Egyszerűbb haragudni Orbán Viktorra, mint elismerni az igazát

2025. augusztus 25. 15:48

Morálisan az európai politikusoknak egyre nagyobb terhet jelent, hogy el kellene ismerniük Orbán Viktornak szinte minden fontos kérdésben igaza volt.

2025. augusztus 25. 15:48
null
Révész Máriusz
Révész Máriusz
Index

„Európában egyre többen mondják, hogy Orbán Viktor nem az, akinek igaza van, hanem az, akinek igaza lesz! Ez valójában nem egy különleges képesség, csak jelenleg Európában Orbán Viktor az egyetlen politikai vezető, aki képes és hajlandó felelősen végiggondolni egy-egy politikai döntés következményeit is.

Weber szerint egy politikusnak elsősorban a felelősség, következmények etikája szerint kell gondolkodnia, mert a politika a hatalom gyakorlása és a következményekkel járó döntések művészete. De hozzáteszi, ha nincs mögötte hit, meggyőződés, akkor csak technokrata lesz, nem igazi vezető.

A fent felsorolt ügyekben a magyar miniszterelnök meggyőződésből cselekedett. Akkor is, amikor kényelmesebb lett volna belesimulni a fősodorba. Lapíthatott volna, ügyeskedhetett volna, de ehelyett határozottan kiállt a véleménye mellett minden kérdésben. Valószínűleg sok kormány drukkol, hogy például a teljesen irracionális gyorsított uniós csatlakozás témakörében Magyarország tartson ki a véleménye mellett, mert így legalább nem nekik kell nemet mondaniuk.

Morálisan az európai politikusoknak egyre nagyobb terhet jelent, hogy el kellene ismerniük Orbán Viktornak szinte minden fontos kérdésben igaza volt. Ezt nem fogják megtenni, szembenézés helyett, egyszerűbb haragudni rá!”

Nyitókép forrása: Leon Neal / POOL / AFP

