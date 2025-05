Orbán Viktor után újra arról beszélt valaki: Bognár Gyuri a király!

Vagy ha igen, akkor rögtön le is csapnak rá, merthogy Varga Barnabás is Bognár kezei alatt lett paksi gólkirály (igaz, csak a tavaszi szezonban dolgoztak együtt) – miközben a fővárosi klub elnöke, Kubatov Gábor most is büszkén hirdeti közösségi oldalán, hogy a csatárral együtt 4 játékosuk is bekerült a magyar válogatott keretébe, pedig előfordulhat, hogy Bognár nélkül csak három lenne az a négy.