelképek visszaállítását.”

A biztos jelezte, hogy nem vesz részt a megnyitóünnepségen, és más országokat is hasonló lépésre buzdított (jellemző, hogy egy eurokrata „országként” gondol az unióra – a szerk.).

Természetesen a téli olimpián már nemzetközi botrányt kavaró Ukrajna is élesen bírálta a döntést. Matvij Bidnij sportminiszter „csalódást keltőnek és felháborítónak” nevezte a lépést.

***

Fotó: Az orosz paralimpikonok 2021-ben, Tokióban / NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

 

