Újabb frontot nyitott Kijev: Zelenszkij is nekiment a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak
Az ukrán elnök dafke kitüntette a versenyzéstől a sisakja miatt eltiltott ukrán olimpikont.
Hatalmas veszteség.
Nem vesz részt az Európai Bizottság sportbiztosa a paralimpiai játékok megnyitóján, miután a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) engedélyezte, hogy orosz és fehérorosz sportolók nemzeti zászló alatt versenyezzenek – írta a Politico.
A döntés éles vitát váltott ki, mivel a 2022-es ukrajnai háború kitörése után a két ország sportolóit a paralimpiáról is teljesen kizárták. 2023-ban enyhítettek a szabályokon, és engedélyezték az indulást, de csak semleges színekben, zászló és himnusz nélkül.
Most azonban az IPC tíz sportoló számára lehetővé tette a részvételt, és közölte:
ugyanúgy kezelik őket, mint bármely más ország versenyzőit.
Az Európai Bizottság sportért felelős biztosa, Glenn Micallef ezt elfogadhatatlannak nevezte. Közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Amíg Oroszország agresszív háborúja Ukrajna ellen tart, nem tudom támogatni a nemzeti jelképek visszaállítását.”
A biztos jelezte, hogy nem vesz részt a megnyitóünnepségen, és más országokat is hasonló lépésre buzdított (jellemző, hogy egy eurokrata „országként” gondol az unióra – a szerk.).
Természetesen a téli olimpián már nemzetközi botrányt kavaró Ukrajna is élesen bírálta a döntést. Matvij Bidnij sportminiszter „csalódást keltőnek és felháborítónak” nevezte a lépést.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök dafke kitüntette a versenyzéstől a sisakja miatt eltiltott ukrán olimpikont.
***
Fotó: Az orosz paralimpikonok 2021-ben, Tokióban / NATALIA KOLESNIKOVA / AFP